Doktorlar uyardı, varis yaz aylarında artıyor

0% Faizli Fırsat!
Faiz Oranı
%0
Vade
3 Ay
Toplam Tutar
100.000 TL
Yaz sıcaklarının etkisini artırmasıyla birlikte uzmanlardan varis uyarısı geldi. Özellikle sıcak havalarda damarların genişlediğini belirten uzmanlar, varis şikayetlerinin bu dönemde daha da artabileceğine dikkat çekti.
Varislerin sıcak havalarda daha belirgin hale geldiğini söyleyen Mark Bratby, yüksek sıcaklıkların damarlardaki baskıyı artırdığını ifade etti.
Uzman isim, “Sıcaklık arttığında damarlar genişliyor. Bu durum kan akışını zorlaştırıyor ve damarlarda daha fazla kan birikmesine neden oluyor. Sonuç olarak şişlik, ağrı ve rahatsızlık hissi artıyor” dedi.
Varisin yalnızca fiziksel bir sorun olmadığını belirten Dr. Bratby, özellikle yaz aylarında insanların bacaklarını açıkta bırakan kıyafetler giymek istememesi nedeniyle özgüven kaybı yaşayabildiğini söyledi.
Uzmanlara göre varis problemi yaşayan kişilerde sıcak havalarda huzursuzluk, ağrı ve yorgunluk hissi daha sık görülüyor.
Varis şikayetlerini azaltmak için uzmanlar şu önerilerde bulundu:
Bol su tüketin ve serin kalın
Uzun süre güneş altında durmayın
Düzenli hareket edin ve yürüyüş yapın
Otururken ya da uzanırken bacaklarınızı yukarı kaldırın
Özellikle uzun süre ayakta kalmanın varis belirtilerini artırabileceği belirtilirken, gün içinde sık sık mola verilmesi gerektiği ifade edildi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum