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Bulduğunuz meyve kasalarını hemen evinize getirin! Bu kasalarla...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Evimiz ne kadar güzelse biz de o kadar mutlu hissederiz. Geri dönüşüm sayesinde birkaç küçük ipucu ile çöpe atmayı düşündüğünüz ve kullanmadığınız onlarca eşyayı bambaşka bir hale getirebilirsiniz. Hayal gücünüzü kullanın ve cesur olmaktan korkmayın. Sonuçtan memnun kalacağınıza eminiz. Neler yapabiliriz diye merak ediyorsanız, buyurun başlayalım.

Bulduğunuz meyve kasalarını hemen evinize getirin! Bu kasalarla...

Çoğumuz meyve kasalarıyla alışveriş yapıyor fakat içerisindeki meyve bittiğinde kasaları ya bir kenara kaldırıyor ya da çöpe atıyoruz. Peki, evimiz için neler yapabilir ve kasaları hangi şekillerde değerlendirebiliriz?

BOYALARLA HARİKALAR YARATABİLİRSİNİZ

Boyalar bir şeyi renklendirmenin ve onu yeniden şekillendirmenin en kolay yollarından biridir. Kendi zevkinize uygun renkler seçerek meyve kasalarına bambaşka bir hava katabilirsiniz. Farklı şekiller çizebilir, sadece siyah ya da sadece kırmızı gibi farklı modellerde boyamalar yapabilirsiniz. Kasanın görünümünü boyayla değiştirdikten sonra içerisine tabak, bardak gibi mutfak eşyaları koyarak yeni bir mutfak rafı ya da içerisine bir minder koyarak evcil hayvanınız için yeni bir yatak üretebilirsiniz.

KİTAPLARINIZ İÇİN YENİ BİR KİTAPLIĞA NE DERSİNİZ?

Meyve kasaları bir kitaplık yapmanız için size büyük bir kolaylık sağlayabilir. İlk olarak odanızın tarzına göre kasaları farklı renk ve şekillerde boyayın. Boyamak yerine ahşap bir görünüm istiyorsanız kasaları renklendirmeden de kullanabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken tek şey kasaların aynı boyutta olması. Kasaları uzun kenarları yere gelecek şekilde yere koyun. Aynı boyutta diğer kasaları da üst üste koyarak uzun bir kitaplık elde edebilirsiniz. Kasaları birbirine sabitlemek için silikon ya da çivi kullanabilirsiniz. İşte bu kadar kolay, artık yepyeni bir kitaplığınız var. İçerisine farklı aksesuarlar veya çerçeveler koyarak da kullanabilirsiniz.

SALONUNUZ İÇİN YENİ BİR PUF YAPABİLİRSİNİZ

Pufların rahatlığı yadsınamaz bir gerçek. Günün yorgunluğunu üzerinde atacağınız bir puf sahibi olmak istiyorsanız evinizdeki birkaç meyve kasası ve bir minder ile isteğinizi gerçekleştirebilirsiniz. İstediğiniz büyüklüğe göre 2 ya da 4 adet meyve kasası kullanabilirsiniz. İlk yaparak kasaları ters çevirerek büyük bir kare oluşturacak şekilde yere koyun. Kasaları birbirine sabitlemeniz pufun çok daha sağlam olmasını sağlayacaktır. Ters çevirip birbirine sabitlediğiniz kasaların üzerine istediğiniz minder ya da yastığı koyabilir bu şekilde istediğiniz pufa oldukça kolay bir şekilde sahip olabilirsiniz. Meyve kasalarını üzerine koyacağınız minder ile aynı renge boyarsanız görsel olarak oldukça güzel bir bütünlük sağlayabilirsiniz.

KASALARDAN SEHPA YAPIMI

Birbirinden farklı boyutlarda ve farklı renklerde birçok meyve kasası bulabilirsiniz. Eğer hem çok yer kaplamayan hem de modern duran bir sehpa istiyorsanız meyve kasaları tam da size göre. İstediğiniz büyüklüğe göre iki ya da daha fazla kasayı yan yana koyarak yeni bir sehpa sahibi olabilirsiniz. Yaptığınız sehpanın üzerine aksesuarlar koyarak daha tarz bir görüntü elde edebilirsiniz.

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