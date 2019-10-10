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Bunlara dikkat edin! Üç normal, 6 tehlike işareti olabilecek meme değişiklikleri

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 10.10.2019 09:38 | Son Güncelleme

Yaşla birlikte kişiye olgunluk gelir ancak yaş almak beraberinde birçok hastalığı da getirebilir. Vücudumuzda dışarıdan gözlemlediğimiz çoğu yaşa bağlı semptomlar tamamen normal olsa da, bazıları endişe verici olabilir. Vücutta gerçekleşen değişimlerin dikkatlice incelenmesi gerekir, çünkü her gün ölümlerin 2 / 3'ü yaşa bağlı sorunlardan kaynaklanmaktadır. Bu değişimlerden biri de göğüslerde meydana geliyor.

Bunlara dikkat edin! Üç normal, 6 tehlike işareti olabilecek meme değişiklikleri

Sizin için 3 normal ve 6 tehlike olabilecek meme değişimlerini bir araya getirdik.

NORMAL MEME DEĞİŞİKLİKLERİ

  • Çatlaklar

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Yaşlandıkça çatlak izleri oluşur. Her ne kadar çirkin olsa da, tamamen normal. Hamilelikte memelerin büyümesi de bir faktördür. Yüksek stres seviyeleri ayrıca çatlama izlerinin erken görünmesine neden olabilir, bu nedenle stressiz kalmak daha iyidir.

  • Aşağı doğru inen göğüsler

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Yaşla birlikte, göğüsler ve meme uçları aşağıya doğru işaret etmeye başladığında, zayıflamış meme dokusunun ve yerçekiminin etkisini düşünmek gerekir. Aklınızda bulundurmanız gereken başka çeşitli faktörler de vardır. Büyük göğüsleriniz veya yüksek vücut kitle indeksiniz varsa, göğüsleriniz daha erken ve belki daha fazla sarkacaktır. Ayrıca, düzenli olarak sigara içiyorsanız, göğüsleriniz beklenenden daha erken sarkabilir.

  • Göğüsler arasındaki boşluğun genişlemesi

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Bu değişikliklerin çoğu, vücudun ürettiği düşük miktarda östrojenin sonucudur. Bu önemli seks hormonu ayrıca memelerin sıkılığını korumaktan da sorumludur. Yoğun doku yağ dokusu ile değiştirilir ve göğüslerin sarkmasıyla birlikte göğüsler arasındaki boşluk genişlemiş görünebilir. Ancak, göğüslerinizin birbirinden uzağa sarkacağına veya aşağıya düşüp düşmeyeceğine bakmak göğüslerin şekline ve boyutuna bağlı olacaktır.

TEHLİKE İŞARETEİ OLABİLECEK MEME DEĞİŞİKLİKLERİ

  • Sert topaklar

Her ne kadar meme topakları kanserli olma konusunda oldukça kötü bir üne sahip olsa da, çoğu değildir. İngiltere'deki Ulusal Sağlık Hizmetine göre, çoğu zararsızdır. Bunlar çoğunlukla kanserli olmayan doku büyümesi veya sıvı birikimidir. Ama kendinizi güvenli tarafa almak da öenmlidir. Bu dokular kanser de olabileceği ihtimalini düşündürmelidir. Bu nedenle, yeni bir yumru fark ederseniz, meme kliniğine bir randevu alın ve kendinizi muayene ettirin.

  • Meme ağrısı

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Kanserli dokular nadiren meme ağrısına neden olur. Bununla birlikte, yine de endişe nedeni olduğunu ve mutlaka tıbbi yardım almanız gerektiğini bilmelisiniz çünkü Enflamatuar Meme Kanseri (IBC) adı verilen nadir fakat agresif bir meme kanseri türü ağrıya neden olabilir. Ağrı dışında, IBC'nin kırmızı noktaların görünümü gibi başka belirgin belirtileri de vardır. Eğer ağrı bir haftadan fazla sürerse veya zamanla daha da kötüleşirse, bir doktora danışmanız iyi olacaktır. Üzgün olmaktansa güvende olmak her zaman daha iyidir.

  • Meme akıntısı

Meme başından renksiz, sütlü, sarı hatta kanlı akıntı gelebilir. Ancak meme uçlarından düzenli olarak ya da bastığınızda sıvı geldiğini fark ederseniz mutlaka doktora görünmelisiniz.

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  • İki meme de birbirinden farklı görünüyorsa

Memeleriniz birbirlerinden farklı görünüyorlarsa panik yapmayın çünkü birbirine simetrik göğüsler nadirdir. Ancak göğüslerinizden biri aniden bir bardak büyüklüğünde değişiyorsa ya da bir taraf aniden kalınlaşıyorsa mutlaka doktorunuza görünmelisiniz. Bir meme şeklindeki ani bir değişiklik meme kanseri belirtisi olabilir.

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  • Kırmızı lekeler

Göğüslerdeki kırmızı lekeler genellikle kızarıklık veya geçici cilt rahatsızlıklarıdır. Ancak bunlar aynı zamanda iltihaplı meme kanseri belirtileri de olabilir. Bu kanser şekli nadir fakat agresiftir. Meme kanseri vakalarının yalnızca yüzde 2−4'ü IBC'dir, ancak meme kanseri ile ilişkili ölümlerin yüzde 7−10'u bunun yüzündendir. Cilt rahatsızlıklarıdır. Ancak bunlar aynı zamanda iltihaplı meme kanseri belirtileridir (IBC). Bu kanser şekli nadir fakat agresiftir. Meme kanseri vakalarının yalnızca yüzde 2−4'ü IBC'dir, ancak meme kanseri ile ilişkili ölümlerin yüzde 7−10'u bunun yüzündendir. Güvende olmak için göğüslerinizi düzenli olarak izlemelisiniz. Kırmızı lekeler görürseniz ve ayrıca göğsünüzde ağrı hissederseniz, zaman kaybetmeyin ve kendinizi bir göğüs kliniğine kontrol ettirin.

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  • Memelerin içe çekilmesi

Memeler çeşitli nedenlerle içe çekilebilir. Bu olguya meme ucu çekilmesi adı verilir ve meme ucunun arkasındaki dokuların iltihaplanması veya yara izi nedeniyle oluşur. Bu iltihabın nedenleri çok sayıda olabilir ve mutlaka kanserden dolayı değildir. Kanser durumunda, kanserli tümör meme arkasındaki kanala saldırır ve içe doğru çeker. Her durumda meme uçlarınız geri çekilirse, doktora hızlı bir ziyarette bulunmalısınız.

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