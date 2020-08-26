Bunları uygulamazsanız elleriniz çok erken yaşlanabilir! 5 adımda gençlik formülü...

Eller, güneşin zararlı ışınlarından nadiren korunduğu için cansız ve kuru görünebilir. Aynı zamanda cilt üzerinde istenmeyen lekeler oluşabilir. Cilt tonunu dengelemek, ellerinize yumuşaklık ve genç bir görünüm kazandırmak için doğal yöntemleri deneyebilirsiniz.

ELDİVEN GİYİN

Bulaşıkları elde yıkamak ve su ile sık sık temas etmek, cildinizdeki yağları sıyırır. Çünkü sıcak su ve aşındırıcı bulaşık deterjanları cildinizi kurutabilir. Bu durum ellerinizin çatlamasına ve kötü görünmesine yol açar. Temizlik malzemelerinin cildi tahriş etmesi ve egzama gibi cilt sorunlarını tetiklemesi nedeniyle eldiven kullanımına özen göstermelisiniz. Bir çift eldiven ile ellerinizi en iyi şekilde korumanız mümkün.

NEMLENDİRİCİ KULLANIN

Nemlendirici ürünler, yüz için ne kadar önemliyse eller açısından da o kadar önemli. Sık yıkamadan dolayı eller, vücudunuzun diğer bölgelerine oranla daha fazla nem kaybeder. Losyon ve kremler ile ellerinizi sık sık nemlendirmelisiniz. Kozmetik ürünler kullanmak istemiyorsanız, bitki bazlı yağları deneyebilirsiniz. Shea yağı, zeytinyağı ve fındık yağı bol miktarda E vitamini içerir. E vitamini ise ellerinizin daha yumuşak ve pürüzsüz olmasını sağlar. Ellerinizi yıkadıktan veya duştan çıktıktan sonra birkaç damla bitkisel yağ kullanabilirsiniz.