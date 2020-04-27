Bulaşık makinesi meğer böyle temizleniyormuş! Tüm kokular gidecek...

Bulaşık makinelerinin içindeki küçük yiyecek parçaları, yağ, sabun artıkları makinenin köşelerinde biriktiğinde makineniz kötü görünür, verimliliği azalır, cam eşyalarınızda, yemek takımlarınızda lekeler bırakabilir. Ayrıca, yiyecek ve kirin birikmesi, bulaşık makinesinin filtresine ve pompasına ciddi zarar verebilir ki bunu hiç istemezsiniz. O zaman temizlik malzemelerinizi toplayın ve önerilerimize göz atın, çünkü bulaşık makinenize yeni bir hayat verme zamanı çoktan gelmiş olabilir.

1. MAKİNENİZİ GÜNLÜK OLARAK TEMİZLEYİN

Makinede günlük bazı küçük temizliklerin yapılması çok önemli. Örneğin her bulaşık yıkama işleminden sonra kalan yiyecek parçalarını temizleme alışkanlığına sahip olun. Makinenizin alt rafını çıkarın, tahliye borusunu tıkayabilecek sert artıklar olmadığından emin olun.

2. DETERJANLARI NASIL KULLANACAĞINIZI BİLİN

Makinenizin deterjan bölmelerini ve dolayısıyla bulaşık makinesi jeli ve tabletlerini, parlatıcıları nasıl kullanacağınızı iyi bilmeniz makinenizin ömrünü de uzatabilir.

3. KÖTÜ KOKULARA KARŞI NE YAPMALISINIZ?

Bulaşık makinenizde bir küf kokusu alıyorsanız bunun çaresi sadece makinenin durulama programını çalıştırmak, bittikten sonra da hava akışını sağlamak için kapağını aralık bırakmak. Ama kötü koku ve küf için en garantili yol, bulaşıkları makinenize koymadan önce tabaklarınızdaki artık yemek parçalarını silmek ve makineye öyle yerleştirmek.