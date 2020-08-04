Bunu yapmazsanız dolaba kaldırılan ayakkabılar küf ve koku yapabilir! Ayakkabının içine...

Küf; deri, sentetik ya da pamuklu her türlü malzemenin üzerine yerleşip çoğalabiliyor. Rutubet ve karanlık ise çoğalması için en uygun ortamı sağlıyor. Uzun süredir dolapta bekleyen ayakkabınızı kullanmak istediğinizde büyük bir hüsranla karşılaşmanız olası. Ayakkabılarınızı saklarken yapabileceğiniz birkaç önemli hareketle beğenerek aldığınız ayakkabınızı uzun süre kullanabilirsiniz.

KÜF SORUNU

Nemli ve karanlık ortamda çoğalabilen bu mantarlar ayakkabılarınızın parçalanmasına bile neden olabilir. Yapıştırılma bölgelerine yerleşerek oralarda çoğalmaya başlayan küfler bir süre sonra yapışkanın özelliğini kaybetmesine ve ayakkabının parçalanmasına neden olabilir.

Küf mantarlarının sporları gözümüze görünmese de havada bolca bulunuyor. Uygun ortam bulduğunda ise çoğalmaya başlıyor. Bu nedenle ayakkabılarınızı saklamadan önce yapmanız gereken en önemli şeyler:

Ayakkabılarınızı temizlemek.

Saklanacakları ortamın nemli olmamasını sağlamaktır.

AYAKKABILARINIZI TEMİZLEYİN