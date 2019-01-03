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Bülent Şık hakkında açılan dava

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.01.2019 13:18 | Son Güncelleme

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu: - "Gıda mühendisi akademisyen Bülent Şık hakkında, Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan 'Türkiye'yi kanser eden ürünleri devlet gizledi, biz açıklıyoruz' başlıklı yazısı nedeniyle, 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı"

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, gıda mühendisi akademisyen Bülent Şık hakkında, Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan "Türkiye'yi kanser eden ürünleri devlet gizledi, biz açıklıyoruz" başlıklı yazısı nedeniyle, 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldığını belirtti

Gergerlioğlu, düzenlediği basın toplantısında, akademisyen Şık hakkında açılan dava hakkında bilgiler verdi.

Sağlık Bakanlığının suç duyurusunun ardından Şık hakkında dava açıldığını ifade eden Gergerlioğlu, "Nasıl olur da bilimsel raporu açıklaması nedeniyle bir bilim adamı hakkında dava açılır?" diye sordu. Faruk Gergerlioğlu, Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan "Türkiye'yi kanser eden ürünleri devlet gizledi, biz açıklıyoruz" başlıklı dört bölümlük yazı dizisi nedeniyle, Şık hakkında 5 yıldan 12 yıla kadar hapis istendiğini söyledi.

Gergerlioğlu, Şık'ın gıda mühendisi bir akademisyen olduğunu ve Sağlık Bakanlığının 2011'de başlayan 2105'te biten bir çalışmasına katıldığını anlattı.

Çalışmada, sanayi bölgeleri ile turistik bölgelerde yer alan ürünlerin kıyaslamasının yapıldığını ifade eden Gergerlioğlu, sanayi bölgesi olarak Kocaeli ve Ergene havzalarının, turistik bölge olarak da Antalya Kumluca'nın seçildiğini belirtti.

HDP'li Gergerlioğlu, Şık'ın, bakanlığın 2015 yılında tamamlanan çalışmayı hala açıklamaması nedeniyle, çalışmada elde edilen bulguları içeren yazı dizisini yayınlamak zorunda kaldığını söyledi. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığının, "halkın sağlığını tehdit eden bu bilgiler niye açıklandı?" diyerek suç duyurusunda bulunması üzerine dün dava açıldığını kaydeden Gergerlioğlu, "Bakanlık, araştırmacı hakkında suç duyurusunda bulundu ama bence kamuoyu, Sağlık Bakanlığını 'niye bu konuda açıklama yapmadı' diye suçlamalı." dedi.

Yüzlerce bilim adamının katılımıyla hazırlanan çalışma hakkında bilgiler veren Gergerlioğlu, "Çocuklar ve bizden sonra gelenlerin sağlığı tehdit altındadır ve bunun da bilinmesi gerekir." diye konuştu.

Faruk Gergerlioğlu, turistik bölge olarak seçilen Antalya Kumluca'da bile kirlilik görüldüğünü ifade ederek, "Bu çalışma niye açıklanmaz? Hadi siz açıklamıyorsunuz, peki açıklamaya cesaret eden bilim adamını susturmak, hakkında dava açmak hangi sorumluluğa sığar, nasıl bir anlayışla bu yapılır?" ifadesini kullandı.

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