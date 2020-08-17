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Bunları yapmazsanız ütünüz kireç tutabilir! Kullanım ömrünü uzatmak için...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Ütüye doldurduğumuz su zamanla kireç oluşmasına sebep olabilir. Kireç sorunu da ütülerimizi kullanılamaz hale getiriyor. Buharı ilk aldığınızdaki gibi çok çıkmıyor veya kıyafetlerimizde leke bırakıyor. Birkaç kolay yöntem ile ütülerinizin kireçlenme sorununu minimum seviyeye indirebilirsiniz. Ayrıca ütünüzün kullanım ömrünü de uzatmış olursunuz.

Bunları yapmazsanız ütünüz kireç tutabilir! Kullanım ömrünü uzatmak için...

Ütünüz kireçlendi ve eskisi gibi düzgün çalışmıyor mu? Ütünüze ve kıyafetlerinize daha fazla zarar vermeden bu yöntemleri uygulayın ki ütünüz ilk günkü haline geri dönsün. Düzenli olarak ütünüze gereken bakımı yaptığınızda ütünüzün eski gibi çok fazla kireçlenmediğini görürsünüz. O zaman bakalım ütülerimizin kireçlenmesini önlemek için neler yapmamız gerekiyormuş…

İŞİNİZ BİTİNCE ÜTÜNÜZÜ DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE KALDIRIN

Ütünüzün kireçlenmesini istemiyor ve uzun ömürlü olmasını istiyorsanız dikkat etmeniz gereken en önemli şeylerden biri ütünüzü özenli bir şekilde kaldırmaktır. Ütülediğiniz kıyafetlerinizi çok dikkatli katlayıp düzgün bir şekilde kaldırıyorsunuz değil mi? İşte aynı özeni ütünüze de göstermeniz çok önemli…

  • İşiniz bittiğinde ütünüzün tabanını güzelce silin ve temizleyin.

  • İçindeki suyu mutlaka boşaltın. İçinde su bırakırsanız kireçlenme ihtimali çok yüksek olur. Suyunu boşalttıktan sonra su fışkırtma düğmesine birkaç kez basarak hortumların içinde hiç su kalmadığından emin olun. Aynı işlemi buhar düğmesi için de mutlaka yapın.

  • Ütünüzü asla tabanı aşağıya bakacak şekilde koymayın. Dik pozisyonda kaldırın.

    • HER GÜN DEĞİL, HAFTADA BİR KULLANMAYA ÇALIŞIN

    Günlük giyeceğiniz kıyafetleri o an ütüleyip giymek yerine toplu bir şekilde ütülerinizi yapmaya çalışın. Ütünüzün her gün yerine en azından haftada bir çalışıyor olması daha iyidir. Haftada bir kez ısınmış olur, siz de uygun şekilde temizleyip kaldırırsınız. Her gün bu işlemi yapmak sizin için de zor olabilir. Ütünüz ısındıkça içindeki kireç yüzeye daha çok yapışır. Bu sebeple sık sık kullanılmasındansa haftalık olarak kullanılması kireç oluşumunu en aza indirir.

    KİREÇLENEN ÜTÜ NASIL TEMİZLENİR?

    Ne kadar dikkat ederseniz edin, kireçlenmeyi en aza indirirsiniz ama oluşmasına engel olamazsınız. Hal böyle olunca ütünün kirecini temizlemek için su deposuna sirke koyma yöntemini duymuşsunuzdur. Ancak bu yöntemin çok işe yaradığı söylenemez. Bunun yanında bir de kıyafetlerinize zarar verir. Onun yerine bizim size daha sağlıklı bir önerimiz var…

    • Kireçlenmiş olan ütünüzün su haznesine üçte bir oranında kireç sökücü eklenmiş su koyun.

    • Ardından ütünüzü son gücünde çalıştırın.

    • Birkaç kez buhar ve su püskürtme düğmelerine basın.

    • Sonrasında içindeki suyu tamamen boşaltın ve normal su ile doldurun.

    • Tekrar düğmelere birkaç kez basın.

    • Suyu boşaltırken kireç sökücünün kokusu gelmeyene kadar temiz su doldurup işlemi tekrarlamaya devam edin.
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