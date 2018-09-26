BUDO'dan sefer iptalleri

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) 15.55, İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 16.30, 18.00 ve 20.00 seferleri ile Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 17.00 ve 19.00 seferleri hava muhalefeti nedeniyle programdan kaldırıldı.
BUDO'nun 07.00-15.00 saatlerindeki bazı seferleri de aynı gerekçeyle iptal edilmişti.
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