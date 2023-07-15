Bugün köprüler ücretsiz mi? 15 Temmuz 2023 metro, metrobüs, otobüs, Marmaray, İETT bedava mı? Toplu taşımada son durum

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü öncesi birçok kişi toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet verip vermeyeceğine yönelik araştırma yapmaya başladı. Resmi tatillerde ve dini bayramlarda ücretsiz olarak hizmet veren toplu taşıma araçlarına ilişkin ayrıntılar merak konusu oldu. İşte 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü metro, metrobüs, Marmaray ve İETT otobüslerinde son durum...

15 TEMMUZ'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde toplu taşıma araçlarına ilişkin detaylar merak konusu oldu.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Dolayısıyla 15 Temmuz 2023 Cumartesi günü Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile Gayrettepe-îstanbul Havalimanı metro seferlerinden yararlanacak olan vatandaşlar, 8 Ocak 2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf olacak.

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?

15 Temmuz resmi tatildir.

Demokrasi ve Milli Birlik Günü; darbe girişiminde yaşamını yitirenleri anmak için 2017'de resmi tatil olarak ilan edilmiştir.

RESMİ TATİLLER TAKVİMİ (2023)

Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı

Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar

