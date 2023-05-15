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BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 15 Mayıs 2023 Pazartesi günü ve bu hafta okullar tatil mi, kapalı mı? MEB'den yapılan açıklama!

15.05.2023 06:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün okullar tatil mi? 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin ardından konuya ilişkin bilgi edinmek isteyen veli ve öğrenciler internette araştırma yapıyor. Seçim sürecine okulların hazırlanması sebebiyle Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) açıklama yapılmıştı. MEB açıklamasına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, bugün okullar tatil mi? 15 Mayıs 2023 Pazartesi ve bu hafta okullar tatil mi, kapalı mı?

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 15 Mayıs 2023 Pazartesi günü ve bu hafta okullar tatil mi, kapalı mı? MEB'den yapılan açıklama!

Bugün okulların tatil olup olmadığı konusunda bilgi edinmek isteyenler arama motorlarında "15 Mayıs 2023 okullar tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor. Oy kullanım yeri, geçtiğimiz seçimlerdeki gibi bu sene de okullarda gerçekleştirildi.Cumhurbaişkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilleri seçimi sonrası 15 Mayıs okullar tatil olacak. İşte Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan okul tatili açıklaması...

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15 MAYIS PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 7 Mayıs Pazar günü 24 TV'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, "Seçimden sonra eğitime 1 gün ara vereceğiz." açıklamasında bulundu.

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19 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma gençlik ve spor bayramı resmi tatildir. bu tarihte okullar tatil olacak ve derslere ara verilecek.

oy kullanmak seçim sandığı

SEÇİM 2. TURA KALIRSA OKULLAR TATİL OLUR MU?

Seçimlerin ikinci tura kalması halinde tüm Türkiye 28 Mayıs'ta tekrar sandık başına gidecek. 28 Mayıs'ın pazar gününe denk gelmesi nedeniyle de 29 Mayıs'ta okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor.

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14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimlerinin henüz sonuçlanmamış olması nedeniyle, seçimlerin ikinci tura kalıp kalmayacağı henüz bilinmiyor. Seçim 2. tura kalırsa okullar tatil olur mu sorusuyla ilgili şu an bir gelişme bulunmuyor. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bir açıklama yapılması halinde detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

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