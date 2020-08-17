Bunları yapmazsanız ütünüz kireç tutabilir! Kullanım ömrünü uzatmak için...

Ütünüz kireçlendi ve eskisi gibi düzgün çalışmıyor mu? Ütünüze ve kıyafetlerinize daha fazla zarar vermeden bu yöntemleri uygulayın ki ütünüz ilk günkü haline geri dönsün. Düzenli olarak ütünüze gereken bakımı yaptığınızda ütünüzün eski gibi çok fazla kireçlenmediğini görürsünüz. O zaman bakalım ütülerimizin kireçlenmesini önlemek için neler yapmamız gerekiyormuş…

İŞİNİZ BİTİNCE ÜTÜNÜZÜ DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE KALDIRIN

Ütünüzün kireçlenmesini istemiyor ve uzun ömürlü olmasını istiyorsanız dikkat etmeniz gereken en önemli şeylerden biri ütünüzü özenli bir şekilde kaldırmaktır. Ütülediğiniz kıyafetlerinizi çok dikkatli katlayıp düzgün bir şekilde kaldırıyorsunuz değil mi? İşte aynı özeni ütünüze de göstermeniz çok önemli…