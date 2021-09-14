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Buluştuğu kadının önce parasını çaldı, sonra hesabı ödeyip kaçtı

14.09.2021 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt'ta, bir kişi sosyal medyada tanışıp kafede buluştuğu kadının çantasından para çalıp, hesabı ödedikten sonra kaçtı. O anlar kafenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 8 Eylül Çarşamba günü öğle saatlerinde Esenyurt Meydanı'nda bulunan kafede meydana geldi. İddiaya göre, bir kadın, internetten tanıştığı bir kişi ile kafede buluştu. Bir süre adamla sohbet eden kadın, daha sonra tuvalete gitmek için masadan kalktı. Masada tek kalan adam, kadının çantasında bulunan bir miktar parayı alarak cebine koydu. Daha sonra garsondan hesabı isteyip, ödeme yaptıktan sonra buradan ayrıldı.

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KAMERA KAYITLARI ORTAYA ÇIKARDI

Masaya geri dönen kadın, çantasını kurcaladığında parasının olmadığını gördü. Kafe çalışanlarına durumu anlatan kadın, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemek istedi. Görüntülerde yaşanan hırsızlığın ortaya çıkması üzerine kayıtlarla beraber polis merkezine giden kadın, şikayetçi oldu. Polis ekipleri hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. Yaşananlar ise kafenin güvenlik kamerasına yansıdı.

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"HESABI ÖDEYİP KALKIP GİTTİ"

Yaşanan hırsızlık anlarını anlatan kafe çalışanı Furkan Özkan, "Hanımefendi ve beyefendi kafeye geldi. Daha sonra hanımefendi tuvalete giderken, beyefendi benden hesabı istedi. Beyefendi o sırada hesabı ödeyip, kalkıp gitti. Ondan sonra hanımefendi parasının olmadığını fark etti. Bize danıştı. Biz de o sırada güvenlik kamerasından bakınca durumu fark ettik" dedi.

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DHA

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Esenyurt
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