Bunları sürekli yapıyorsunuz! Sağlığınıza zarar verebilecek günlük alışkanlıklar

Normal şartlarda yaptığınız günlük eylemlerin zararlı olduğunun farkında dahi olmasınız. Çünkü bu hareketler olağan akışı içerisinde siz dikkat etmeseniz bile kendiliğinden olur. Sizler için sağlığınıza zarar verebilecek günlük alışkanlıkları araştırdık.
Hapşırmayı önlemek için ağız kapatıldığında ya da burun sıkıştırıldığında kafa içi basıncı önemli ölçüde artar. Beyne giden kan akışı bozulur, kan damarları ve sinir dokusu sıkışır. Bu baş ağrısına, damarlarda hasara ve hatta işitme sorunlarına yol açabilir.
Sentetik maddeler genellikle daha güçlü kokular ürettikleri ve doğal yağlardan daha ucuz oldukları için parfüm yapımında kullanılır. Bu maddeler baş dönmesine, mide bulantısına ve uyuşukluğa neden olabilir. Ayrıca gözleri, boğazı ve cildi tahriş ederler. Parfümleri uçucu yağlarla değiştirmek veya sadece iyi havalandırılan bir odada uygulamak daha iyi bir fikirdir.
Geceleri yapay ışık, uykuyu ve uyanıklığı düzenleyen melatonin hormonunun üretimini baskılar. Düşük melatonin, depresyon, kanser, obezite, kalp hastalıkları ve hassas bağışıklık sistemine neden olabilir. Bu nedenle erken uyumak sağlığınızı iyileştirmek için makul bir seçimdir.
Birçok plastik kutu, esnekliklerini korumaya yardımcı olan ftalat ve bisfenol gibi yapay kimyasal maddeler içerir. Uzun süre plastik kutularda tutulursa, bu tür maddeler yiyeceklere sızabilir. Onları emmek endokrin sistemi etkileyebilir. Yiyecekleri cam, paslanmaz çelik veya seramik malzemeden yapılmış kaplarda saklamak çok daha iyi bir fikirdir.
Diş hekimleri, dişlerinizi yemekten en az 30 dakika sonra fırçalamanızı uzun zamandır tavsiye ediyor. Hatta bu sürenin 60 dakikaya kadar uzatılması öneriliyor. Yiyecek ve içecek - özellikle çok asidik olanlar - diş minesi ve altındaki katman (dentin) üzerinde etkilidir. Diş fırçanızın hareketi asidi dişin derinlemesine iter. Bu durum aşırı hassasiyete neden olabilir ve diş minesine zarar verebilir.
Cildimizin yüzeyinde çok sayıda yararlı bakteri yaşar ve vücudumuzun korunmasında rol oynar. Antibakteriyel sabunu çok sık kullanırsak, ellerimizi sterilize ederiz ve bu da zararlı bakterilerin vücudumuza girmesi için fırsatlar yaratır. Dermatologlar, kesikler, çizikler ve sıyrıklar için antibakteriyel sabun kullanılmasını önermektedir. Ellerinizi haftada ikiden fazla yıkamak için kullanmayın.
Modaya uygun olsa bile dar kot pantolon sürekli olarak cildinize ve sinir uçlarına baskı yapar. Bu sinir sistemiyle ilgili sorunlara yol açabilir ve sürekli rahatsızlık hissi yaratır. Bacaklarda azalan hava akışı kaşınmaya ve karıncalanmaya neden olabilir.
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