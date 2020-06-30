Bunları uygulamazsanız klozetinizde kireç ve tortu oluşabilir! Kola ve sirke ile...

Banyo temizliğinin hem en önemli hem de en zorlu noktalarından biri klozeti temizlemek. Hele klozetin kenarlarında ve dibinde sertleşmiş lekeler ve kireç tortuları varsa işler daha da zorlaşır. Ama endişelenmenize gerek yok. En kirli klozetleri, en taşlaşmış kireçleri bile temizleyebileceğiniz püf noktalarını sizlerle paylaşacağız. Hazır mısınız?
Garip gelebilir ama kola klozet temizliğinde çığır açan bir ürün. Asidik özelliği sayesinde dipte biriken tortu ve kireci söküp alıyor.
Klozetin içerisindeki suyu tamamen boşaltın.
2-2 buçuk litre kolayı klozetin içerisine dökün.
30-60 dakika bekleyin. Bu aşamada kireçlenmenin durumuna göre süreyi uzatıp kısaltabilirsiniz.
Son adımda sifonu çekin ve farkı gözlerinizle görün!
Doğal yöntemlerle ev temizliyorsak karbonat kullanmadan olmaz.
Klozetin içerisindeki suyu boşaltın.
Klozet yüzeyinde ve dibinde oluşan lekelerin üzerine bol miktarda karbonat dökün.
Biraz bekledikten sonra 1 su bardağı limon suyunu karbonat olan yerlere dökün.
Karbonat ve limon suyu tepkimeye girerek kirleri yumuşatacak.
10-15 dakika sonra tuvalet fırçasıyla lekeli ve kireçli yüzeyleri iyice ovalayın.
Sifonu çekin ve tertemiz klozete hayran kalın!
Beyaz sirkeyle de kireç birikintilerinden kurtulabilirsiniz.
Suyu boşaltılmış klozetin içerisine 1-2 su bardağı beyaz sirke dökün.
15-20 dakika bekleyin ve ardından tuvalet fırçasıyla yüzeyleri iyice ovun.
Sifonu çektiğinizde gördüklerinize inanamayacaksınız!
Bu işlemi normal sirkeyle de yapabilirsiniz. Fakat renkli sirkeler klozet yüzeyinde leke yapabilir. Bu konuda dikkatli olun.
İçerisinde su olmayan klozete tuz ruhu dökün ve biraz bekledikten sonra sifonu çekin.
Tuz ruhu kireci söküp atacaktır.
Yalnız tuh ruhunu başka hiçbir temizlik malzemesiyle karıştırmayın ve solumayın.
Bu işlemi yaparken banyonun kapısını açık tutun ve mümkünse maske takın.
Klozetin dibindeki kireçleri temizledikten sonra birkaç noktaya dikkat ederek yeni tabaka oluşumunu geciktirebilirsiniz. Suyun içindeki kireç, siz ne yaparsanız yapın klozet dibine çöker. Eğer sık sık temizlerseniz bu kireçlerden birikme olmadan kurtulabilirsiniz.
Tuvaleti her gün ya da gün aşırı temizlemeye özen gösterin. Deterjan dökmeseniz bile fırçayla lekeli yerleri ovun.
Klozet tabletleriyle de kireç oluşumunu azaltabilirsiniz. Bu tabletleri evde kendiniz de yapabilirsiniz.
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