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Bükreş'te Uber protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 21:32 | Son Güncelleme

Bükreş'te Uber protestosu

BÜKREŞ (AA) - Romanya'da bine yakın taksici, Uber ve internetten taksicilik hizmeti veren uygulamaları protesto etmek amacıyla kontak kapattı.

Başkent Bükreş'te, Yetkili Operatörler ve Taşıyıcılar Konfederasyonu (COTAR) tarafından organize edilen protestolarda taksiciler, araçlarını hükümet binası önündeki Zafer Meydanı'na park etti.

COTAR yetkilileri, yayımladıkları basın bildirisinde, "Hükümetin, karayolu taşımacılığında korsanlığı yasallaştırmak için hazırladığı kararnameden vazgeçmesini istiyoruz. Bir Başbakan Yardımcısının 'korsanlara' neden güvence verdiğini anlamıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan taksiciler, "Korsana hayır", "Biz nasıl vergi ödüyorsak herkes ödesin", "Türkiye'de Erdoğan Uber'i yasakladı, çünkü ülkesindekileri kolluyor" mesajları içeren dövizler taşıdı.

Protesto sırasında meydandan geçen Uber araçları ve protestoya katılmayan taksilere yumurta atan göstericilere para cezası kesildi.

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Bükreş Uber

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