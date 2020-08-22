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Bundan sonra et suyunu marketten almayacaksınız! Evde pratik ve ucuz...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kemik ve ilik suyu son zamanlarda bütün dünyada çok popüler ve bunu oldukça şifalı olan içeriğine borçlu. Dilerseniz hazır olarak da satın alabileceğiniz kemik ve ilik suyunu evde büyük bir tencerede yavaş yavaş pişirerek kendiniz de kolayca yapabilirsiniz. Hem böylece evde kendiniz kemik ve ilik suyu pişirerek bütçenize de katkıda bulunabilirsiniz. Çünkü kasaptan alacağınız malzemelerle bunu yapmak oldukça ekonomiktir.

Bundan sonra et suyunu marketten almayacaksınız! Evde pratik ve ucuz...

Kemik ve ilik suyu, kullandığınız kemik türüne göre farklı besin değerlerinde olacaktır. Bu şifalı suyu yapmak için tavuk, hindi, dana gibi ürünleri kullanabilirsiniz. Serbest gezen ve sağlıklı otlarla beslenen hayvanların kemiklerinden elde edeceğiniz suyun besin değerleri oldukça fazladır. Elbette ki pişirme süresi de kemik ve ilik suyunun besleyici olmasında önemli bir etken.

YENİ TREND: EVDE KEMİK/İLİK SUYU PİŞİRMEK

Artık neredeyse bir moda haline gelmiş olan kemik/ilik suyu aslında yüzlerce yıldır insanlar tarafından yapılıyordu. Kemik suyuna çorbaları pek çoğumuzun büyükleri pişiriyordu hatırlarsanız ve özellikle hastayken içildiğinde hemen ayağa kalkmanızı sağlardı. Bugün daha modern bir forma dönüştü, içine konan çeşitli kokulu otlar ve sebzeler sayesinde bardağa bile koyup keyifle içilebilir hale geldi.

HARİKA BİR KEMİK/İLİK SUYU TARİFİ

Kemik/ilik suyunun evde hazırlanması biraz zaman alabilir ama yapılışı oldukça basittir aslında. Hızlı bir şekilde yapmak isterseniz, kemikleri tencerede 3 saat kadar pişirebilirsiniz. Geleneksel yöntemlerle yapıp daha besleyici olsun isterseniz neredeyse uzun uzun pişirerek harika bir kemik/ilik suyuna sahip olabilirsiniz.

  • İhtiyacınız olan; dilediğiniz bir hayvanın ilikli kemikleri, baharatlar ve sebzeler.

  • Öncelikle kemikleri iyice yıkayın ve bir fincan sirkeli suda bir saat kadar bekletin.

  • Sonra tencereye alın ve üzerine 3 litre kadar su ekleyin.

  • Bir soyulmuş kuru soğan, bir havuç, varsa bir parça kereviz, defne yaprağı, karabiber tanelerini suya atın.

  • Su kaynamaya başlayınca altını iyice kısın ve en az 8 saat bu şekilde pişirin.

  • Dilerseniz yine kısık ateşte daha uzun süre pişirerek besin değerlerinin daha fazla açığa çıkmasını sağlayabilirsiniz. Afiyet olsun!

KEMİK VE İLİK SUYU NEDEN BU KADAR ŞİFALI?

Birinci sebep önemli miktarda jelatin içeriyor olması. Yavaş pişirildiği takdirde kemiklerde ve bağ dokularda bulunan jelatin suya salınır ve bu su sayede su, kolajen bakımından oldukça zengin bir hale gelir. İnsan vücudunun yaklaşık yüzde 25’inin kolajenden yapıldığını düşünürsek, yeterli miktarda kolajeni vücudumuza almamızın ne kadar önemli olduğu ortaya çıkar. Pek çok insan jelatin ve kolajen takviyesi kullanır ama kemik ve ilik suyu, kolajeni almanın bir başka etkili ve tabii ki ekonomik yoludur. Güzel pişirilmiş bir kemik ve ilik suyunun cildinizde yaratacağı etki ise inanılmazdır. Eklem sağlığı üzerindeki etkisi ise tartışılmaz.

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