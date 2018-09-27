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BUDO'dan sefer iptalleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 06:12 | Son Güncelleme

BUDO'dan sefer iptalleri

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 07.00, 09.00 ve 11.00 saatlerindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 07.30, 10.30 ve 12.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle 09.00 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) ve 09.30 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri de yapılamayacak.

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Anahtar Kelimeler:
BUDO Bursa deniz otobüsü Sefer Iptali

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