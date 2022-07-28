Bugün hava durumu nasıl olacak? 28 Temmuz hava nasıl olacak, sıcaklıklar artacak mı? Meteoroloji açıkladı: İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu!

Hava durumu ile ilgili son dakika gelişmeleri çok sayıda vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye geneli 5 günlük haritalı hava durumu raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde paylaşıldı. Peki, Bugün hava durumu nasıl olacak? 28 Temmuz hava nasıl olacak, sıcaklıklar artacak mı? Meteoroloji'den yapılan açıklamanın ayrıntıları ile İstanbul, Ankara, İzmir dahil olmak üzere il il hava durumu tahmin raporuna haberimizden ulaşabilirsiniz...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 28 Temmuz Perşembe günü için yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun genelinde yağış beklenmiyor. Kuzeydoğu kesimlerin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40–60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40–60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40–60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/ saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
DENİZLİ °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇORUM °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 26°C
Parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava durumu tahmin raporu yayımlandı.
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