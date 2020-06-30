Bunları uygulamazsanız klozetinizde kireç ve tortu oluşabilir! Kola ve sirke ile...

Banyo temizliğinin hem en önemli hem de en zorlu noktalarından biri klozeti temizlemek. Hele klozetin kenarlarında ve dibinde sertleşmiş lekeler ve kireç tortuları varsa işler daha da zorlaşır. Ama endişelenmenize gerek yok. En kirli klozetleri, en taşlaşmış kireçleri bile temizleyebileceğiniz püf noktalarını sizlerle paylaşacağız. Hazır mısınız?

RESMEN MUCİZE: KOLA

Garip gelebilir ama kola klozet temizliğinde çığır açan bir ürün. Asidik özelliği sayesinde dipte biriken tortu ve kireci söküp alıyor.

Klozetin içerisindeki suyu tamamen boşaltın.

2-2 buçuk litre kolayı klozetin içerisine dökün.

30-60 dakika bekleyin. Bu aşamada kireçlenmenin durumuna göre süreyi uzatıp kısaltabilirsiniz.

Son adımda sifonu çekin ve farkı gözlerinizle görün!

TEMİZLİĞİN YILDIZI: KARBONAT VE LİMON SUYU İKİLİSİ

Doğal yöntemlerle ev temizliyorsak karbonat kullanmadan olmaz.

Klozetin içerisindeki suyu boşaltın.

Klozet yüzeyinde ve dibinde oluşan lekelerin üzerine bol miktarda karbonat dökün.

Biraz bekledikten sonra 1 su bardağı limon suyunu karbonat olan yerlere dökün.

Karbonat ve limon suyu tepkimeye girerek kirleri yumuşatacak.

10-15 dakika sonra tuvalet fırçasıyla lekeli ve kireçli yüzeyleri iyice ovalayın.

Sifonu çekin ve tertemiz klozete hayran kalın!