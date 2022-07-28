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Bugün hava durumu nasıl olacak? 28 Temmuz hava nasıl olacak, sıcaklıklar artacak mı? Meteoroloji açıkladı: İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu!

28.07.2022 06:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hava durumu ile ilgili son dakika gelişmeleri 28 Temmuz 2022 Perşembe günü, yani haftanın dördüncü gününde de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bugün havanın nasıl olacağını merak eden vatandaşlar bulundukları şehre ilişkin internette araştırma yapıyor. Peki Bugün hava durumu nasıl olacak? 28 Temmuz hava nasıl olacak, sıcaklıklar artacak mı? Meteoroloji'den yapılan açıklamanın detayları ve İstanbul, Ankara, İzmir dahil olmak üzere il il hava durumu haberimizde...

Bugün hava durumu nasıl olacak? 28 Temmuz hava nasıl olacak, sıcaklıklar artacak mı? Meteoroloji açıkladı: İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu!

Hava durumu ile ilgili son dakika gelişmeleri çok sayıda vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye geneli 5 günlük haritalı hava durumu raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde paylaşıldı. Peki, Bugün hava durumu nasıl olacak? 28 Temmuz hava nasıl olacak, sıcaklıklar artacak mı? Meteoroloji'den yapılan açıklamanın ayrıntıları ile İstanbul, Ankara, İzmir dahil olmak üzere il il hava durumu tahmin raporuna haberimizden ulaşabilirsiniz...

Hava durumu

28 TEMMUZ 2022 HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 28 Temmuz Perşembe günü için yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun genelinde yağış beklenmiyor. Kuzeydoğu kesimlerin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40–60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40–60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40–60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Hava durumu

MARMARA BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/ saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

EGE BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

Hava durumu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇORUM °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 26°C
Parçalı bulutlu

Hava durumu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

Hava durumu

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL, SICAKLIKLAR ARTACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava durumu tahmin raporu yayımlandı.

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