Bulduğunuz meyve kasalarını hemen evinize getirin! Bu kasalarla...

Çoğumuz meyve kasalarıyla alışveriş yapıyor fakat içerisindeki meyve bittiğinde kasaları ya bir kenara kaldırıyor ya da çöpe atıyoruz. Peki, evimiz için neler yapabilir ve kasaları hangi şekillerde değerlendirebiliriz?

BOYALARLA HARİKALAR YARATABİLİRSİNİZ

Boyalar bir şeyi renklendirmenin ve onu yeniden şekillendirmenin en kolay yollarından biridir. Kendi zevkinize uygun renkler seçerek meyve kasalarına bambaşka bir hava katabilirsiniz. Farklı şekiller çizebilir, sadece siyah ya da sadece kırmızı gibi farklı modellerde boyamalar yapabilirsiniz. Kasanın görünümünü boyayla değiştirdikten sonra içerisine tabak, bardak gibi mutfak eşyaları koyarak yeni bir mutfak rafı ya da içerisine bir minder koyarak evcil hayvanınız için yeni bir yatak üretebilirsiniz.

KİTAPLARINIZ İÇİN YENİ BİR KİTAPLIĞA NE DERSİNİZ?

Meyve kasaları bir kitaplık yapmanız için size büyük bir kolaylık sağlayabilir. İlk olarak odanızın tarzına göre kasaları farklı renk ve şekillerde boyayın. Boyamak yerine ahşap bir görünüm istiyorsanız kasaları renklendirmeden de kullanabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken tek şey kasaların aynı boyutta olması. Kasaları uzun kenarları yere gelecek şekilde yere koyun. Aynı boyutta diğer kasaları da üst üste koyarak uzun bir kitaplık elde edebilirsiniz. Kasaları birbirine sabitlemek için silikon ya da çivi kullanabilirsiniz. İşte bu kadar kolay, artık yepyeni bir kitaplığınız var. İçerisine farklı aksesuarlar veya çerçeveler koyarak da kullanabilirsiniz.