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Bulgaristan'ın ABD'den F-16 alımı kesinleşti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 18:18 | Son Güncelleme

Parlamento, ABD'den F-16 tipi 8 savaş uçağının alımını onayladı

SOFYA (AA) - Bulgaristan Parlamentosu, ABD'den F-16 tipi 8 savaş uçağının alımı için hükümetin hazırladığı anlaşma taslağını kabul etti.

Bulgaristan'da, ABD'den F-16 tipi 8 adet savaş uçağı alımına ilişkin hazırlanan anlaşma taslağı oy çokluğuyla parlamentodan geçti.

Böylece milletvekilleri, 6'sı tek, 2'si çift pilotlu F-16 Block 70 tipi uçakların alımı için ABD'ye peşin ödemenin sağlanması amacıyla Savunma Bakanlığı bütçesine 1,5 milyar avroluk havaleye izin vermiş oldu.

Ülkenin Karadeniz kıyısındaki Varna şehri açıklarında süren NATO'nun "Breeze 2019" tatbikatını ziyaret eden Başbakan Boyko Borisov da yeni F-16'ların ülkenin savunma alanındaki otoritesini artıracağını söyledi.

Borisov, ABD hükümetine peşin ödeme yapılması kararını tek başına aldığını ve kendisinden sonra gelecek iktidarlara borç bırakmak istemediğini ifade etti.

- Hem destek hem eleştiri

Maliye Bakanı Vladislav Goranov da uçakların maliyetinin, ülkenin üyesi olduğu Avrupa Birliği'nin ortak mali programına zarar vermeyeceğini belirtti.

Goranov, "Bir milyar avroyu aşkın peşin ödeme gerçekten büyük bir mali sınav sayılabilir ancak bütçemiz buna dayanabilir." dedi.

Ana muhalefetteki Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) milletvekillerinden Rumen Geçev ise Bulgaristan'ın ABD hükümetine "boş çek imzaladığını" ve hükümeti, silah donanımı olmayan uçaklar almaya çalışmakla eleştirdi.

Üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu muhalefet Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi Genel Başkanı Mustafa Karadayı da "Milli güvenliğimiz, egemenliğimiz ve bölgemizin güvenliği söz konusu olduğunda siyasi görüşler önemli değil." değerlendirmesinde bulundu.

İktidar koalisyonu üyesi olan Rusya yanlısı ırkçı ATAKA partisi ve Ulusal Bulgaristan Kurtuluş Cephesi (NFSB) partisi de F-16'ların alımına karşı çıktı.

Daha önce de Hava Kuvvetlerin eski komutanı olan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, ABD'nin Bulgaristan hükümetini köşeye sıkıştırıp, Bulgaristan'a etkin silahları olmayan pahalı uçaklar sattığını öne sürmüştü.

- İlk teslimat 2023'te

ABD'nin ödemenin vadeye bağlanmasını reddetmesi nedeniyle, hükümet, silahlı kuvvetlerinin ihtiyacı için edinmeyi planladığı savaş gemisi ve zırhlı araç alımını askıya almıştı.

Bulgaristan hava sahasını koruyan Rus yapımı MiG-29 tipi 5 uçağın yerini alması beklenen yeni filoyla ilgili 10 yıllık tartışmalar son bulurken, ABD'nin peşin ödenen ilk 6 uçağın teslimatını 2023'te diğer ikisinin ise 2024'te yapması bekleniyor.

Parlamentonun kararı sayesinde 2004'te NATO üyeliğine geçen ülkenin hava kuvvetleri NATO'ya uyumlu savaş uçaklarına kavuşacak.

Bulgaristan Hükümeti, alınacak ilk 8 uçağın ardından ABD'den 8 uçak daha alımını gündeme getirileceğini bildirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Bulgaristan F-16 uçak

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