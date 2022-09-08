HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bugün hava nasıl olacak? 8 Eylül 2022 Perşembe hava durumu

Bugün hava nasıl olacak? 8 Eylül 2022 Perşembe hava durumu

08.09.2022 07:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün hava nasıl olacak? 8 Eylül 2022 Perşembe günü Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu açıklamasının ayrıntıları merak konusu oldu. Bir süredir bazı illerimizde etkisini gösteren yağış nedeniyle birçok kişi 8 Eylül 2022 Perşembe günü paylaşılan hava durumu tahmin raporu için arama motorlarında sorgulama yapılıyor. Peki, 8 Eylül hava nasıl olacak? İşte 8 Eylül 2022 Perşembe günü İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il hava durumu...

Bugün hava nasıl olacak? 8 Eylül 2022 Perşembe hava durumu

Bugün hava nasıl olacak? Hava durumu açıklaması 8 Eylül 2022 Perşembe günü Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı. Bilhassa İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki, 8 Eylül hava nasıl olacak? 8 Eylül 2022 Perşembe günü İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il hava durumu ve ayrıntılar haberimizde...

Hava durumu

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı; kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatıdan kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın; Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatıdan kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

Hava durumu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

YOZGAT °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 25°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 27°C
Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu,kıyı kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 23°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 24°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

Hava durumu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu, bölgenin kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 24°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, 20°C
Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN 5 GÜNLÜK YENİ RAPOR

4

5

5

5

5

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! 3 ayda her şey değiştiSon seçim anketinde çarpıcı sonuç! 3 ayda her şey değişti
"HDP'ye bakanlık" polemiği sürüyor! CHP'li Özgür Özel: 'Beyler kendinize gelin'"HDP'ye bakanlık" polemiği sürüyor! CHP'li Özgür Özel: 'Beyler kendinize gelin'
Gündemi sallayacak 'adaylık' çıkışı! "Altılı masa yapmazsa..."Gündemi sallayacak 'adaylık' çıkışı! "Altılı masa yapmazsa..."
Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji son dakika bugün hava nasıl olacak? istanbul hava durumu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İzmir'de konser vereceği dev sahne çöktü! Tarkan'dan açıklama geldi

İzmir'de konser vereceği dev sahne çöktü! Tarkan'dan açıklama geldi

Bu iddia sonrası ortalık alev aldı! Galatasaray...

Bu iddia sonrası ortalık alev aldı! Galatasaray...

En düşük işçi maaşı 8 bin lira oldu! İşçiler sevinçlerini göbek atarak kutladı

En düşük işçi maaşı 8 bin lira oldu! İşçiler sevinçlerini göbek atarak kutladı

Mersin'de orman yangını! İki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı... Yaralılar var

Mersin'de orman yangını! İki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı... Yaralılar var

Bağ evinde dehşet! Yakınları acı dolu manzarayla karşılaştı

Bağ evinde dehşet! Yakınları acı dolu manzarayla karşılaştı

Trafikteki kavga kanlı bitti! Evine kadar takip ettiler kurşunların hedefi oldular: 2 ölü, 3 yaralı

Trafikteki kavga kanlı bitti! Evine kadar takip ettiler kurşunların hedefi oldular: 2 ölü, 3 yaralı

İlginizi Çekebilir

Hırsın böylesi! Sırf okulda çocuğunun önüne geçmesin diye...

Hırsın böylesi! Sırf okulda çocuğunun önüne geçmesin diye...

Cesur paylaşımlarıyla gündem olmuştu! “Seksi pozlarımı annem...”

Cesur paylaşımlarıyla gündem olmuştu! “Seksi pozlarımı annem...”

İndirim yağmuru! Yüzünüzü güldürecek dev fırsatları kaçırmayın

İndirim yağmuru! Yüzünüzü güldürecek dev fırsatları kaçırmayın

Türk oyuncularla İngilizce film! Fragmanı yayınlandı

Türk oyuncularla İngilizce film! Fragmanı yayınlandı

Kıl payı kurtuldu! Bir yudum bile almış olsaydı...

Kıl payı kurtuldu! Bir yudum bile almış olsaydı...

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.