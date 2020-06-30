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Bunları uygulamazsanız klozetinizde kireç ve tortu oluşabilir! Kola ve sirke ile...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Klozetin dibinde oluşan tortular hem görüntü hem de hijyen açısından insanı rahatsız eder. Bu nedenle arada bir bu birikintileri temizlemek gerekir. Zaten eğer çok uzun bir süre o bölgeyi temizlemezseniz oluşan tortular iyice taşlaşır ve işiniz zorlaşır. Her evde bulunan malzemelerle yapacağınız bu işlemler sayesinde her daim parıldayan bir klozete sahip olmak çok kolay!

Bunları uygulamazsanız klozetinizde kireç ve tortu oluşabilir! Kola ve sirke ile...

Banyo temizliğinin hem en önemli hem de en zorlu noktalarından biri klozeti temizlemek. Hele klozetin kenarlarında ve dibinde sertleşmiş lekeler ve kireç tortuları varsa işler daha da zorlaşır. Ama endişelenmenize gerek yok. En kirli klozetleri, en taşlaşmış kireçleri bile temizleyebileceğiniz püf noktalarını sizlerle paylaşacağız. Hazır mısınız?

RESMEN MUCİZE: KOLA

Garip gelebilir ama kola klozet temizliğinde çığır açan bir ürün. Asidik özelliği sayesinde dipte biriken tortu ve kireci söküp alıyor.

Klozetin içerisindeki suyu tamamen boşaltın.
2-2 buçuk litre kolayı klozetin içerisine dökün.
30-60 dakika bekleyin. Bu aşamada kireçlenmenin durumuna göre süreyi uzatıp kısaltabilirsiniz.
Son adımda sifonu çekin ve farkı gözlerinizle görün!

TEMİZLİĞİN YILDIZI: KARBONAT VE LİMON SUYU İKİLİSİ

Doğal yöntemlerle ev temizliyorsak karbonat kullanmadan olmaz.

Klozetin içerisindeki suyu boşaltın.
Klozet yüzeyinde ve dibinde oluşan lekelerin üzerine bol miktarda karbonat dökün.
Biraz bekledikten sonra 1 su bardağı limon suyunu karbonat olan yerlere dökün.
Karbonat ve limon suyu tepkimeye girerek kirleri yumuşatacak.
10-15 dakika sonra tuvalet fırçasıyla lekeli ve kireçli yüzeyleri iyice ovalayın.
Sifonu çekin ve tertemiz klozete hayran kalın!

TEK BAŞINA DA YETER: BEYAZ SİRKE

Beyaz sirkeyle de kireç birikintilerinden kurtulabilirsiniz.

Suyu boşaltılmış klozetin içerisine 1-2 su bardağı beyaz sirke dökün.
15-20 dakika bekleyin ve ardından tuvalet fırçasıyla yüzeyleri iyice ovun.
Sifonu çektiğinizde gördüklerinize inanamayacaksınız!
Bu işlemi normal sirkeyle de yapabilirsiniz. Fakat renkli sirkeler klozet yüzeyinde leke yapabilir. Bu konuda dikkatli olun.

DİKKATLİ KULLANMAYI UNUTMAYIN: TUZ RUHU

İçerisinde su olmayan klozete tuz ruhu dökün ve biraz bekledikten sonra sifonu çekin.
Tuz ruhu kireci söküp atacaktır.
Yalnız tuh ruhunu başka hiçbir temizlik malzemesiyle karıştırmayın ve solumayın.
Bu işlemi yaparken banyonun kapısını açık tutun ve mümkünse maske takın.

DÜZENLİ TEMİZLİK ÖNEMLİ

Klozetin dibindeki kireçleri temizledikten sonra birkaç noktaya dikkat ederek yeni tabaka oluşumunu geciktirebilirsiniz. Suyun içindeki kireç, siz ne yaparsanız yapın klozet dibine çöker. Eğer sık sık temizlerseniz bu kireçlerden birikme olmadan kurtulabilirsiniz.

Tuvaleti her gün ya da gün aşırı temizlemeye özen gösterin. Deterjan dökmeseniz bile fırçayla lekeli yerleri ovun.
Klozet tabletleriyle de kireç oluşumunu azaltabilirsiniz. Bu tabletleri evde kendiniz de yapabilirsiniz.

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