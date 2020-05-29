Bunu uygularsanız yağmurdan sonra camınız kir ve toz tutmayacak! Sirke ile...

Evlerin camları kol kası yapmak için tercih edilen sporlardan da etkilidir. Yanlış duymadınız; camları temizlemek için yaptığınız periyodik hareketler omuz ve kollarınızın çalışmasına yardımcı olur. Bu kadar yorulmanın ve efor sarf etmenin ödülünü almak isteyenlere doğal malzemelerle cam temizliği tavsiye ediyoruz. Doğal ürünlerle yaptığınız temizlik, ayna gibi parlayan camlara kavuşmanızı sağlar. Üstelik camların daha geç kirlenmesine de yardımcı olur.
Havaların ısınmasıyla beraber güneş ışıklarının camlara vurması; el izi, parmak lekesi, kir ve tozun kendini göstermesi kaçınılmazdır. Sizi bu dertten kurtarmak için doğal cam silme yöntemlerini paylaşıyoruz. İşte karşınızda yağmurdan sonra camların kir ve toz tutması için yapılacaklar...
Cam silmek teknik bilgi ve güç gerektiren bir işlemdir. Cam silme işlemine iç taraftan başlanmalı. Camların dışı içe göre daha pis olduğundan başlangıcın iç taraftan yapılması, dıştaki kirlerin daha net görünmesine yardımcı olur. Cam silme işlemi mutlaka güneşli bir günde yapılmalı.
Camların temizlenmesinden sonra daha geç kirlenmesi için kullanabileceğiniz birkaç basit ipucuyla haftalık cam silme sayınızı düşürebilirsiniz. Daha az efor harcayarak ışıl ışıl parlayan camlarınız komşularınızı kıskançlıktan çatlatacak.
Beyaz Sirke
Doğal malzemelerle temizlik denildiğinde akla ilk gelen beyaz sirke olur. Asidik özelliği sayesinde güçlü bir dezenfektan olan beyaz sirkeyi cam ve pencere çerçevelerini temizlemek için kullanabilirsiniz.
1 su bardağı beyaz sirkeyi 3 su bardağı su ile karıştırın ve camlara püskürtün. Ardından dairesel hareketlerle camı silin.
Camlarda sizi zorlayacak zor lekeler varsa; 1 yemek kaşığı tuz ve 1 yemek kaşığı unu 2 yemek kaşığı sirkeyle karıştırarak macun haline getirin. Zor lekelerin üzerine bu macunu sürerek temizleyin.
Limon Suyu
Limon suyuyla cam temizlemek için; 1 su bardağı limon suyu ve 1 su bardağı ılık suyu karıştırarak püskürtün. Zor lekelerle karşılaşmanız durumunda; limon ve su karışımına 1 yemek kaşığı tuz ekleyin.
Karbonat+Arap Sabunu
Camları parlatmak için sizleri muhteşem ikiliyle tanıştırıyoruz. 1 su bardağı arap sabununu ilk adımda suda biraz inceltin ve bu karışıma 250 gram karbonat ekleyin. Karışımı cam ve çerçeveleri temizlemek için kullanabilirsiniz.
Gliserin
Su, kir tutmama özelliğiyle cam temizliğinde kullanılan gliserin mucizevi etkisiyle sizi hayrete düşürecek. 3 litre suya 7 damla gliserin ekleyin. Bu karışımı eski bir naylon çorap yardımıyla camları temizlemek için kullanabilirsiniz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum