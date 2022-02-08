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Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? 4A emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır? 4A emekli maaşı hesaplama robotu 2022 ekranı!

08.02.2022 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli maaşı hesaplama robotu, emeklilik dönemi yaklaşan ya da çalışma hayatına yeni atılan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 4A, 4B, 4C için farkı unsurlara uygun olarak yapılan tablo ile hesaplamalar yapılabiliyor. Vatandaşlar Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? 4A emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır? sorularının yanıtına ulaşmak için araştırmalarına hız verdi. İşte 4A emekli maaşı hesaplama robotu 2022 ekranı ve ayrıntılar...

Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? 4A emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır? 4A emekli maaşı hesaplama robotu 2022 ekranı!

Emekli maaşı hesaplama robotu ile ilgili emeklilik hayali kuran çalışanlar internet üzerinde yaptıkları araştırmalara hız verdi. Tüm emekli, memurlar ve çalışanları ilgilendiren konuya ilişkin Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? 4A emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır? sorularının yanıtı merak konusu oldu. 4A emekli maaşı hesaplama robotu 2022 ekranı ve ayrıntıları sizler için derledik.

4A emekli maaş hesaplama robotu!

BUGÜN EMEKLİ OLSAM NE KADAR MAAŞ ALIRIM?

Emekli ve memurlar için ilave artışlar 2022'nin ilk gününden itibaren uygulanmaya başlandı.

Yasa ile malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar ve aylıklar ile birlikte her ay itibarıyla yapılan ödemeler toplamı, ek ödeme de dâhil 2 bin 500 TL'den az olamayacak.

4A emekli maaş hesaplama robotu!

Öte yandan kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Ocak 2022-30 Haziran 2022 tarihlerindeki dönem için uygulanacak olan artış oranı yüzde 5'ten yüzde 7,5'e yükseltildi ve bu oranın aynı döneme ilişkin enflasyon farkı ödemesinde de dikkate alınması sağlandı. Böylece söz konusu toplu sözleşmeye göre 2021 yılı ikinci yarısından kaynaklı enflasyon farkı dahil 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere zam oranı yüzde 30,95'e çıkarıldı.

4A emekli maaş hesaplama robotu!

SGK aylık hesaplama işlemleri internet üzerinden kolaylıkla yapılabiliyor. Uzunca bir süre aktif olarak SGK'ya bağlı çalışan vatandaşlar aylık hesaplama isteyebilirler. Daha önceleri emekli maaşı hesaplama SGK işlemleri o kadar kolay yapılmıyordu fakat günümüzde SGK maaş hesaplama işlemleri kolaylıkla yapılabiliyor.

4A emekli maaş hesaplama robotu!

SGK emekli maaşı sorgulaması için https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ linkine tıklayarak gerekli alanları doldurmak gereklidir.

Emekli aylık maaş hesaplaması SGK'nın sitesine giriş yapıldıktan sonra, TC Kimlik Numarası, SSK Sicil Numarası, Baba Adı, Nüfus İl, Doğum Tarihi kısımlarını doldurulduğunda sorgulama butonuna tıklayarak yapılmaktadır.

4A emekli maaş hesaplama robotu!

4A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

4A emekli maaşı hesaplama robot Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu'nun internet sitesinde kullanılabilir.

Sosyal Güvenlik Kurumunun vatandaşların hizmetine sunduğu emekli maaşı hesaplama robotu ile emekli aylık bilgisi limiti öğrenilebiliyor.

4A emekli maaş hesaplama robotu!
SGK emekli maaşı sorgulama işlemleri; https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ adresine giriş yapıldıktan sonra TC Kimlik Numarası bilgisi, SSK Sicil Numarası, baba adı, nüfusa kayıtlı olunan il, doğum tarihi kısımları doldurulduktan sonra sorgula butonuna tıklanarak yapılabilir. Fakat işlem sonrası emekli maaşı sorgulama ekranı açıldığında prim günü sayısı 3600 günden az kişinin emekli aylık bilgisi ekranda görülmeyecektir.

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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı sgk
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