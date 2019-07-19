Bulgaristan'ın ABD'den F-16 alımı kesinleşti

Maliye Bakanı Vladislav Goranov da uçakların maliyetinin, ülkenin üyesi olduğu Avrupa Birliği'nin ortak mali programına zarar vermeyeceğini belirtti.

- Hem destek hem eleştiri

Borisov, ABD hükümetine peşin ödeme yapılması kararını tek başına aldığını ve kendisinden sonra gelecek iktidarlara borç bırakmak istemediğini ifade etti.

Ülkenin Karadeniz kıyısındaki Varna şehri açıklarında süren NATO'nun "Breeze 2019" tatbikatını ziyaret eden Başbakan Boyko Borisov da yeni F-16'ların ülkenin savunma alanındaki otoritesini artıracağını söyledi.

Böylece milletvekilleri, 6'sı tek, 2'si çift pilotlu F-16 Block 70 tipi uçakların alımı için ABD'ye peşin ödemenin sağlanması amacıyla Savunma Bakanlığı bütçesine 1,5 milyar avroluk havaleye izin vermiş oldu.

SOFYA (AA) - Bulgaristan Parlamentosu, ABD'den F-16 tipi 8 savaş uçağının alımı için hükümetin hazırladığı anlaşma taslağını kabul etti.

Goranov, "Bir milyar avroyu aşkın peşin ödeme gerçekten büyük bir mali sınav sayılabilir ancak bütçemiz buna dayanabilir." dedi.

Ana muhalefetteki Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) milletvekillerinden Rumen Geçev ise Bulgaristan'ın ABD hükümetine "boş çek imzaladığını" ve hükümeti, silah donanımı olmayan uçaklar almaya çalışmakla eleştirdi.

Üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu muhalefet Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi Genel Başkanı Mustafa Karadayı da "Milli güvenliğimiz, egemenliğimiz ve bölgemizin güvenliği söz konusu olduğunda siyasi görüşler önemli değil." değerlendirmesinde bulundu.

İktidar koalisyonu üyesi olan Rusya yanlısı ırkçı ATAKA partisi ve Ulusal Bulgaristan Kurtuluş Cephesi (NFSB) partisi de F-16'ların alımına karşı çıktı.

Daha önce de Hava Kuvvetlerin eski komutanı olan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, ABD'nin Bulgaristan hükümetini köşeye sıkıştırıp, Bulgaristan'a etkin silahları olmayan pahalı uçaklar sattığını öne sürmüştü.

- İlk teslimat 2023'te

ABD'nin ödemenin vadeye bağlanmasını reddetmesi nedeniyle, hükümet, silahlı kuvvetlerinin ihtiyacı için edinmeyi planladığı savaş gemisi ve zırhlı araç alımını askıya almıştı.