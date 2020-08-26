KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Bunları uygulamazsanız elleriniz çok erken yaşlanabilir! 5 adımda gençlik formülü...

Bunları uygulamazsanız elleriniz çok erken yaşlanabilir! 5 adımda gençlik formülü...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Yaşlanmayı geciktirici tüm ürünleri yüzümüze uygularken, yaşımızı ortaya çıkaran ellerimizi genelde unuturuz. El bakımını ihmal etmek; kuruluk, cilt lekeleri ve kötü görüntüye neden olabilir. Peki, elleri gençleştirmenin yolları neler? Daha iyi ve genç görünen ellere sahip olmak için ne yapılmalı? Detayları bu yazıda bulabilirsiniz!

Bunları uygulamazsanız elleriniz çok erken yaşlanabilir! 5 adımda gençlik formülü...

Eller, güneşin zararlı ışınlarından nadiren korunduğu için cansız ve kuru görünebilir. Aynı zamanda cilt üzerinde istenmeyen lekeler oluşabilir. Cilt tonunu dengelemek, ellerinize yumuşaklık ve genç bir görünüm kazandırmak için doğal yöntemleri deneyebilirsiniz.

ELDİVEN GİYİN

Bulaşıkları elde yıkamak ve su ile sık sık temas etmek, cildinizdeki yağları sıyırır. Çünkü sıcak su ve aşındırıcı bulaşık deterjanları cildinizi kurutabilir. Bu durum ellerinizin çatlamasına ve kötü görünmesine yol açar. Temizlik malzemelerinin cildi tahriş etmesi ve egzama gibi cilt sorunlarını tetiklemesi nedeniyle eldiven kullanımına özen göstermelisiniz. Bir çift eldiven ile ellerinizi en iyi şekilde korumanız mümkün.

NEMLENDİRİCİ KULLANIN

Nemlendirici ürünler, yüz için ne kadar önemliyse eller açısından da o kadar önemli. Sık yıkamadan dolayı eller, vücudunuzun diğer bölgelerine oranla daha fazla nem kaybeder. Losyon ve kremler ile ellerinizi sık sık nemlendirmelisiniz. Kozmetik ürünler kullanmak istemiyorsanız, bitki bazlı yağları deneyebilirsiniz. Shea yağı, zeytinyağı ve fındık yağı bol miktarda E vitamini içerir. E vitamini ise ellerinizin daha yumuşak ve pürüzsüz olmasını sağlar. Ellerinizi yıkadıktan veya duştan çıktıktan sonra birkaç damla bitkisel yağ kullanabilirsiniz.

GÜNEŞ KREMİNİ İHMAL ETMEYİN

Cilt lekeleri, yaşınızın gerçek bir göstergesi olabilir. Uzun yıllar boyunca UV ışınlarına maruz kalmak ve hatta bronzlaşmak için güneş altında saatlerce beklemek, ellerinizi de yıpratır. Lazer tedavileri bir çözüm yolu olsa da güneş kremi sayesinde ellerinizin genç kalmasını sağlayabilirsiniz. Kaç yaşında olursanız olun, koruyucu önlemler almak her zaman işe yarar.

LİMONLU SUYU DENEYİN

Ellerinizde meydana gelen ton dengesizliği için limon suyunu deneyebilirsiniz. Bunun için ılık suyu derin bir kaba alın. Üzerine bir adet limonun suyunu ilave edin. Ellerinizi 20 dakika kadar suyun içinde bekletin. Son olarak ellerinizi soğuk suyla durulayın. Limon suyundaki C vitamini, cilt hücrelerini yeniler ve ellere kan akışını kolaylaştırır. Cilt lekeleri için de iyi bir doğal tedavi yöntemi olan limon suyu uygulaması, ellerinizin genç görünmesini destekler.

BADEM EZMESİYLE ELLERİNİZİ GÜZELLEŞTİRİN

Badem, cildi koruyan ve görünümünü iyileştiren vitaminler bakımından oldukça zengin. Bir macun hazırlayarak ellerinize bakım yapabilirsiniz. 6-7 tane çiğ bademi bir gece boyunca suda bekletin. Ertesi gün bademleri ve üç yemek kaşığı sütü birleştirip, mutfak robotundan geçirin. Hazırladığınız macunu ellerinizin tamamına uygulayın. On dakika bekledikten sonra ellerinizi yıkayın.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Instagram’ın sanal fenomenleri: Gerçek mi? Değil mi? Instagram’ın sanal fenomenleri: Gerçek mi? Değil mi?
Sinire, strese endişeye iyi geliyor! Bu bitkisel yağlar sayesinde...Sinire, strese endişeye iyi geliyor! Bu bitkisel yağlar sayesinde...
Duşakabinlerin pırıl pırıl olmasını sağlayan temizlik tüyoları! Karbonat, sirke...Duşakabinlerin pırıl pırıl olmasını sağlayan temizlik tüyoları! Karbonat, sirke...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
İşte burçlara göre en iyi saç modelleri
İşte burçlara göre en iyi saç modelleri
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
A'dan Z'ye buzdolabı temizliği için 1 saat yeterli! İşin sırrı çay tabağında gizliymiş..
A'dan Z'ye buzdolabı temizliği için 1 saat yeterli! İşin sırrı çay tabağında gizliymiş..
Artık saç boyamaya gerek kalmayacak! Bu sirkeli tarifler ile...
Artık saç boyamaya gerek kalmayacak! Bu sirkeli tarifler ile...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çuval bezinden neler yapıldığına çok şaşıracaksınız! Hem dekoratif hem işlevsel...
Çuval bezinden neler yapıldığına çok şaşıracaksınız! Hem dekoratif hem işlevsel...
Yanan çaydanlıkları ilk günkü parlaklığına kavuşturmak mümkün! Alüminyum folyo ve kaya tuzu ile...
Yanan çaydanlıkları ilk günkü parlaklığına kavuşturmak mümkün! Alüminyum folyo ve kaya tuzu ile...
Bu doğal ürünlerle makyaj temizlemek çok kolay! Badem yağı, elma, Hindistan cevizi...
Bu doğal ürünlerle makyaj temizlemek çok kolay! Badem yağı, elma, Hindistan cevizi...
Turşu kurmak isteyenler için çok önemli bilgiler! Bunlara dikkat etmezseniz sonuç kötü olabilir...
Turşu kurmak isteyenler için çok önemli bilgiler! Bunlara dikkat etmezseniz sonuç kötü olabilir...
Uzmanlardan önemli uyarı! Aniden gelen tatlı krizini önlemek için...
Uzmanlardan önemli uyarı! Aniden gelen tatlı krizini önlemek için...
Estetik yaptırmışsınız gibi görünmenizi sağlayacak makyaj tüyoları
Estetik yaptırmışsınız gibi görünmenizi sağlayacak makyaj tüyoları
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.