HABER

Bulgaristanlı Türklerden İHA’ya ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 09:32 | Son Güncelleme

Bulgaristan Türklerinden olan, Bulgaristan’ın komünist rejimden, demokrasiye geçişine tanıklık edip, Türklerin çektiği sıkıntıları dile getiren Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Partisi kurucusu Necmettin Hak, " Tamam, kapılar açık gidersen ama nereye gidersen git.

Bulgaristanlı Türklerden İHA’ya ziyaret

Bulgaristan Türklerinden olan, Bulgaristan’ın komünist rejimden, demokrasiye geçişine tanıklık edip, Türklerin çektiği sıkıntıları dile getiren Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Partisi kurucusu Necmettin Hak, " Tamam, kapılar açık gidersen ama nereye gidersen git. Vatanın dışında sen kölesin" dedi.
Bulgar devletinin, azınlık olan Türkleri yok etmek için askeri ve devleti müdahalede bulunduğunu anlatan Hak, bu duruma karşı durduklarını ve sonucunda her türlü cefayla başarılı olduklarını söyledi.
Asker ve devletin müdahalesinin karşısında durduğu için hapis cezası aldığını anlatan Hak, yaşam olarak bu süre zarfının anlatılmasının mümkün olmadığını o dönemin tüm milletlere zulüm olduğunu ifade etti.
Verdikleri çaba neticesinde, 1989 yılında büyük bir yürüyüşün başladığını dile getiren Hak, bunun sonucu olarak Bulgar devletinin sınırları açtığını ve insanların Türkiye’ye göç edebileceğini ilan ettiğini belirtti.
Bu olayların üzerine, 4 Ocak 1990 yılında Hak ve Özgürlükler Partisi’ni kurduğunu anımsatan Hak, partinin bugüne kadar devam ettiğinin altını çizdi.
Bulgaristan’da yaşayan Türklere güvensizlik olduğunu bildiren Hak, "Kazanılmış belediye başkanlıkları var. Buralarda az olarak yine söyleyeyim Bulgar uyruklu başkanlar var. Bize güvensizlik devam ediyor ve hiçbir şekilde Türk asıllı veya Müslüman, Bulgar devletinde önemli vasıflara sahip değil" diye konuştu.
Bulgaristan’ın komünist rejimden, demokrasiye geçişinin sebebinin Türkler olduğunu vurgulayan Hak, Bulgar devletinin, Türkleri gölgede tutmak için elinden geleni yaptığını anlattı.
Eğer bu tutumlar sergilenmesiydi, Bulgaristan’ın daha farklı yerlerde olabileceğini kaydeden Hak, "Maalesef, bunca yıl bize karşı yürüttükleri düşmanlık siyaseti bizi vurduğu kadar onları vurdu. Böyle bir siyasetin bugünde devam etmesine akıl erdiremiyorum" ifadelerini kullandı.
Komünist rejimin, demokrasi’ye geçişten sonrada devam ettiğini aktaran Hak, "Şu an Bulgaristan’da ciddi bir ekonomik gelişmede söz konusu değil. Siyasette de bir gelişme yok. Komünist dönemde neyse, aynı kişiler bugün aynı sistemi devam ettiriyorlar. Eğer, demokrasiden az biraz bir şeyler alınmış olsaydı. Bulgaristan farklı yerlerde olurdu" şeklinde konuştu.
Arnavutluk’ta, 3 bin Bulgar vatandaşına "milli azınlık" statüsü verildiğini söyleyen Hak, "Biz, 1.5 milyonun üzerinde, 2 milyona yakın Müslüman Bulgaristan’da, azınlık haklarımızı bırak, resmi yerlerde dilimizi bile konuşmamız yasak" dedi.
"Nereye gidersen git, vatanın dışında kölesin"
Bulgaristan’da ki Türklerin, kendi haklarını elde etmek için mücadele vermesi gerektiğini anlatan Hak, "Tamam, kapılar açık gidersen ama nereye gidersen git. Vatanın dışında sen kölesin. Kendi vatanında eğer haklarını alabiliyorsan savaş vererek. Sen o vakit özgürlüğüne kavuşabilirsin" ifadelerini kaydetti.

Bulgaristanlı Türklerden İHA’ya ziyaret

Bulgaristanlı Türklerden İHA’ya ziyaret

Bulgaristanlı Türklerden İHA’ya ziyaret

Şoke eden görüntü! Her şey bir anda olduŞoke eden görüntü! Her şey bir anda oldu
06.44'te bir deprem daha oldu!06.44'te bir deprem daha oldu!
Kahramanmaraş’ın vazgeçilmez sokak lezzeti ’’Eli Böğründe’’Kahramanmaraş’ın vazgeçilmez sokak lezzeti ’’Eli Böğründe’’
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Kalın: Güçleri yetiyorsa buyursunlar gelsinler

İbrahim Kalın: Güçleri yetiyorsa buyursunlar gelsinler

Londra'da müslüman gruba saldırı!

Londra'da müslüman gruba saldırı!

Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! 125 bin başvuru oldu

Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! 125 bin başvuru oldu

Sivas'ta hakem isyanı! 'Sahaya düştü'

Sivas'ta hakem isyanı! 'Sahaya düştü'

Terörist mahkemeye çıkarıldı! Dikkat çeken işaret

Terörist mahkemeye çıkarıldı! Dikkat çeken işaret

Yeni Zelanda'daki cami saldırısında kan donduran detaylar

Yeni Zelanda'daki cami saldırısında kan donduran detaylar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

CHP'li vekile camide büyük şok!

CHP'li vekile camide büyük şok!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den son son tahminler geldi: Havalar ısınacak

Meteoroloji'den son son tahminler geldi: Havalar ısınacak

Münevver Karabulut cinayetinin kan parası, aileleri evinden etti

Karabulut cinayetinin kan parası evlerinden etti

Son dakika! Ege Denizi'nde bir deprem daha

06.44'te bir deprem daha oldu!

Türkiye'ye hırsızlık için gelmişler!

Türkiye'ye hırsızlık için gelmişler!

Beşiktaş'ta silah sesleri!

Beşiktaş'ta sabah saatlerinde silah sesleri!

Üsküdar'da denizde erkek cesedi bulundu

Üsküdar'da denizde erkek cesedi bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.