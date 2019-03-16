Bulgaristanlı Türklerden İHA’ya ziyaret

Bulgaristan Türklerinden olan, Bulgaristan’ın komünist rejimden, demokrasiye geçişine tanıklık edip, Türklerin çektiği sıkıntıları dile getiren Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Partisi kurucusu Necmettin Hak, " Tamam, kapılar açık gidersen ama nereye gidersen git. Vatanın dışında sen kölesin" dedi.

Bulgar devletinin, azınlık olan Türkleri yok etmek için askeri ve devleti müdahalede bulunduğunu anlatan Hak, bu duruma karşı durduklarını ve sonucunda her türlü cefayla başarılı olduklarını söyledi.

Asker ve devletin müdahalesinin karşısında durduğu için hapis cezası aldığını anlatan Hak, yaşam olarak bu süre zarfının anlatılmasının mümkün olmadığını o dönemin tüm milletlere zulüm olduğunu ifade etti.

Verdikleri çaba neticesinde, 1989 yılında büyük bir yürüyüşün başladığını dile getiren Hak, bunun sonucu olarak Bulgar devletinin sınırları açtığını ve insanların Türkiye’ye göç edebileceğini ilan ettiğini belirtti.

Bu olayların üzerine, 4 Ocak 1990 yılında Hak ve Özgürlükler Partisi’ni kurduğunu anımsatan Hak, partinin bugüne kadar devam ettiğinin altını çizdi.

Bulgaristan’da yaşayan Türklere güvensizlik olduğunu bildiren Hak, "Kazanılmış belediye başkanlıkları var. Buralarda az olarak yine söyleyeyim Bulgar uyruklu başkanlar var. Bize güvensizlik devam ediyor ve hiçbir şekilde Türk asıllı veya Müslüman, Bulgar devletinde önemli vasıflara sahip değil" diye konuştu.

Bulgaristan’ın komünist rejimden, demokrasiye geçişinin sebebinin Türkler olduğunu vurgulayan Hak, Bulgar devletinin, Türkleri gölgede tutmak için elinden geleni yaptığını anlattı.

Eğer bu tutumlar sergilenmesiydi, Bulgaristan’ın daha farklı yerlerde olabileceğini kaydeden Hak, "Maalesef, bunca yıl bize karşı yürüttükleri düşmanlık siyaseti bizi vurduğu kadar onları vurdu. Böyle bir siyasetin bugünde devam etmesine akıl erdiremiyorum" ifadelerini kullandı.

Komünist rejimin, demokrasi’ye geçişten sonrada devam ettiğini aktaran Hak, "Şu an Bulgaristan’da ciddi bir ekonomik gelişmede söz konusu değil. Siyasette de bir gelişme yok. Komünist dönemde neyse, aynı kişiler bugün aynı sistemi devam ettiriyorlar. Eğer, demokrasiden az biraz bir şeyler alınmış olsaydı. Bulgaristan farklı yerlerde olurdu" şeklinde konuştu.

Arnavutluk’ta, 3 bin Bulgar vatandaşına "milli azınlık" statüsü verildiğini söyleyen Hak, "Biz, 1.5 milyonun üzerinde, 2 milyona yakın Müslüman Bulgaristan’da, azınlık haklarımızı bırak, resmi yerlerde dilimizi bile konuşmamız yasak" dedi.

"Nereye gidersen git, vatanın dışında kölesin"

Bulgaristan’da ki Türklerin, kendi haklarını elde etmek için mücadele vermesi gerektiğini anlatan Hak, "Tamam, kapılar açık gidersen ama nereye gidersen git. Vatanın dışında sen kölesin. Kendi vatanında eğer haklarını alabiliyorsan savaş vererek. Sen o vakit özgürlüğüne kavuşabilirsin" ifadelerini kaydetti.



