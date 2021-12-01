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Bunlar nasıl ikinci el araba! Birçok modelde sıfırı geçtiler

01.12.2021 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Döviz kurundaki yükselişle birlikte otomobil firmaları bu ay üçüncü kez zam yaptı. Sıfır araçlara gelen zamlar, ikinci el otomobil fiyatlarını da uçurdu. Hatta birçok modelde ikinci eller, sıfırları geçti.

Bunlar nasıl ikinci el araba! Birçok modelde sıfırı geçtiler

Yaşanan çip krizine bir de döviz kurundaki yükseliş eklenince galerilerde sıfır araç bulmak da satın almak da güç bir hale geldi. İkinci el piyasası ise resmen aldı başını gitti. Sıfırları bile geçen ikinci el fiyatları araç almak isteyen vatandaşları her geçen gün daha da kaygılandırır halde geldi. 250 bin TL olarak satışa sunulan araç 3 gün sonra 300 bin TL’ye çıkarıldı.

SIFIR ARAÇ BULMAK ÇOK ZOR

Pandemide en çok etkilenen alanlardan biri olan otomobil sektörü, çip krizi yüzünden bütün dünyada araç fiyatlarının artmasına neden oldu. Ülkemizde bir de döviz kuru yükselişe geçince otomobil almak daha da güç bir hale geldi. Kasım ve aralık aylarında galerilerde araç bulmak zorlaşınca ikinci ele yönelen vatandaş bir şoku da orada yaşadı. Sıfır fiyatları bile geçen ikinci el araçlar, her geçen gün daha da pahalanıyor.

İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI SADECE SON 24 SAATTE YÜZDE 11 ARTTI

Arz sorununa karşın yükselen fiyatlar, ikinci elde fırsatçıları coşturdu. 2020 model Clio'ya 485 bin TL, Golf'e ise 900 bin TL isteyen var. Son 24 saatte ikinci elde 41 bin ilanın fiyatı ortalama yüzde 11 arttı. Küresel çip krizi nedeniyle bayilerde satılacak araç kalmadığından sipariş listeleri oluşturulurken, bazı modellerde teslimat süreleri 6 ayı buluyor.

Artan döviz kuruna paralel, teslimata kadar geçen bu sürede fiyatların sürekli artması, otomobili bir yatırım aracı haline getirdi. Memuru, emeklisi, bankacısı, esnafı para kazanmak için oto alım-satımına yöneldi. Bu kişiler, bayilerin sipariş listesine adını yazdırıyor, teslimat sırası geldiğinde ise sıfır otomobili piyasa değerinin üzerinde satarak kar etmeye çalışıyor.

ONLINE SİTELERDE FİYATLAR DAHA DA YÜKSEK

İkinci elde son bir haftada ortalama yüzde 16 fiyat artışı yaşandı. Ancak online sitelerde bu oran çok daha yüksek oldu. Türkiye’nin en ulaşılabilir araçlarından biri olarak görülen 2020 model Renault Clio’yu 485 TL’den ilana koyan var. En donanımlı 2021 model Clio’nun liste fiyatı 355 bin TL. Yine benzer şekilde piyasada en çok tercih edilen modellerden Volkswagen Golf’ü dün 900 bin TL’den ilana koyan oldu. Bu aracın bayideki liste fiyatı ise 585 bin TL.

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