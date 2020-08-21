'Bunlar çocuk, anne değil': Her gün altı çocuğun kürtaj olduğu ülke

Dr. Amorim çocuk ve genç kız gebelikleri alanında 30 yılı aşkın süredir çalışıyor ve tecavüze uğradıktan sonra hamile kalan kız çocukları konusunda uzman.

Dr. Amorim sesi titreyerek "Ben gerçekten gençtim ama kürtajı ben yaptım. O çocuğun hayatını kurtardığıma ve bunun bir tecavüz kurbanı olarak hakkı olduğuna inancım tamdı" diye de ekliyor.

"Hastanede kimse ona dokunmak istemedi, kürtaja karşı olduklarını söylüyorlardı."

Dr. Amorim "Kızın annesi çamaşırcıydı ve kızını güneşlenmesi için dışarı bırakmıştı. Saldırıya uğradıktan sonra hamile kaldı" diyor.

Kürtaj için Brezilya'nın kuzeybatısındaki bir hastaneye götürüldü. Ama doktorların hiçbiri kürtaj yapmak istemiyordu.

Olay, çocuğun kürtaj için komşu bir eyalete götürülmek zorunda kalınmasıyla haberlere konu oldu ve çocuğun detayları bir aşırı sağcı eylemci tarafından internette sızdırıldı.

Dinci gruplar, kürtajı dava yoluyla engellemeye çalıştı ve protestolar düzenlediler. Hatta bazı eylemciler, çocuğun yattığı hastaneye girmeyi bile denedi.

Brezilya yasaları sadece tecavüz ve kadının yaşamının tehlikeye girdiği hallerde kürtaja izin veriyor. Bir yargıç, altı yaşından bu yana amcası tarafından tecavüze uğratılan çocuğun kürtaj olmasına izin verdi.

Dr. Amorim çocuğun yaşadığı gibi vakaların çok sık görüldüğünü belirtiyor ve bunu profesyonel deneyimlerine dayanarak söylüyor.

Brezilya'nın kamu sağlığı sistemi SUS'un kayıtlarına her gün 10-14 yaş arasındaki kız çocuklarına yapılan en az altı kürtaj işlemi giriyor.

Cinsel şiddet istatistikleri de aynı derecede şoke edici. Sivil toplum kuruluşu Brezilya Kamu Güvenli Forumu'nun topladığı veriler, ülkede her bir saat 13 yaşından küçük dört kız çocuğunun tecavüze uğradığını gösteriyor.