HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji 29 Temmuz hava durumu tahminleri! İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerin hava durumu...

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji 29 Temmuz hava durumu tahminleri! İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerin hava durumu...

29.07.2022 06:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hava durumu ile ilgili son dakika gelişmeleri 29 Temmuz 2022 Cuma günü, yani haftanın beşinci gününde de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Meteoroloji'den bugün için Marmara ile Kuzey Ege kıyıları için kuvvetli rüzgar uyarısı geldi. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte 29 Temmuz 2022 Cuma günü İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerin hava durumu...

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji 29 Temmuz hava durumu tahminleri! İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerin hava durumu...

29 Temmuz 2022 Cuma günü hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamasının ayrıntıları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Öte yandan Türkiye geneli günlük haritalı hava durumu raporu da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yayımlandı. Peki, Bugün hava durumu nasıl olacak? Sıcaklıklar artacak mı? Meteoroloji'den yapılan açıklamanın ayrıntıları ile İstanbul, Ankara, İzmir dahil olmak üzere il il hava durumu tahmin raporuna haberimizden ulaşabilirsiniz...

Hava durumu

29 TEMMUZ 2022 HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 29 Temmuz Cuma günü için yapılan son değerlendirmelere göre: Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40 – 60 km / saat) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40 – 60 km / saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Hava durumu

MARMARA BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/ saat) olarak esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/ saat) olarak esmesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 41°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

Hava durumu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

YOZGAT °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇORUM °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 27°C
Parçalı bulutlu

Hava durumu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 43°C
Az bulutlu ve açık

Hava durumu

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL, SICAKLIKLAR ARTACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava durumu tahmin raporu yayımlandı.

2

3

4

5

5

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şehit astsubayla ilgili kahreden detay... Babası sürpriz yapmak isterken acı haberi aldıŞehit astsubayla ilgili kahreden detay... Babası sürpriz yapmak isterken acı haberi aldı
Ekipler teyakkuza geçti: Merkeze çok yakın!Ekipler teyakkuza geçti: Merkeze çok yakın!
Tarlaya patates diye ekti, çıkan şey şaşkına çevirdi! Tarlaya patates diye ekti, çıkan şey şaşkına çevirdi!
Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji ankara hava durumu istanbul hava durumu izmir hava durumu mgm
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Ünlü sanatçı İlhan İrem hayatını kaybetti!

Son dakika: Ünlü sanatçı İlhan İrem hayatını kaybetti!

Özdağ'ın sözlerine Bakan Varank'tan sert tepki: Bu ahlaksız provokatör...

Özdağ'ın sözlerine Bakan Varank'tan sert tepki: Bu ahlaksız provokatör...

FETÖ soruşturması sonrası Türkiye'yi terk etmişti! İşte yeni işi

FETÖ soruşturması sonrası Türkiye'yi terk etmişti! İşte yeni işi

Gecenin karanlığında birden otoyolu kapladı! "Görünce arabayı bırakıp kaçtım"

Gecenin karanlığında birden otoyolu kapladı! "Görünce arabayı bırakıp kaçtım"

Çin'den flaş açıklama! 'Ateşle oynayan...'

Çin'den flaş açıklama! 'Ateşle oynayan...'

Aile, görüntüleri izleyince beyninden vurulmuşa döndü

Aile, görüntüleri izleyince beyninden vurulmuşa döndü

İlginizi Çekebilir

Nişanlısı evlenme teklifi ettiği unutunca olanlar oldu

Nişanlısı evlenme teklifi ettiği unutunca olanlar oldu

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.