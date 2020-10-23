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Bulaşık makinesinde asla yıkamamanız gereken 6 şey

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Mutfaktaki en yakın dostumuz, elimiz, kolumuz bulaşık makinesine ne yazık ki her şeyi koyup çalıştırmak mümkün olmuyor. Her şey bulaşık makinesinde yıkanır düşüncesini bir kenara koyun. Çünkü makineye yerleştirdiğiniz bu ürünler hem birlikte yıkadığınız diğer ürünlere hem de bulaşık makinesine zarar verebiliyor.

Bulaşık makinesinde asla yıkamamanız gereken 6 şey

Mutfakta hayat kurtaran ürünlerden biri şüphesiz ki bulaşık makinesi. İşimizi kolaylaştırıyor, zamandan kazandırıyor, su tasarrufu sağlıyor ve bizi daha fazla yorulmaktan kurtarıyor. Peki, mutfakta bulunan her ürün sıkıntısız bir şekilde makinede yıkanabiliyor mu? Hayır. Bazı ürünler var ki makineye girdiğinde hem beraber yıkandığı eşyalara hem makineye hem de kendisine zarar verebiliyor.

PLASTİK MUTFAK EŞYALARI

Bazı plastik eşyalar ısıya maruz kaldığında içinde bulunan petrokimyasal ürünler ayrışır. Bu da sağlığımızı olumsuz yönde etkiler. Makinede ayrışan bu malzeme diğer eşyalara da yapışır. Yeme içme yoluyla ise bu madde vücudumuza karışabilir.

AHŞAP MUTFAK EŞYALARI

Ahşap mutfak gereçleri makineye konduğunda bulaşık deterjanını içine çekebilir. Bu da tahta kaşıkları yemek yaparken kullandığınızda sağlık açısından ciddi tehlike yaratabilir.

BAZI CAM EŞYALAR

Çok ince cam eşyalar ya da renkli cam eşyalar makinede yıkandığında renklerini kaybedebilir ya da kırılabilirler. Bu yüzden hassas cam ürünlerini makineye atmadan önce muhakkak üzerinde yazan etiketleri okuyun.

ALİMİNYUM VE BAKIR EŞYALAR

Bakır mutfak gereçleri makineye girince kararır. Eski haline getirmek için ise mutlaka kalaylanması gerekmektedir. Aliminyum mutfak gereçleri ise ince oldukları için saplarından ayrılabilir. Çatal bıçak takımı seçerken makineye girer mi konusunda emin olarak satın alın.

DEMİR DÖKÜM TENCERE VE TAVALAR

Demir döküm tava ve tencereler, bulaşık makinesine girdiğinde zamanla özelliğini yitirir. Kesinlikle makineye koymamalısınız.

KRİSTALLER

Kristal eşyaların narin yapısı vardır. Diğer mutfak eşyalarına çarparak kırılabilirler. Bu sebeple elde yıkamak da en doğrusudur. Aynı zamanda kristaller bulaşık makinesine girince zamanla matlaşır.

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