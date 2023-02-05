Bugün başlıyor, yarın şiddetlenecek! İstanbul'da kar yağışında salı gününe dikkat çekip uyardı: "10 cm birikebilir"

Yağışlar etkisini artıracak, İstanbul geneline yayılacak. Mega kent uzun süredir çektiği kar hasretini dindirmeye başladı. Bu sabah erken saatlerde yüksek kesimlerdeki semtlerde kar yağışı görüldü. Peş peşe gelen açıklamalara göre yarın öğle saatlerinden itibaren kar yağışı kuvvetlenecek. Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, İstanbul'da salı günü rüzgarın yavaşlayacağı, yerde 7-8 santimetre, yükseklerde ise 10 santimetre kar birikebileceği değerlendirmesinde bulundu.
İstanbul Valiliğinden olumsuz hava koşullarına karşı alınan önlemlere ilişkin yapılan yazılı açıklamada Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan son verilere göre pazar günü ve takip eden günlerde İstanbul çevresinde yağmur, kuzey ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur şeklinde görülecek yağışların, pazartesi öğle saatlerinden itibaren il genelinde kar yağışına dönüşmesinin beklendiği belirtildi.
Rüzgarın pazar sabah saatlerinden sonra kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-80 km/saat), Avrupa yakasında yer yer tam fırtına (80-100 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği kaydedildi.
Bu sırada İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti. DHA'da yer alan habere göre; İDO'dan yapılan duyuruda, 'Bursa-Yenikapı-Kadıköy seferi, Bandırma-Yenikapı-Kadıköy seferi ve Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa' seferinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği belirtildi.
Öte yandan Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından bir dizi paylaşımda bulunarak hem İstanbulluları hem de Ankara'yı bekleyen kar yağışıyla ilgili değerlendirmelere bulundu. Şen, dün yaptığı paylaşımlarda şunları kaydetti:
"Ankarada Kar Yarın ve Pazartesi görünüyor. Anadoluda 3 gün sürecek. Pazar günü Marmara ve Kuzey ege de rüzgar kuzeyden fırtına hızında esecek. olumsuzluklara dikkat. İstanbulda Salı günü rüzgar yavaşlıyor. Salı günü yerde 7-8 cm. Yükseklerde 10cm kar birikebilir."
Şen bugün devam ettiği açıklamalarında ise şu ifadelere yer verdi: