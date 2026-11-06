Bulantı ve kusma şikayetiyle gitti gerçek bambaşka çıktı

Doktora gitmekten çekindiği için uzun süre sağlık kontrollerini ihmal eden 70 yaşındaki Müşerref Gençcan, mide bulantısı ve kusma şikâyetleri üzerine Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan incelemelerde kan şekerinin 400'lü seviyelerde seyrettiği, son 2-3 aylık kan şekeri kontrolünü gösteren HbA1c değerinin ise yüzde 13,6 olduğu belirlendi. Enfeksiyon değerleri yüksek olmasına rağmen ilk değerlendirmelerde belirgin bir enfeksiyon odağı tespit edilememesi üzerine ileri tetkikler gerçekleştirildi. Yapılan araştırmalarda hastanın midesinde delinme olduğu ortaya çıktı. Kontrolsüz diyabete bağlı gelişmiş olabilecek sinir hasarının mide delinmesine rağmen belirgin karın ağrısı yaşanmamasında rol oynayabileceği değerlendirildi. Gençcan, aynı gün acil ameliyata alındı.

"ARTIK DAYANAMAYINCA ÇOCUKLARIMA HASTANEYE GÖTÜRMELERİNİ SÖYLEDİM"

Doktora gitmeyi sevmediği için uzun süre hastaneye başvurmadığını anlatan Müşerref Gençcan, mide bulantısı ve kusma şikâyetleri artınca hastaneye gitmeye karar verdiğini söyledi. Gençcan, "Ben doktora gitmeyi pek sevmiyorum. Bu nedenle hastaneye gitmedim, rahatsızlığımı hep evde geçirmeye çalıştım. Daha sonra kusmaya başladım. Son aşamada artık dayanamayınca hemen hastaneye geldim. Allah'a şükür şu anda çok iyiyim. Doktorum beni kurtardı. Midemin bu kadar kötü durumda olduğunu, hatta delindiğini duyduğumda ne hissettiğimi bile tam olarak hatırlamıyorum. Zaten durumun ciddiyetini de ameliyattan sonra öğrendim" diye konuştu.

ENFEKSİYONUN KAYNAĞI ARAŞTIRILIRKEN MİDE DELİNMESİ TESPİT EDİLDİ

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Muhammet Bilici, hastanın başka bir sağlık merkezinden yüksek kan şekeri ve enfeksiyon değerleri nedeniyle yönlendirildiğini belirtti. Hastada boğaz ağrısı, öksürük, ishal veya idrar yolu enfeksiyonu gibi belirtilerin bulunmadığını aktaran Bilici, şöyle konuştu:

"Enfeksiyon odağını araştırmaya başladık. Çünkü bu kadar yüksek enfeksiyon değerlerine kanser dahil birçok farklı hastalık neden olabiliyor. Araştırmalarımız sırasında hastanın midesinde delinme olduğunu fark ettik. Genel Cerrahi Bölümü ile iletişime geçtik. Hasta aynı gün ameliyata alındı ve midesindeki delinmiş bölge onarıldı."

DİYABETE BAĞLI SİNİR HASARININ AĞRI HİSSİNİ AZALTMIŞ OLABİLECEĞİ DEĞERLENDİRİLDİ

Hastanın son 2-3 aylık kan şekeri kontrolünü gösteren HbA1c değerinin yüzde 13,6 olduğunu ve kan şekerinin 400'lü seviyelerde seyrettiğini belirten Bilici, uzun süre kontrolsüz seyreden diyabetin sinir hasarına yol açabildiğini söyledi. Diyabetik nöropati olarak adlandırılan bu durumun bazı hastalarda ağrı duyusunu etkileyebildiğini ifade eden Bilici, hastanın belirgin karın ağrısı yaşamamasında diyabete bağlı sinir hasarının rol oynamış olabileceğini değerlendirdiklerini aktardı. Bilici, şunları kaydetti:

"Şeker hastalarında kan şekeri uzun süre kontrolsüz seyrettiğinde diyabetik nöropati gelişebiliyor. Bu durum hem damarları hem de sinirleri etkiliyor. Normal şartlarda bir kişinin midesinde delinme olduğunda şiddetli karın ağrısı ve belirgin muayene bulguları ortaya çıkar. Ancak hastamızda bunların hiçbiri yoktu. Karnında bizi şüphelendirecek herhangi bir muayene bulgusu bulunmuyordu. Bunun diyabete bağlı sinir hasarı nedeniyle geliştiğini düşünüyoruz."

ŞİDDETLİ KARIN AĞRISI OLMADAN SEYREDEN MİDE DELİNMESİYLE İLK KEZ KARŞILAŞTI

Diyabetik nöropatinin özellikle diyabetik ayak hastalarında görülen sonuçlarına değinen Bilici, sinir hasarı nedeniyle hastaların ayaklarındaki yaraları ve yaralanmaları fark edemeyebildiğini belirtti. Diyabetin sindirim sistemi üzerindeki etkilerine de değinen Bilici, mide ve bağırsak hareketlerinde yavaşlama, gastroparezi, ishal ve kabızlık gibi sorunların görülebildiğini aktardı. İleri yaştaki hastalarda ciddi karın içi hastalıkların her zaman tipik belirtilerle ortaya çıkmayabileceğine de dikkat çeken Bilici, "Kan şekerinin uzun süre kontrolsüz seyretmesi bu tür sorunlara yol açabiliyor. Ancak mide delinmesiyle sonuçlanan böyle bir tabloyla kendi kliniğimizde ilk kez karşılaştım. Bu, sık görülen bir durum değil. Hastaya aynı gün müdahale edilmeseydi tansiyonu düşebilir, genel durumu bozulabilir ve hayati tehlike oluşabilirdi. Hatta yoğun bakım ihtiyacı doğabilirdi" ifadelerini kullandı.

MİDE İÇERİĞİ KARIN BOŞLUĞUNA YAYILDI

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Acıroğlu, hastanın iç hastalıkları bölümünden mide delinmesi ön tanısıyla kendilerine danışıldığını ve tomografi görüntülerinde delinmenin tespit edildiğini söyledi. Mide delinmesinin karın içi enfeksiyon ve hayati komplikasyonlara neden olabilen, acil cerrahi müdahale gerektiren ciddi bir durum olduğunu belirten Acıroğlu, hastayı aynı gün ameliyata aldıklarını ifade etti. Ameliyat sırasında mide içeriğinin karın boşluğuna yayıldığını ve karaciğerin bir bölümünün de bu durumdan etkilendiğini gördüklerini belirten Acıroğlu, operasyon sırasında karşılaştıkları tabloyu şöyle anlattı:

"Mide içeriğinin karın içerisine yayıldığını ve karaciğerin bir bölümünün de bu durumdan etkilendiğini gördük. Karın içerisinde birikmiş olan sıvıların tamamını temizledik ve midedeki delinmiş bölgeyi onardık. Ameliyatın ardından hastamız yaklaşık bir hafta yoğun bakımda takip edildi."

MİDE DELİNMESİNİN GÜNLER ÖNCE GELİŞMİŞ OLABİLECEĞİ DEĞERLENDİRİLDİ

Kontrolsüz diyabete bağlı gelişebilen sinir hasarının bazı hastalarda ağrı duyusunu azaltabildiğini belirten Acıroğlu, hastanın belirgin karın ağrısı yaşamamasının tanıda gecikmeye katkıda bulunmuş olabileceğini söyledi. Mide delinmesinin yaklaşık üç ila beş gün önce gelişmiş olabileceğini düşündüklerini ifade eden Acıroğlu, hastanın ameliyat sırasında karşılaşılan tablosunun hayati risk taşıdığını vurguladı. Acıroğlu şöyle konuştu:

"Kontrolsüz diyabet hastalarında, özellikle diyabetik nöropati geliştiğinde ağrı hissi azalabiliyor. Bu nedenle bu vakada mide delinmesinin fark edilmesinde yaklaşık üç ila beş günlük bir gecikme yaşandığını düşünüyoruz. Mide delinmesi, hayati tehlike oluşturan ve acil cerrahi müdahale gerektiren bir durumdur. Hastanın ameliyat edilmemesi halinde hayatını kaybetme riski bulunur. Bu hastada da oldukça ilerlemiş ve hayati riski yüksek bir cerrahi tabloyla karşı karşıya kaldık."

MİDE DELİNMESİNİN ALTINDA YATAN NEDEN ARAŞTIRILACAK

Mide delinmesinin daha önceden var olduğu düşünülen bir ülsere bağlı gelişmiş olabileceğini belirten Acıroğlu, kesin nedenin belirlenmesi ve altta yatan başka bir hastalığın dışlanması için ileri incelemelerin planlandığını söyledi. Ameliyat sonrasında hastanın yoğun bakımda takip edildiğini ve enfeksiyonun kontrol altına alınması amacıyla antibiyotik tedavisi uygulandığını aktaran Acıroğlu, "Mide delinmesinin nedeninin araştırılması gerekiyor. Hastamız taburcu olduktan yaklaşık bir ila bir buçuk ay sonra endoskopi yapılması gerekiyor. Bu incelemeyle mide delinmesine neden olan ülserin araştırılması ve altta yatan başka bir neden, özellikle tümör olup olmadığının değerlendirilmesi amaçlanıyor" dedi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır