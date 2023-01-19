BUDO, İDO ve Şehir Hatlarında bazı seferler iptal edildi

Elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO ve İDO bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) tarafından yapılan açıklamada,
"07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),
08:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya),
09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),
09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas),
10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),
10:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.
İDO'dan yapılan açıklamada da, 07:05 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
07:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy,
07:45 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.
Hava muhalefeti (lodos) sebebiyle Şehir Hatlarının,
Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş
Bostancı-Karaköy-Kabataş
Maltepe-Adalar
Beşiktaş-Adalar
Avcılar-Bostancı
Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy
Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring hattı)
Üsküdar-Aşiyan
Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü seferleri iptal edildi.