Bunları sürekli yapıyorsunuz! Sağlığınıza zarar verebilecek günlük alışkanlıklar

Normal şartlarda yaptığınız günlük eylemlerin zararlı olduğunun farkında dahi olmasınız. Çünkü bu hareketler olağan akışı içerisinde siz dikkat etmeseniz bile kendiliğinden olur. Sizler için sağlığınıza zarar verebilecek günlük alışkanlıkları araştırdık.

HAPŞIRMAYI TUTMAK

Hapşırmayı önlemek için ağız kapatıldığında ya da burun sıkıştırıldığında kafa içi basıncı önemli ölçüde artar. Beyne giden kan akışı bozulur, kan damarları ve sinir dokusu sıkışır. Bu baş ağrısına, damarlarda hasara ve hatta işitme sorunlarına yol açabilir.

PARFÜM KULLANMAK

Sentetik maddeler genellikle daha güçlü kokular ürettikleri ve doğal yağlardan daha ucuz oldukları için parfüm yapımında kullanılır. Bu maddeler baş dönmesine, mide bulantısına ve uyuşukluğa neden olabilir. Ayrıca gözleri, boğazı ve cildi tahriş ederler. Parfümleri uçucu yağlarla değiştirmek veya sadece iyi havalandırılan bir odada uygulamak daha iyi bir fikirdir.

UYUMADAN ÖNCE AKILLI TELEFON KULLANMAK

Geceleri yapay ışık, uykuyu ve uyanıklığı düzenleyen melatonin hormonunun üretimini baskılar. Düşük melatonin, depresyon, kanser, obezite, kalp hastalıkları ve hassas bağışıklık sistemine neden olabilir. Bu nedenle erken uyumak sağlığınızı iyileştirmek için makul bir seçimdir.