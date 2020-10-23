Bulaşık makinesinde asla yıkamamanız gereken 6 şey

Mutfakta hayat kurtaran ürünlerden biri şüphesiz ki bulaşık makinesi. İşimizi kolaylaştırıyor, zamandan kazandırıyor, su tasarrufu sağlıyor ve bizi daha fazla yorulmaktan kurtarıyor. Peki, mutfakta bulunan her ürün sıkıntısız bir şekilde makinede yıkanabiliyor mu? Hayır. Bazı ürünler var ki makineye girdiğinde hem beraber yıkandığı eşyalara hem makineye hem de kendisine zarar verebiliyor.
Bazı plastik eşyalar ısıya maruz kaldığında içinde bulunan petrokimyasal ürünler ayrışır. Bu da sağlığımızı olumsuz yönde etkiler. Makinede ayrışan bu malzeme diğer eşyalara da yapışır. Yeme içme yoluyla ise bu madde vücudumuza karışabilir.
Ahşap mutfak gereçleri makineye konduğunda bulaşık deterjanını içine çekebilir. Bu da tahta kaşıkları yemek yaparken kullandığınızda sağlık açısından ciddi tehlike yaratabilir.
Çok ince cam eşyalar ya da renkli cam eşyalar makinede yıkandığında renklerini kaybedebilir ya da kırılabilirler. Bu yüzden hassas cam ürünlerini makineye atmadan önce muhakkak üzerinde yazan etiketleri okuyun.
Bakır mutfak gereçleri makineye girince kararır. Eski haline getirmek için ise mutlaka kalaylanması gerekmektedir. Aliminyum mutfak gereçleri ise ince oldukları için saplarından ayrılabilir. Çatal bıçak takımı seçerken makineye girer mi konusunda emin olarak satın alın.
Demir döküm tava ve tencereler, bulaşık makinesine girdiğinde zamanla özelliğini yitirir. Kesinlikle makineye koymamalısınız.
Kristal eşyaların narin yapısı vardır. Diğer mutfak eşyalarına çarparak kırılabilirler. Bu sebeple elde yıkamak da en doğrusudur. Aynı zamanda kristaller bulaşık makinesine girince zamanla matlaşır.
Okuyucu Yorumları 0 yorum