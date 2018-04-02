Bugün Pazartesi! Siz de yaşıyorsanız, Pazartesi sendromundan kurtulmanın yolları

Kişinin kendisini stresli, mutsuz ve endişeli hissetmesine neden olan ve kimine göre Pazar gecesi sendromu, kimine göre de Pazartesi sendromu diye adlandırılan bu algı aslında bir duygu durumudur.

Günümüzün yoğun iş temposu ve modern çağın stresiyle gün yüzüne çıkan pazartesi sendromu, bazı uzmanlara kişinin kendi psikolojik yapısında ve hayat koşullarında saklıdır. O nedenle farklı kişilerde farklı belirtiler ve sonuçlarla karşımıza çıkar.

Ana odaklanan, gereksiz endişelenmeyen, stresle başetme mekanizmaları iyi olan, iş koşulları, yaşam koşulları, hayatın koşullarıyla ve kendisiyle barışık kişiler pazartesi sendromuna karşı dayanıklıdır diyebiliriz.

Etkisini Pazar gecesinden göstermeye başlar

Pazartesi sendromu genelde Pazar gecesinden etkisini göstermeye başlar ve kişi kendisini stresli, mutsuz ve endişeli hisseder. ”Ertesi gün iş var, çalışacağım, tatil bitiyor” gibi duygu hallerine giren bireyler kendilerini olumsuz yönde şartlandırır, kendilerinde bir baskı hissederler. Ayrıca Pazartesi sabahını mümkün olduğunca ertelemek adına, kişide uykuya dalamama ya da uykuyu erteleme gibi davranışlar görülür.