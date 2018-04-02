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Bugün Pazartesi! Siz de yaşıyorsanız, Pazartesi sendromundan kurtulmanın yolları

Gökçe Şanlı Gökçe Şanlı
RUH SAĞLIĞI HABERLERİ  | 02.04.2018 02:23 | Son Güncelleme

İş hayatındaki çoğu kişinin yaşadığı ve hem yaşantılarını hem iletişimlerini ciddi şekilde etkileyen pazartesi sendromu adeta bir kabustur.

Bugün Pazartesi! Siz de yaşıyorsanız, Pazartesi sendromundan kurtulmanın yolları

Kişinin kendisini stresli, mutsuz ve endişeli hissetmesine neden olan ve kimine göre Pazar gecesi sendromu, kimine göre de Pazartesi sendromu diye adlandırılan bu algı aslında bir duygu durumudur.

Günümüzün yoğun iş temposu ve modern çağın stresiyle gün yüzüne çıkan pazartesi sendromu, bazı uzmanlara kişinin kendi psikolojik yapısında ve hayat koşullarında saklıdır. O nedenle farklı kişilerde farklı belirtiler ve sonuçlarla karşımıza çıkar.

Ana odaklanan, gereksiz endişelenmeyen, stresle başetme mekanizmaları iyi olan, iş koşulları, yaşam koşulları, hayatın koşullarıyla ve kendisiyle barışık kişiler pazartesi sendromuna karşı dayanıklıdır diyebiliriz.

Etkisini Pazar gecesinden göstermeye başlar

Pazartesi sendromu genelde Pazar gecesinden etkisini göstermeye başlar ve kişi kendisini stresli, mutsuz ve endişeli hisseder. ”Ertesi gün iş var, çalışacağım, tatil bitiyor” gibi duygu hallerine giren bireyler kendilerini olumsuz yönde şartlandırır, kendilerinde bir baskı hissederler. Ayrıca Pazartesi sabahını mümkün olduğunca ertelemek adına, kişide uykuya dalamama ya da uykuyu erteleme gibi davranışlar görülür.

Pazar günü biterken, siz de kendinizi gergin hissediyorsanız Pazar gecesi sendromu ya da daha bilinen ismiyle Pazartesi sendromu yaşıyor olabilirsiniz.

Pazartesi rahatsızlıklar daha fazla

Bilim adamlarına göre, daha fazla uyku, hafta başında kendimizi daha yorgun hissettiriyor ve bu yüzden pazartesi günleri diğer günlerden daha zor uyanıyoruz.

Aslında gerçek anlamda sağlıksızız. Bilim insanlarına göre, kişiler sabit kilolarını normalde korusalar bile pazartesi günleri kilolar biraz daha artmış oluyor. Ayrıca pazartesi günleri en çok kalp krizi ve inme geçirilen gün olarak belirtiliyor. Kan basıncının en yüksek olduğu gün de yine pazartesi günü olarak belirlenmiş.

Pazartesi sendromunu atlatmak için size birkaç öneri;

- Pazartesi gününe ait önemli kararlar almamaya çalışalım.

- Pazar öğleden sonralarını dinlenmemiz için ayıralım.

- Öğle aralarında 10 dakikalık kısa bir yürüyüş yapmaya çalışalım.

- İşimizdeki ya da okulumuzdaki olumlu şeylere odaklanalım.

- Kafeinli, alkollü ve asitli içeceklerden uzak duralım.

- Endişelerimizi, düşünce ve duygularımızı daha fazla dile getirelim.

- Düzenli olarak egzersiz yapmaya çalışalım.

- Hafta içi iş çıkışlarımıza ya da hafta sonu tatilimize bizi heyecanlandıracak aktiviteler ekleyelim.

- Eğer iş arkadaşlarımızla yaşadığımız birtakım sorunlar varsa, bunları konuşarak halletmeye çalışalım.

- Kendimize bir uyku saati belirleyelim. Bu saate hafta sonları da uymaya çalışalım.

- Pazartesi sabahları, kendimizi daha iyi hissedeceğimiz kıyafetler giymeye çalışalım.

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