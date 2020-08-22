Bundan sonra et suyunu marketten almayacaksınız! Evde pratik ve ucuz...

Kemik ve ilik suyu, kullandığınız kemik türüne göre farklı besin değerlerinde olacaktır. Bu şifalı suyu yapmak için tavuk, hindi, dana gibi ürünleri kullanabilirsiniz. Serbest gezen ve sağlıklı otlarla beslenen hayvanların kemiklerinden elde edeceğiniz suyun besin değerleri oldukça fazladır. Elbette ki pişirme süresi de kemik ve ilik suyunun besleyici olmasında önemli bir etken.

YENİ TREND: EVDE KEMİK/İLİK SUYU PİŞİRMEK

Artık neredeyse bir moda haline gelmiş olan kemik/ilik suyu aslında yüzlerce yıldır insanlar tarafından yapılıyordu. Kemik suyuna çorbaları pek çoğumuzun büyükleri pişiriyordu hatırlarsanız ve özellikle hastayken içildiğinde hemen ayağa kalkmanızı sağlardı. Bugün daha modern bir forma dönüştü, içine konan çeşitli kokulu otlar ve sebzeler sayesinde bardağa bile koyup keyifle içilebilir hale geldi.

HARİKA BİR KEMİK/İLİK SUYU TARİFİ

Kemik/ilik suyunun evde hazırlanması biraz zaman alabilir ama yapılışı oldukça basittir aslında. Hızlı bir şekilde yapmak isterseniz, kemikleri tencerede 3 saat kadar pişirebilirsiniz. Geleneksel yöntemlerle yapıp daha besleyici olsun isterseniz neredeyse uzun uzun pişirerek harika bir kemik/ilik suyuna sahip olabilirsiniz.