BUGÜN İFTAR VAKTİ saat kaçta? 6 Mart 2023 akşam ezanı saat kaçta okunacak? İstanbul, Ankara, İzmir akşam ezanı iftar saati

Berat Kandili iftar saati arama motorlarında sorgulanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 6 Mart 2023 için il il imsak vakti bilgisini paylaştı. İbadetlerini eksiksiz ve doğru olarak yerine getirmek isteyen vatandaşlar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgileri inceliyor. "Bugün iftar vakti saat kaçta? 6 Mart 2023 akşam ezanı saat kaçta okunacak?" soruları yayımlanan bilgilerle yanıt buldu. İşte 6 Mart 2023 Pazartesi günü İstanbul, Ankara, İzmir'de iftar saati...

BUGÜN İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?

İSTANBUL İFTAR VAKTİ: 19:07

ANKARA İFTAR VAKTİ: 18:51

İZMİR İFTAR VAKTİ: 19:16

BURSA İFTAR VAKTİ: 19:07

AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA OKUNACAK? 6 MART 2023 PAZARTESİ

BERAT KANDİLİ İL İL İMSAK VE İFTAR SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

BERAT KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

Berat Kandili'nde oruç tutulup tutulmayacağı arama motorlarında sorgulanıyor. Berat Kandili gecesini ibadetle geçirmenin sevabı büyüktür.

İslam peygamberi Hz.Muhammed (s.a.v) hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştur;

"Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde (kandilden sonraki gün) oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca Allah'u Teâlâ o andan fecir oluncaya kadar: "Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir belâ ile) müptelâ olan yok mu, ona kurtuluş vereyim" (İbn Mâce)

BERAT KANDİLİ ORUCU KAÇ GÜN TUTULUR, NE ZAMAN?

Oruç için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgiler şu şekilde:

"Dinî açıdan güneşin batmasıyla önceki gün sona erer ve yeni bir gün başlar. Gece gündüzden önce gelir (Kurtubî, el-Câmi', XIV, 15)."

Bu sebeple Ramazan ayı, Şaban ayının son gününde güneşin batışıyla başladığı için, o gece teravih namazı kılınmakta ve Ramazan'ın son gününde güneşin batışıyla Şevval ayı başladığı için, o gecede teravih namazı kılınmamaktadır.

BERAT KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTMAK FARZ MI?

Berat Kandili orucu için Hz. Muhammed şöyle buyurmuştur:

"Şaban'ın ortasında (Berat gecesi) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah, o gece güneşin batmasıyla dünya semasına (rahmeti ile) tecelli eder ve fecir doğana kadar, 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu başka bir şey isteyen…'

Öte yandan Hz. Muhammed Zilhicce'nin ilk dokuz günü (Ebû Dâvûd, Savm, 62; Tirmizî, Savm, 52), pazartesi ve perşembe günleri, âşûrâ ve arefe günü oruç tutar (Müslim, Sıyâm, 196, 197; İbn Mâce, Sıyâm, 41,42), pazartesi orucunu soranlara; "Bugün benim doğduğum, Peygamber olarak gönderildiğim ve Kur'an'ın bana vahyedildiği gündür." (Müslim, Sıyâm, 198) diye yanıt verirdi.

Bu nedenle bazı İslam alimleri dini açıdan faziletli sayılan diğer gün ve gecelerin ibadetle ihyasının müstehap olduğunu ifade etmişlerdir.

BERAT KANDİLİ ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?

Berat Kandili orucuna da diğer oruçlara da niyet etmek gereklidir. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.

Ramazan ayında tuttuğunuz oruç gibi, kandil günü için sahura kalkıp niyetlenmelisiniz.

Berat Kandili orucuna bu şekilde niyet edebilirsiniz:

"Niyet ettim Allah rızası için berat kandili orucunu tutmaya. Kabul eyle Ya Rabb'im!"

