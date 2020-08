Buğulu göz makyajı için kuaföre gerek yok! Evde böyle yapabilirsiniz...

Bakışlarımızı ön plana çıkartmak istediğimizde genellikle dumanlı ve buğulu göz makyajlarını tercih ederiz. Fakat buğulu göz makyajı kolay görünse de beceri ve dikkat gerektiren bir iş. Eğer başarılı bir buğulu göz makyajına imza atmak istiyorsanız, sizler için hazırladığımız adımları takip ederek hayalinizdeki göz makyajını elde edebilirsiniz.

GÖZ KAPAĞINIZA MUTLAKA PRIMER UYGULAYIN

Eğer makyajınızın dağılmasını ve uçmasını istemiyorsanız, primer uygulayarak göz makyajınızı sabitleyebilir ve her daim kusursuz görünmesini sağlayabilirsiniz. Far bazınızın olmadığı durumlarda açık tonlarda bir far ile de göz kapağının renk tonunu eşitleyebilir, daha aydınlık görünen ve kalıcı bir göz makyajı elde edebilirsiniz.

NÖTR TONLARDA GÖZ FARI UYGULAYIN

Eğer koyu renkli bir göz makyajı yapıyorsanız, öncelikle göz kapağınızın tümüne nötr tonlarda bir far uygulayarak baz oluşturmanız gerekiyor. Bu renk sayesinde daha sonraki adımlarda uygulayacağınız koyu renklerdeki farları karıştırmak çok daha kolay olacak. Nötr tonlarda göz farı arayışındaysanız, açık pudra tonlarını seçebilirsiniz.