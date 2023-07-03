Bugün dolunay mı, neden olur? Dolunay ritüeli nedir, duası nasıl yapılır? 3 Temmuz önemli!

3 Temmuz Pazartesi günü Oğlak burcunda gerçekleşecek olan Dolunay, astroloji meraklılarının yakın takibine girdi. Oğlak dolunayı, 2023 yılı boyunca hayatlarımızda önemli değişikliklere sebep olacak bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Bu dolunayın etkisiyle birlikte, bazen sona erişleri simgeleyen, bazen krizli durumlarla karşılaşılan ve bazen de kayıplarla başa çıkma gereği duyulan durumlar ortaya çıkabilir. İşte dolunay ritüeli, dolunay duası ve tarihi...

BUGÜN DOLUNAY MI, NEDEN OLUR?

3 Temmuz 2023 İstanbul saati ile saat 14:38'de bir dolunay meydana gelecek. Dolunay, Ay ile Güneş'in jeosentrik zahir (ekliptik) boylamlarının farkı 180 derece olduğunda gerçekleşir. Bu durumda Ay, Dünya'ya göre Güneş ile ters noktalardadır.

Ay'ın Dünya'nın tek doğal uydusu olması, çeşitli etkilere sahip olmasını sağlar. Bu etkiler, gelgitlere sebep olması, mevsimlerin döngüsünü düzenlemesi ve bazı canlı türlerinin üreme döngülerini Ay'ın hareketlerine göre zamanlaması gibi farklı alanlarda kendini gösterir. Bunun yanı sıra, Ay'ın farklı fazları, insan bedeni, ruhu ve zihni üzerinde de önemli etkileri olduğuna inanılır. Bu etkiler, Ay'ın farklı evrelerine bağlı olarak değişebilir.

Bu dolunayın etkisi 13 Temmuz’a kadar en devam edecek. 3 Temmuz Pazartesi günü Oğlak burcunda Dolunay meydana gelecek. Bu dolunaya Yengeç burcundaki Merkür’ün sert, Boğa burcunda seyahat eden Jüpiter’inse olumlu kontağı olacak.

DOLUNAY RİTÜELİ NEDİR, NASIL YAPILIR?

Yeni Ay’ın başlangıç zamanı olduğu bilinir, Dolunay ise döngünün zirveye ulaştığı, enerjinin de en yoğun olduğu zamandır. Tam Dolunay gecesinde yapacağınız küçük bir ritüelle kendinizi arınmış hissetmeniz mümkün. Yeni Ay; yeni başlangıçlar, Dolunay ise kötülüklerden arınmak demektir. Dolunay Ritüeli tam da bu belirli günlerde yapılır.

Adım 1: Açık ve rahat edebileceğiniz bir alan bulun.

Evinizin bahçesinde, balkonunda, mümkünse toprağın üstünde ve ay ışığını görebileceğiniz bir yerde olabilirseniz ne ala! Ancak olmazsa da, temizleyip güzelce havalandırdığınız odanızda sessiz bir ortam sağlayarak işe başlayabilirsiniz. Sevdiğiniz, sakin bir müziğin size eşlik etmesini isteyebilirsiniz. Doğal bir mum yakmak zihninizi daha kolay serbest bırakabilmenizi sağlayacaktır. Balmumu mumları kullanmanızı öneririz. Varsa ametist kristalinizi önünüzde ayışığını görebileceği bir noktaya yerleştirin. Bırakın ametist sizden çekip aldığı kötü enerjiyi ayışığı ile temizlesin.

Adım 2: Sakinleşin, derin bir nefes alın.

Biraz sakinleşerek başlayın. On dakika kadar sessizce oturun ve nefesinizi dinleyin. Kısa bir süre nefes alıp verişinize konsantre olarak oturmanız daha meditatif, daha farkındalıklı bir halde olmanıza yardımcı olacaktır. Bu sırada nefesinizi açacak Adaçayı ve Lavanta tütsülerini iplerini çözmeden, uçlarından küçük küçük yakıp (alev almasına izin vermeden) söndürerek dumanının yayılmasına izin verin.

Adım 3: beyaz bir kağıt ve bir kalemi hazırlayın.



Bir önceki Dolunaydan bu yana hayatınızda olup bitenleri zihninizden geçirin. Artık hayatınızda olmasını istemediğiniz veya şifalandırmak istediğiniz şeyleri düşünün. Sonra yavaşça bunları kağıdınıza yazın. Artık kurtulmak istediklerinizi, sizi yorduğunu veya üzdüğünü düşündüğünüz ne varsa, bir bir sıralayın.

Adım 4: Kendinize biraz daha zaman tanıyın.

Yazdıklarınız üzerinde fazla düşünmeden, detaylara dalmadan, başladığınızdaki yavaşlığınızı sürdürerek, bu olumsuzlukları hayatınızdan uzaklaştırmaya niyet edin. Bu sırada aşk, nazar ve sağlık tütsülerinden ruhunuzun veya bedenininizin ihtiyaç duyduğunuzu düşündüğünüz birini veya sırasıyla her birini uçlarından küçük küçük yakarak ritüelinize devam edin.Tütsülerinizi yanmaz seramik veya metal bir kapta, ya da incili deniz kabuğu içerisinde yakabilirsiniz. Nazar tütsüsü içinde bulunan üzerlik otu ile kötü ruhların, kötü enerjilerin ve kötü niyetlerin uzaklaşmasını sağladığı pek çok gelenekte bilinmektedir. Nazar tütsüsünde bulunan defne yaprağı ise kaygı, endişe gibi stres sorunlarını uzaklaştırırken aynı zamanda bağışıklığınızı güçlendirir. Şans getirdiğine de inanılır.

Adım 5: Derin derin nefes alın. Odağınızı arttırın. Zihninizi serbest bırakın.

Derin nefes almak hem kanınızdaki oksijen seviyesini arttırır, zihninize tüm olumsuzluklar için bir kalkan görevini üstlenir. Hem de kendi benliğinizi kabullenmenizi sağlar. Sağlık tütsüsü içerdiği okaliptüs ve dağ kekiği ile nefesinizi açmanıza yardımcı olacaktır.

Adım 6: Heyecanınızı bastırmayın. Bırakın kalbiniz hızlı hızlı atsın.

Çünkü vücudunuz siz farketmeseniz de her yeni güne yenilenerek uyanır. Her gün yüzbinlerce hücremiz yeniden doğar. Japonca’da “ikigai” adında bir kelime vardır. Bu Japonca’da “her sabah uyandığınızda sizi sıcak yatağınızdan çıkaran şey” olarak bilinir. Sizin ikigainiz nedir onu düşünün. Sizi hala hayatta tutan şeyi düşünün. Varlığınızın bu evrene yaydığı enerji bugüne kadar ne kadar uzağa gitti, kimlere dokundu, kimleri mutlu etti/üzdü?

Dolunay ritüeline hayata duyduğunuz aşk ile devam edelim. Gül yapraklarıyla sarılmış bir aşk tütsüsü yakalım! Aşk tütsüsü içindeki karabaş otu sayesinde afrodizyak etkisini hissettirir. Enerjinizi tazeler.

Adım 7: Bedeninizde hayali bir delik açın ve zihninizi oradan dışarı boşaltın.

Tamam, zihnimizde artık pek çok şey var ve onları uzaklaştırmaya hazırız. Biraz Palo Santo ağaç tütsü yakmak onları zihnimizden uzaklaştırmamıza yardımcı olacaktır. Amazon Ormanları’nda yetişen Palo Santo’nun o mis gibi çam ve limon kokusu sizi ağaçlarla dolu bir ormanda hissettirecek. Şifanızı daha kolay bulmanızı sağlayacak.

Adım 8: Kağıdınıza zihninizden çıkardığınız şeyleri yazın.

Artık önünüzdeki kağıda yazacak daha çok şey var değil mi? Hazır hissettiğinizde bu kağıdı yakın, hem kağıdın hem de yaktığınız tütsülerin küllerini bir su birikintisine, denize atın, toprağa gömün veya rüzgarda uçup gitmesini izleyin.

Adım 9: Rahatlayın, biraz gevşeyin.

Kısa bir süre için tekrar rahat bir pozisyonda oturun ve size iyi gelmeyen şeylerin sizden uzaklaşması için niyetinizi tekrarlayın.

Adım 10: Ilık bir duş alın.

Suyun ve rüzgarın arındırıcı etkisini daha çok hissetmek için ılık bir duş almak ve biraz açık havada oturmak iyi gelecektir.



