Bulaşık makinenizi bu şekilde temizlemezseniz ömrü kısa olabilir! Bir kaseye sirke...

Bulaşık makinesi bulaşıklarımızı pırıl pırıl yapmakla görevli olsa da onunda bakıma ve yıkanmaya ihtiyacı var. Bulaşıklarınızı hep istediğiniz gibi güzel yıkamasını ve bunun uzun ömürlü olmasını istiyorsanız sizin de zaman zaman halinden anlamanız gerekir. Hazırsanız doğal temizliğin iki önemli ismi karbonat ve sirke ile bulaşık makinesi temizliğinizi kolaylaştırarak size kahve vakti oluşturabilmenin sırlarını söylüyoruz.

1. ADIM: BULAŞIK MAKİNESİNİ BOŞALTIN

İlk olarak bulaşık makinesini temizlemek ve içinde oluşan kötü kokudan kurtulmak için makinenizin içini boşaltın. Ardından altta bulunan rafı sürgülerinden yardım alarak çıkarın ve tahliye borusu, pompa gibi makinenizin ana parçalarının bulunduğu alanı inceleyin. Bu alanda giderden gitmemiş yemek parçaları, cam kırıkları veya tanımlayamadığınız cisimler varsa elinize eldiven takarak bu alanı temizleyin. Herhangi bir madde kalmadığından emin olduktan sonra alt rafı tekrar yerine yerleştirebilirsiniz. Artık ikinci adıma geçmenin vakti geldi.

2. ADIM: BİR KASENİN İÇİNE SİRKE KOYUN

İkinci aşamada ise bir kase ve bir miktar beyaz sirke size yeterli olacak malzemelerdir. Uygulama aşmasına gelince, bulaşık makinesinde yıkayabileceğiniz bir kaseyi üst rafa düzgün bir şekilde yerleştirin, içini beyaz sirke ile taşmayacak şekilde doldurun ve bulaşık makinesinin kapağını kapatın. Bu aşamada bulaşık makinenizin içi boş olmalıdır. Ardından makinenizi en sıcak su ayarında ve kısa devirde çalıştırın. Bu aşamada sirke makinenizdeki yağ kalıntılarının temizlenmesini, varsa küfün giderilmesini ve yemek atıklarının birikmesiyle oluşan kötü kokuların yok olmasını sağlayacaktır. Yıkama işlemi bittikten sonra makineye koyduğunuz kaseyi çıkartın ve makinenizin bir süre soğumasını bekleyin. Şimdi 3. adıma hazırlanabilirsiniz.