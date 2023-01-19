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BUDO, İDO ve Şehir Hatlarında bazı seferler iptal edildi

19.01.2023 08:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO ve İDO bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

BUDO, İDO ve Şehir Hatlarında bazı seferler iptal edildi

Elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO ve İDO bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) tarafından yapılan açıklamada,

"07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),

08:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya),

09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),

09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas),

10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),

10:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

İDO'NUN İPTAL EDİLEN SEFERLERİ

İDO'dan yapılan açıklamada da, 07:05 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

07:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy,

07:45 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

ŞEHİR HATLARININ SEFER İPTALLERİ

Hava muhalefeti (lodos) sebebiyle Şehir Hatlarının,
Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş

Bostancı-Karaköy-Kabataş

Maltepe-Adalar

Beşiktaş-Adalar

Avcılar-Bostancı

Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy

Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring hattı)

Üsküdar-Aşiyan

Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü seferleri iptal edildi.

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İdo BUDO

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