HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. BUGÜN İFTAR VAKTİ saat kaçta? 6 Mart 2023 akşam ezanı saat kaçta okunacak? İstanbul, Ankara, İzmir akşam ezanı iftar saati

BUGÜN İFTAR VAKTİ saat kaçta? 6 Mart 2023 akşam ezanı saat kaçta okunacak? İstanbul, Ankara, İzmir akşam ezanı iftar saati

06.03.2023 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Berat Kandili iftar vakti Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği bu özel gece sebebiyle oruç tutan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 6 Mart 2023 akşam ezanı saati İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il Diyanet tarafından yayımlandı. Peki, bugün iftar vakti saat kaçta? 6 Mart 2023 akşam ezanı saat kaçta okunacak? İşte 6 Mart 2023 Pazartesi günü İstanbul, Ankara, İzmir akşam ezanı / iftar saati...

BUGÜN İFTAR VAKTİ saat kaçta? 6 Mart 2023 akşam ezanı saat kaçta okunacak? İstanbul, Ankara, İzmir akşam ezanı iftar saati

Berat Kandili iftar saati arama motorlarında sorgulanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 6 Mart 2023 için il il imsak vakti bilgisini paylaştı. İbadetlerini eksiksiz ve doğru olarak yerine getirmek isteyen vatandaşlar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgileri inceliyor. "Bugün iftar vakti saat kaçta? 6 Mart 2023 akşam ezanı saat kaçta okunacak?" soruları yayımlanan bilgilerle yanıt buldu. İşte 6 Mart 2023 Pazartesi günü İstanbul, Ankara, İzmir'de iftar saati...

2

BUGÜN İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?

İSTANBUL İFTAR VAKTİ: 19:07

ANKARA İFTAR VAKTİ: 18:51

İZMİR İFTAR VAKTİ: 19:16

BURSA İFTAR VAKTİ: 19:07

3

AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA OKUNACAK? 6 MART 2023 PAZARTESİ

BERAT KANDİLİ İL İL İMSAK VE İFTAR SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

n1

BERAT KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

Berat Kandili'nde oruç tutulup tutulmayacağı arama motorlarında sorgulanıyor. Berat Kandili gecesini ibadetle geçirmenin sevabı büyüktür.

4

İslam peygamberi Hz.Muhammed (s.a.v) hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştur;

"Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde (kandilden sonraki gün) oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca Allah'u Teâlâ o andan fecir oluncaya kadar: "Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir belâ ile) müptelâ olan yok mu, ona kurtuluş vereyim" (İbn Mâce)

n2

BERAT KANDİLİ ORUCU KAÇ GÜN TUTULUR, NE ZAMAN?

Oruç için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgiler şu şekilde:

"Dinî açıdan güneşin batmasıyla önceki gün sona erer ve yeni bir gün başlar. Gece gündüzden önce gelir (Kurtubî, el-Câmi', XIV, 15)."

Bu sebeple Ramazan ayı, Şaban ayının son gününde güneşin batışıyla başladığı için, o gece teravih namazı kılınmakta ve Ramazan'ın son gününde güneşin batışıyla Şevval ayı başladığı için, o gecede teravih namazı kılınmamaktadır.

n3

BERAT KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTMAK FARZ MI?

Berat Kandili orucu için Hz. Muhammed şöyle buyurmuştur:

"Şaban'ın ortasında (Berat gecesi) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah, o gece güneşin batmasıyla dünya semasına (rahmeti ile) tecelli eder ve fecir doğana kadar, 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu başka bir şey isteyen…'

Öte yandan Hz. Muhammed Zilhicce'nin ilk dokuz günü (Ebû Dâvûd, Savm, 62; Tirmizî, Savm, 52), pazartesi ve perşembe günleri, âşûrâ ve arefe günü oruç tutar (Müslim, Sıyâm, 196, 197; İbn Mâce, Sıyâm, 41,42), pazartesi orucunu soranlara; "Bugün benim doğduğum, Peygamber olarak gönderildiğim ve Kur'an'ın bana vahyedildiği gündür." (Müslim, Sıyâm, 198) diye yanıt verirdi.

Bu nedenle bazı İslam alimleri dini açıdan faziletli sayılan diğer gün ve gecelerin ibadetle ihyasının müstehap olduğunu ifade etmişlerdir.

n4

BERAT KANDİLİ ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?

Berat Kandili orucuna da diğer oruçlara da niyet etmek gereklidir. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.

Ramazan ayında tuttuğunuz oruç gibi, kandil günü için sahura kalkıp niyetlenmelisiniz.

Berat Kandili orucuna bu şekilde niyet edebilirsiniz:

"Niyet ettim Allah rızası için berat kandili orucunu tutmaya. Kabul eyle Ya Rabb'im!"

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AFAD duyurdu! Hatay'da 4,1 büyüklüğünde depremAFAD duyurdu! Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Özgür Demirtaş'tan 'adaylık' açıklaması! Özgür Demirtaş'tan 'adaylık' açıklaması!
Ümit Özdağ duyurdu: Muharrem İnce ittifaktan ayrıldı!Ümit Özdağ duyurdu: Muharrem İnce ittifaktan ayrıldı!
Anahtar Kelimeler:
akşam ezanı akşam ezanı saat kaçta okunuyor

En Çok Okunan Haberler

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayını açıklıyor!

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayını açıklıyor!

Oyunculuğu bırakıp ülkeyi terk etmişti! Seçim yorumuyla dikkat çekti

Oyunculuğu bırakıp ülkeyi terk etmişti! Seçim yorumuyla dikkat çekti

Tuğba Ekinci oy istedi! "Gece 24.00'den sonra..."

Tuğba Ekinci oy istedi! "Gece 24.00'den sonra..."

Beğendiği tweet ile adaylığını açıkladı! "İn oradan aşağı"

Beğendiği tweet ile adaylığını açıkladı! "İn oradan aşağı"

Kılıçdaroğlu, 'masaya katılın' çağrısı yaparsa...

Kılıçdaroğlu, 'masaya katılın' çağrısı yaparsa...

Çok konuşulan Yavaş ve İmamoğlu yorumu!

Çok konuşulan Yavaş ve İmamoğlu yorumu!

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! İndirimdeki ürünleri keşfedin

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! İndirimdeki ürünleri keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.