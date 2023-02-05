HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bugün başlıyor, yarın şiddetlenecek! İstanbul'da kar yağışında salı gününe dikkat çekip uyardı: "10 cm birikebilir"

Bugün başlıyor, yarın şiddetlenecek! İstanbul'da kar yağışında salı gününe dikkat çekip uyardı: "10 cm birikebilir"

05.02.2023 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurak geçen kış mevsimi yerini sonunda yağışlı havalara bıraktı. İstanbul'un özellikle yüksek kesimlerinde beklenen kar yağışı etkili oldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı İDO seferleri iptal edildi. İstanbul Valiliği ve Meteorolojiden yapılan açıklamalarda bugün görülecek karla karışık yağmurların yarından itibaren kent genelinde kar yağışına dönüşeceği ifade edildi. Meteoroloji uzmanı Orhan Şen de hem Ankara hem İstanbul için kar uyarısında bulunurken salı gününe dikkat çekti.

Bugün başlıyor, yarın şiddetlenecek! İstanbul'da kar yağışında salı gününe dikkat çekip uyardı: "10 cm birikebilir"

Yağışlar etkisini artıracak, İstanbul geneline yayılacak. Mega kent uzun süredir çektiği kar hasretini dindirmeye başladı. Bu sabah erken saatlerde yüksek kesimlerdeki semtlerde kar yağışı görüldü. Peş peşe gelen açıklamalara göre yarın öğle saatlerinden itibaren kar yağışı kuvvetlenecek. Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, İstanbul'da salı günü rüzgarın yavaşlayacağı, yerde 7-8 santimetre, yükseklerde ise 10 santimetre kar birikebileceği değerlendirmesinde bulundu.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

c009866e-dcf8-4660-a9a7-5af40013c2e8

METEOROLOJİ: İL GENELİNDE KAR YAĞIŞINA DÖNÜŞECEK

İstanbul Valiliğinden olumsuz hava koşullarına karşı alınan önlemlere ilişkin yapılan yazılı açıklamada Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan son verilere göre pazar günü ve takip eden günlerde İstanbul çevresinde yağmur, kuzey ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur şeklinde görülecek yağışların, pazartesi öğle saatlerinden itibaren il genelinde kar yağışına dönüşmesinin beklendiği belirtildi.

6faf8eb5-af37-44c6-a976-eca8b24135e2

Rüzgarın pazar sabah saatlerinden sonra kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-80 km/saat), Avrupa yakasında yer yer tam fırtına (80-100 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği kaydedildi.

İDO SEFERLERİNE HAVA MUHALEFETİ

Bu sırada İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti. DHA'da yer alan habere göre; İDO'dan yapılan duyuruda, 'Bursa-Yenikapı-Kadıköy seferi, Bandırma-Yenikapı-Kadıköy seferi ve Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa' seferinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

ORHAN ŞEN 'DİKKAT' DİYEREK UYARDI: ANKARA, İSTANBUL, ANADOLU...

Öte yandan Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından bir dizi paylaşımda bulunarak hem İstanbulluları hem de Ankara'yı bekleyen kar yağışıyla ilgili değerlendirmelere bulundu. Şen, dün yaptığı paylaşımlarda şunları kaydetti:

"Ankarada Kar Yarın ve Pazartesi görünüyor. Anadoluda 3 gün sürecek. Pazar günü Marmara ve Kuzey ege de rüzgar kuzeyden fırtına hızında esecek. olumsuzluklara dikkat. İstanbulda Salı günü rüzgar yavaşlıyor. Salı günü yerde 7-8 cm. Yükseklerde 10cm kar birikebilir."

1

Şen bugün devam ettiği açıklamalarında ise şu ifadelere yer verdi:

  • Pazar kıyılar yağmur iç kesimler Kar yağışlı, Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir, Bursa, Afyon, Denizli, Konya, Karaman İstanbul'un kuzeybatısı ve Kırklareli'nin doğusunda kuvvetli yağış ve yer yer yoğun kar yağışı

bc285c82-c48e-4abf-88ba-0cbd7d3a169c

  • İstanbul bugün Pazar KKY ve Kar yağışlı Kuzey batısında akşam yağış kuvvetli. Rüzgar Marmara ve kuzey Ege de fırtına şeklinde

2

İMAMOĞLU: PERŞEMBEYE DEK SÜRECEK

  • İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Şehrimiz yarın sabah başlayıp Perşembe gününe kadar sürecek Sibirya kökenli soğuk havanın etkisine girecek, kar yağışı ve fırtına görülecek" açıklamasında bulunmuştu.
İstanbullular dikkat | Meteoroloji ve AFAD'dan sonra bir uyarı da İmamoğlu'ndan: Zorunlu olmadıkça.. İstanbullular dikkat | Meteoroloji ve AFAD'dan sonra bir uyarı da İmamoğlu'ndan: Zorunlu olmadıkça..
Deniz ulaşımına lodos engeli! İptal edildi Deniz ulaşımına lodos engeli! İptal edildi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son dakika: Otobüsün altında kaldılar! Bodrum'a giderken devrildi... Afyonkarahisar'da feci kaza: 6 ölü, onlarca yaralı varSon dakika: Otobüsün altında kaldılar! Bodrum'a giderken devrildi... Afyonkarahisar'da feci kaza: 6 ölü, onlarca yaralı var
Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var
İstanbul için kar uyarısı! Yoğun kar geçişleri olacak, THY'den sefer iptalleriİstanbul için kar uyarısı! Yoğun kar geçişleri olacak, THY'den sefer iptalleri
Anahtar Kelimeler:
kar

En Çok Okunan Haberler

CHP programında Kılıçdaroğlu'na 'aday olma' tepkisi

CHP programında Kılıçdaroğlu'na 'aday olma' tepkisi

Casus balon krizi büyüyor! ABD ve Çin arasında ipler gerildi... Biden onay verdi 'casus balon' düşürüldü

Casus balon krizi büyüyor! ABD ve Çin arasında ipler gerildi... Biden onay verdi 'casus balon' düşürüldü

TikToker Begüm Polat'tan seksi dans videosu! İzleyenler gözünü alamadı!

TikToker Begüm Polat'tan seksi dans videosu! İzleyenler gözünü alamadı!

Güneş'in sözleri tepki çekti! Taraftar o açıklamaları konuşuyor

Güneş'in sözleri tepki çekti! Taraftar o açıklamaları konuşuyor

Son dakika: İstanbul'da korkutan deprem! Kandilli ve AFAD'dan açıklama geldi

Son dakika: İstanbul'da korkutan deprem! Kandilli ve AFAD'dan açıklama geldi

Saldırı talimatı harekete geçirdi: 15 kişi tutuklandı

Saldırı talimatı harekete geçirdi: 15 kişi tutuklandı

İlginizi Çekebilir

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.