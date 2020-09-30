Bulaşık makinenize limon dilimi koyduğunuzda bakın neler oluyor! Sonuca siz de inanamayacaksınız

Yapılan araştırmalara göre insanlar yemeklerinin neredeyse yarısını israf ediyor. Çöpe oldukça fazla yiyecek atıyoruz. Aslında bunları çöpe atmaktan başka şeyler de yapabiliriz. Örneğin limonları kullandıktan sonra çöpe atmak yerine çok daha etkili bir şekilde kullanabiliriz.

Sirke ve karbonat gibi limon da çok farklı alanlarda kullanılabilen ve kimyasal olmayan doğal bir araç haline geliyor. Tek ihtiyacınız olan kullanılmış bir limon parçası ya da dilimi. Dilimi bulaşık makinesine yerleştirip makinenizi çalıştırdıktan sonra göreceklerinize siz bile şaşıracaksınız.

Düşük pH değeri ve antibakteriyel özellikleri nedeniyle limon suyu doğal temizlik ürünü gibi kullanılabiliyor. Sadece bulaşıklarınızın daha iyi yıkanmasını sağlamıyor ve aynı zamanda makineye atılanların daha güzel kokmasını sağlıyor.



