Bunları uygulamazsanız elleriniz çok erken yaşlanabilir! 5 adımda gençlik formülü...

Eller, güneşin zararlı ışınlarından nadiren korunduğu için cansız ve kuru görünebilir. Aynı zamanda cilt üzerinde istenmeyen lekeler oluşabilir. Cilt tonunu dengelemek, ellerinize yumuşaklık ve genç bir görünüm kazandırmak için doğal yöntemleri deneyebilirsiniz.
ELDİVEN GİYİN
Bulaşıkları elde yıkamak ve su ile sık sık temas etmek, cildinizdeki yağları sıyırır. Çünkü sıcak su ve aşındırıcı bulaşık deterjanları cildinizi kurutabilir. Bu durum ellerinizin çatlamasına ve kötü görünmesine yol açar. Temizlik malzemelerinin cildi tahriş etmesi ve egzama gibi cilt sorunlarını tetiklemesi nedeniyle eldiven kullanımına özen göstermelisiniz. Bir çift eldiven ile ellerinizi en iyi şekilde korumanız mümkün.
NEMLENDİRİCİ KULLANIN
Nemlendirici ürünler, yüz için ne kadar önemliyse eller açısından da o kadar önemli. Sık yıkamadan dolayı eller, vücudunuzun diğer bölgelerine oranla daha fazla nem kaybeder. Losyon ve kremler ile ellerinizi sık sık nemlendirmelisiniz. Kozmetik ürünler kullanmak istemiyorsanız, bitki bazlı yağları deneyebilirsiniz. Shea yağı, zeytinyağı ve fındık yağı bol miktarda E vitamini içerir. E vitamini ise ellerinizin daha yumuşak ve pürüzsüz olmasını sağlar. Ellerinizi yıkadıktan veya duştan çıktıktan sonra birkaç damla bitkisel yağ kullanabilirsiniz.
GÜNEŞ KREMİNİ İHMAL ETMEYİN
Cilt lekeleri, yaşınızın gerçek bir göstergesi olabilir. Uzun yıllar boyunca UV ışınlarına maruz kalmak ve hatta bronzlaşmak için güneş altında saatlerce beklemek, ellerinizi de yıpratır. Lazer tedavileri bir çözüm yolu olsa da güneş kremi sayesinde ellerinizin genç kalmasını sağlayabilirsiniz. Kaç yaşında olursanız olun, koruyucu önlemler almak her zaman işe yarar.
LİMONLU SUYU DENEYİN
Ellerinizde meydana gelen ton dengesizliği için limon suyunu deneyebilirsiniz. Bunun için ılık suyu derin bir kaba alın. Üzerine bir adet limonun suyunu ilave edin. Ellerinizi 20 dakika kadar suyun içinde bekletin. Son olarak ellerinizi soğuk suyla durulayın. Limon suyundaki C vitamini, cilt hücrelerini yeniler ve ellere kan akışını kolaylaştırır. Cilt lekeleri için de iyi bir doğal tedavi yöntemi olan limon suyu uygulaması, ellerinizin genç görünmesini destekler.
BADEM EZMESİYLE ELLERİNİZİ GÜZELLEŞTİRİN
Badem, cildi koruyan ve görünümünü iyileştiren vitaminler bakımından oldukça zengin. Bir macun hazırlayarak ellerinize bakım yapabilirsiniz. 6-7 tane çiğ bademi bir gece boyunca suda bekletin. Ertesi gün bademleri ve üç yemek kaşığı sütü birleştirip, mutfak robotundan geçirin. Hazırladığınız macunu ellerinizin tamamına uygulayın. On dakika bekledikten sonra ellerinizi yıkayın.
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