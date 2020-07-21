Bunları yapmazsanız menopoz döneminde fazla kilolarla başınız derde girebilir!

Bu dönemde vücudunuz artık daha az kaloriye ihtiyaç duyuyor. Bunun anlamı elbette daha az beslenmek değil. Mesela beslenmenizde artık bazı sebzelere öncelik vermek isteyebilirsiniz. Ispanak, brokoli, kabak, karnabahar...

Menopoz dönemi, her kadının yaşayacağı kaçınılmaz bir süreçtir. Genelde 40'lı yaşların ortalarında karşılaşılan bu dönemde kadınlarda ruhsal sıkıntılar, vücutta sarkmalar ve ruhsal değişimlerin yanı sıra kilo dalgalanmaları da görülür. Genellikle insanlar menopoz sırasında yaşanan bu değişimlerin kalıcı olduğuna inandıklarından kilo alımını kontrol etmenin de imkansız olduğunu düşünürler. Bir gerçektir ki; adet döngüsünün sonlanması ile vücudunuz daha az östrojen üretecek ve metabolizmanız yavaşlayacaktır. Kilo vermeniz eskisi kadar kolay olmayacaktır. Ama sanılanın aksine menopoz bir son değil, yeni hayatınıza başlangıçtır. Belki 20'li yaşlarınızdaki kilolara kavuşmak bir hayalden ibaret olabilir. Ama formunuzu koruyabilir ya da kilo verebilirsiniz. Yazımızı okuyup bu yöntemleri uygularsanız eskisi gibi sağlıklı olmanız mümkün. İşte menopoz sürecinde kilo almamak için yapmanız gerekenler...

GÜNDE İKİ PORSİYON MEYVE

Meyve tüketimi bu dönemde oldukça önemli. Ama şeker oranının çok fazla olduğu bazı meyvelerden bahsetmiyoruz. Onlar kilo almanıza sebep olabilir. Armut, elma, turunçgiller, nar gibi meyveleri günde iki porsiyon kadar tüketmelisiniz.

KALSİYUM TÜKETİMİ

Üretimi düşen östrojen hormonu ile birlikte, kemiklerinizin ve dişlerinizin artık daha fazla kalsiyuma ihtiyacı var. Bunu görmezden gelmemeli ve az yağlı süt gibi kalsiyum oranı yüksek besinler almalısınız. Sporla pekiştirildiğinde karın bölgesindeki yağ yakımını gözlerinizle görebileceksiniz.

SU

Metabolizmanın çalışabilmesi için yeteri kadar su içmeniz gerektiğini biliyorsunuz. Ancak su tüketiminin artması iştahınızı azaltır ve metabolizmayı hızlandırır. Buradan hareketle, gün içinde ve yemeklerden önce yeteri kadar su içmeniz önemli bir kilo kaybına sebep olabilir.

D VİTAMİNİ

D vitamini eksikliği çoğunlukla kadınlarda görülen bir durumdur. Yani onca diyet ve spora rağmen kilo verememenizin sebebi D vitamini eksikliği olabilir. Gün içinde vaktinizin 15 dakikasını güneşlenmeye ayırmalısınız. Ayrıca zaman zaman bunu kontrol ettirin ve gerekirse takviye alın.

TUZSUZ BİR YAŞAM

Tuzun bir kalorisi yoktur. Ama tüketilen fazla tuz, vücutta su tutumuna sebep olur ve ödem yapar. Bu yüzden ekstra tuz kullanmak yerine baharat kullanabilirsiniz.

EGZERSİZ

Artık spora her gün en az 45 dakika ayırmalısınız. Yüzme, yürüme, bisiklete binme gibi aktiviteler yaşınızın engel olmayacağı güzel alışkanlıklardır.

