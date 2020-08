Bunları yapmazsanız ütünüz kireç tutabilir! Kullanım ömrünü uzatmak için...

Ütünüzü asla tabanı aşağıya bakacak şekilde koymayın. Dik pozisyonda kaldırın.

HER GÜN DEĞİL, HAFTADA BİR KULLANMAYA ÇALIŞIN

Günlük giyeceğiniz kıyafetleri o an ütüleyip giymek yerine toplu bir şekilde ütülerinizi yapmaya çalışın. Ütünüzün her gün yerine en azından haftada bir çalışıyor olması daha iyidir. Haftada bir kez ısınmış olur, siz de uygun şekilde temizleyip kaldırırsınız. Her gün bu işlemi yapmak sizin için de zor olabilir. Ütünüz ısındıkça içindeki kireç yüzeye daha çok yapışır. Bu sebeple sık sık kullanılmasındansa haftalık olarak kullanılması kireç oluşumunu en aza indirir.

KİREÇLENEN ÜTÜ NASIL TEMİZLENİR?

Ne kadar dikkat ederseniz edin, kireçlenmeyi en aza indirirsiniz ama oluşmasına engel olamazsınız. Hal böyle olunca ütünün kirecini temizlemek için su deposuna sirke koyma yöntemini duymuşsunuzdur. Ancak bu yöntemin çok işe yaradığı söylenemez. Bunun yanında bir de kıyafetlerinize zarar verir. Onun yerine bizim size daha sağlıklı bir önerimiz var…