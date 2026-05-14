Bugünün en şanslı 4 burcu! Para, kariyer ve aşk kapıları açılıyor

14 Mayıs 2026 Perşembe günü gökyüzünde dikkat çeken bir astrolojik hareketlilik yaşanıyor. Merkür’ün Güneş ile “cazimi” konumuna geçmesi bazı burçlar için büyük fırsatların habercisi oldu. İletişimde aksaklıklar yaşansa da perde arkasında çalışan güçlü enerjiler özellikle 4 burcun hayatında bolluk, şans ve başarı getiriyor.

Çiğdem Berfin Sevinç

Astrologlara göre bugün söylenen sözler, alınan kararlar ve yaşanan gelişmeler uzun vadeli etkiler yaratabilir. İşte 14 Mayıs’ta evrenden en güçlü desteği alan burçlar…

ASLAN BURCU:

Aslan burçları bugün iş hayatında beklenmedik söylentilerle karşılaşabilir. Arkalarından konuşulan sözler moral bozsa da süreç kısa sürede tersine dönüyor. İnsanlar Aslan burçlarının gerçek karakterini ve çalışma disiplinini daha net görmeye başlıyor.

Özellikle kariyer alanında dikkat çeken gelişmeler yaşanabilir. Terfi, yeni görevler veya önemli fırsatlar gündeme gelebilir. Bugün alınan desteklerin büyük kısmı perde arkasında gerçekleşecek.

KOÇ BURCU:

Koç burçları için bugün özellikle para ve kariyer konuları ön plana çıkıyor. Yetkili kişilerden dönüş almak zor görünse de görünmeyen bir enerji onların lehine çalışıyor.

Uzun süredir beklenen bir telefon, mesaj ya da iş haberi aniden gelebilir. Evrenin doğru zamanda harekete geçtiğini hissedecek olan Koç burçları, güçlü bir motivasyon kazanabilir.

İKİZLER BURCU:

Merkür yönetimindeki İkizler burçları bugün içsel bir sorgulama yaşayabilir. Kararsızlık ve kafa karışıklığı ön planda olsa da günün sonunda önemli farkındalıklar ortaya çıkacak.

Hayatlarında onları yavaşlatan insanları, alışkanlıkları veya sorunları daha net görebilecekler. Bu farkındalık sayesinde hem bugünü hem de geleceklerini düzene sokacak önemli kararlar alabilirler.

BAŞAK BURCU:

Başak burçları için öğrenmek ve gelişmek bugün büyük şans getiriyor. Okumak, araştırmak ve yeni bilgiler edinmek onları daha güçlü hale getirebilir.

Çevresindeki insanlar Başak burçlarının bilgi birikiminden etkilenebilir. Uzun zamandır emek verilen konularda kapalı olan kapılar açılabilir. Özellikle eğitim, kariyer ve kişisel gelişim alanlarında dikkat çekici fırsatlar gündeme gelebilir.

