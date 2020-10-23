Bulaşık makinesinde asla yıkamamanız gereken 6 şey

Mutfakta hayat kurtaran ürünlerden biri şüphesiz ki bulaşık makinesi. İşimizi kolaylaştırıyor, zamandan kazandırıyor, su tasarrufu sağlıyor ve bizi daha fazla yorulmaktan kurtarıyor. Peki, mutfakta bulunan her ürün sıkıntısız bir şekilde makinede yıkanabiliyor mu? Hayır. Bazı ürünler var ki makineye girdiğinde hem beraber yıkandığı eşyalara hem makineye hem de kendisine zarar verebiliyor.

PLASTİK MUTFAK EŞYALARI

Bazı plastik eşyalar ısıya maruz kaldığında içinde bulunan petrokimyasal ürünler ayrışır. Bu da sağlığımızı olumsuz yönde etkiler. Makinede ayrışan bu malzeme diğer eşyalara da yapışır. Yeme içme yoluyla ise bu madde vücudumuza karışabilir.

AHŞAP MUTFAK EŞYALARI

Ahşap mutfak gereçleri makineye konduğunda bulaşık deterjanını içine çekebilir. Bu da tahta kaşıkları yemek yaparken kullandığınızda sağlık açısından ciddi tehlike yaratabilir.

BAZI CAM EŞYALAR

Çok ince cam eşyalar ya da renkli cam eşyalar makinede yıkandığında renklerini kaybedebilir ya da kırılabilirler. Bu yüzden hassas cam ürünlerini makineye atmadan önce muhakkak üzerinde yazan etiketleri okuyun.