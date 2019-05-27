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Buhar kazanı bomba gibi patladı, 1 işçi hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 27.05.2019 13:56 | Son Güncelleme

İzmir’in Tire ilçesinde sabah saatlerinde bir fabrikada meydana gelen buhar kazanı patlamasında bir işçi hayatını kaybetti.Olay, bu sabah Tire Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir sigara üretim tesisinde meydana geldi.

Buhar kazanı bomba gibi patladı, 1 işçi hayatını kaybetti

İzmir’in Tire ilçesinde sabah saatlerinde bir fabrikada meydana gelen buhar kazanı patlamasında bir işçi hayatını kaybetti.
Olay, bu sabah Tire Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir sigara üretim tesisinde meydana geldi. İddiaya göre bir sigara fabrikasında bir anda artan basınç sebebiyle şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamayı duyan çalışan hemen sağlık görevlilerine haber verirken olay yerine jandarma ekipleriyle itfaiye görevlileri de sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede fabrika işçilerinden olan iki çocuk babası Mustafa Ulaşır’ın (45) hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından talihsiz adamın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.
Olayla soruşturma başlatıldı.

Buhar kazanı bomba gibi patladı, 1 işçi hayatını kaybetti

Buhar kazanı bomba gibi patladı, 1 işçi hayatını kaybetti

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