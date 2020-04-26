Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da komünizm simgesi 'hayalet' bina imha edildi

1982 yılında inşa edilen dev kompleks, ülkenin en büyük yayın evi olarak düşünülmüştü. Komünizm dönemine özel “dev ve ihtişamlı yapı” ile rejimin büyüklüğünü gösterme hedefi izleyen yapı, birçok teknik hata nedeniyle hiç bir zaman faaliyete geçmedi.

“HAYALET YAPI” İMHA EDİLDİ

Plovdiv’den (Filibe) girişte şehrin ana yolunda bulunan bina, yıllardan beri hem çirkin olarak nitelendirilen gövdesiyle hem de geçenlere tehlike saçtığı düşünülen yapısıyla dikkat çekiyordu.

1989 öncesi mimarisi açık bir kitap şekilde tasarlanan ve yayın evi ile gazete tesisi olması planlanan dev binanın inşası tamamlanmadan durduruldu ve “hayalet yapı” adıyla anıldı. 1989 demokratik değişimlerden sonra bu yapı ve arsası el değiştirdi, faaliyette olan küçük yan yapısı geçen yıl imha edildi.

Komünizm döneminde “Rodina” yayın evi ve komünist emekçilerin yayın organı “Emekçi eylemi” gazetesinin merkezi olması planlanan, dönemin “mimari şaheseri” olarak tanımlanan bina tamamlanmadan, yaklaşık 40 yıl sonra imha edilmiş oldu.

“BİZ KOMÜNİZMDEN KAÇIYORUZ, AMA O BİZDEN GİTMİYOR”

Krasimir Mihaylov, DHA’ya yaptığı açıklamada, “Biz komünizmden kaçıyoruz, ama o bizden gitmiyor. Hayır, komünizm gitmiyor, başka bir şekilde geri dönüyor. Bir binayı yıkmak, rejimi yıktık anlamına gelmiyor ne yazık ki. Biz Mozole’yi de yıktık (Komünist lider Georgi Dimitrov’un anıt kabiri) ama bu bir şeyi değiştirmedi. Demokratik değişimlerden 30 yıl sonra benim hayal ettiğim sosyal devlet bu değildi” dedi.