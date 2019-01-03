Bülent Şık hakkında açılan dava

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, gıda mühendisi akademisyen Bülent Şık hakkında, Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan "Türkiye'yi kanser eden ürünleri devlet gizledi, biz açıklıyoruz" başlıklı yazısı nedeniyle, 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldığını belirtti

Gergerlioğlu, düzenlediği basın toplantısında, akademisyen Şık hakkında açılan dava hakkında bilgiler verdi.

Sağlık Bakanlığının suç duyurusunun ardından Şık hakkında dava açıldığını ifade eden Gergerlioğlu, "Nasıl olur da bilimsel raporu açıklaması nedeniyle bir bilim adamı hakkında dava açılır?" diye sordu. Faruk Gergerlioğlu, Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan "Türkiye'yi kanser eden ürünleri devlet gizledi, biz açıklıyoruz" başlıklı dört bölümlük yazı dizisi nedeniyle, Şık hakkında 5 yıldan 12 yıla kadar hapis istendiğini söyledi.

Gergerlioğlu, Şık'ın gıda mühendisi bir akademisyen olduğunu ve Sağlık Bakanlığının 2011'de başlayan 2105'te biten bir çalışmasına katıldığını anlattı.

Çalışmada, sanayi bölgeleri ile turistik bölgelerde yer alan ürünlerin kıyaslamasının yapıldığını ifade eden Gergerlioğlu, sanayi bölgesi olarak Kocaeli ve Ergene havzalarının, turistik bölge olarak da Antalya Kumluca'nın seçildiğini belirtti.