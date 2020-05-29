Bunu uygularsanız yağmurdan sonra camınız kir ve toz tutmayacak! Sirke ile...

Evlerin camları kol kası yapmak için tercih edilen sporlardan da etkilidir. Yanlış duymadınız; camları temizlemek için yaptığınız periyodik hareketler omuz ve kollarınızın çalışmasına yardımcı olur. Bu kadar yorulmanın ve efor sarf etmenin ödülünü almak isteyenlere doğal malzemelerle cam temizliği tavsiye ediyoruz. Doğal ürünlerle yaptığınız temizlik, ayna gibi parlayan camlara kavuşmanızı sağlar. Üstelik camların daha geç kirlenmesine de yardımcı olur.

Havaların ısınmasıyla beraber güneş ışıklarının camlara vurması; el izi, parmak lekesi, kir ve tozun kendini göstermesi kaçınılmazdır. Sizi bu dertten kurtarmak için doğal cam silme yöntemlerini paylaşıyoruz. İşte karşınızda yağmurdan sonra camların kir ve toz tutması için yapılacaklar...

YAĞMURDAN SONRA CAMLARIN KİR VE TOZ TUTMAMASI İÇİN NE YAPMAK GEREKİYOR?

Cam silmek teknik bilgi ve güç gerektiren bir işlemdir. Cam silme işlemine iç taraftan başlanmalı. Camların dışı içe göre daha pis olduğundan başlangıcın iç taraftan yapılması, dıştaki kirlerin daha net görünmesine yardımcı olur. Cam silme işlemi mutlaka güneşli bir günde yapılmalı.