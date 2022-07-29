Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji 29 Temmuz hava durumu tahminleri! İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerin hava durumu...

29 Temmuz 2022 Cuma günü hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamasının ayrıntıları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Öte yandan Türkiye geneli günlük haritalı hava durumu raporu da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yayımlandı. Peki, Bugün hava durumu nasıl olacak? Sıcaklıklar artacak mı? Meteoroloji'den yapılan açıklamanın ayrıntıları ile İstanbul, Ankara, İzmir dahil olmak üzere il il hava durumu tahmin raporuna haberimizden ulaşabilirsiniz...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 29 Temmuz Cuma günü için yapılan son değerlendirmelere göre: Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40 – 60 km / saat) olarak esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40 – 60 km / saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/ saat) olarak esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/ saat) olarak esmesi bekleniyor.
DENİZLİ °C, 41°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
YOZGAT °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇORUM °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 27°C
Parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 43°C
Az bulutlu ve açık
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava durumu tahmin raporu yayımlandı.
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