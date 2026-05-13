Doktorlar uyardı, varis yaz aylarında artıyor

Yaz sıcaklarının etkisini artırmasıyla birlikte uzmanlardan varis uyarısı geldi. Özellikle sıcak havalarda damarların genişlediğini belirten uzmanlar, varis şikayetlerinin bu dönemde daha da artabileceğine dikkat çekti.

“SICAK HAVA DAMARLARI DAHA FAZLA GENİŞLETİYOR”

Varislerin sıcak havalarda daha belirgin hale geldiğini söyleyen Mark Bratby, yüksek sıcaklıkların damarlardaki baskıyı artırdığını ifade etti.

Uzman isim, “Sıcaklık arttığında damarlar genişliyor. Bu durum kan akışını zorlaştırıyor ve damarlarda daha fazla kan birikmesine neden oluyor. Sonuç olarak şişlik, ağrı ve rahatsızlık hissi artıyor” dedi.

SADECE FİZİKSEL DEĞİL PSİKOLOJİK ETKİSİ DE VAR

Varisin yalnızca fiziksel bir sorun olmadığını belirten Dr. Bratby, özellikle yaz aylarında insanların bacaklarını açıkta bırakan kıyafetler giymek istememesi nedeniyle özgüven kaybı yaşayabildiğini söyledi.

Uzmanlara göre varis problemi yaşayan kişilerde sıcak havalarda huzursuzluk, ağrı ve yorgunluk hissi daha sık görülüyor.

UZMANLARDAN 4 ÖNEMLİ ÖNERİ

Varis şikayetlerini azaltmak için uzmanlar şu önerilerde bulundu:

Bol su tüketin ve serin kalın

Uzun süre güneş altında durmayın

Düzenli hareket edin ve yürüyüş yapın

Otururken ya da uzanırken bacaklarınızı yukarı kaldırın

Özellikle uzun süre ayakta kalmanın varis belirtilerini artırabileceği belirtilirken, gün içinde sık sık mola verilmesi gerektiği ifade edildi.