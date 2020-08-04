Bunu yapmazsanız dolaba kaldırılan ayakkabılar küf ve koku yapabilir! Ayakkabının içine...

Küf; deri, sentetik ya da pamuklu her türlü malzemenin üzerine yerleşip çoğalabiliyor. Rutubet ve karanlık ise çoğalması için en uygun ortamı sağlıyor. Uzun süredir dolapta bekleyen ayakkabınızı kullanmak istediğinizde büyük bir hüsranla karşılaşmanız olası. Ayakkabılarınızı saklarken yapabileceğiniz birkaç önemli hareketle beğenerek aldığınız ayakkabınızı uzun süre kullanabilirsiniz.
KÜF SORUNU
Nemli ve karanlık ortamda çoğalabilen bu mantarlar ayakkabılarınızın parçalanmasına bile neden olabilir. Yapıştırılma bölgelerine yerleşerek oralarda çoğalmaya başlayan küfler bir süre sonra yapışkanın özelliğini kaybetmesine ve ayakkabının parçalanmasına neden olabilir.
Küf mantarlarının sporları gözümüze görünmese de havada bolca bulunuyor. Uygun ortam bulduğunda ise çoğalmaya başlıyor. Bu nedenle ayakkabılarınızı saklamadan önce yapmanız gereken en önemli şeyler:
Ayakkabılarınızı temizlemek.
AYAKKABILARINIZI TEMİZLEYİN
Ayakkabınızın talimatlarında yıkanabilir olduğu yazıyorsa ayakkabılarınızı kaldırmadan önce yıkayın. Eğer yıkanamayan bir malzemeden üretildiyse o zaman sabunlu bir bezle silip durulayın ve ardından açık havada kurutun.
Deri ayakkabılar yıkanamayacağından bunları %70'lik alkolü bire bir oranda seyrelterek hazırladığınız karışımla ıslattığınız bir bezle silin. Ayakkabıları silip açık havada kuruttuktan sonra cila uygulayabilirsiniz.
KUTULARA KALDIRMA VAKTİ
Temizlenen ayakkabıları artık kaldırabilirsiniz. Bunun için karton kutu kullanmak en iyi seçeneklerden biri. Çünkü karton ortamda bulunan fazla nemi emecek ve ayakkabılarınızı koruyacaktır.
Kutulara yerleştirmeden önce ayakkabılarınızı asitsiz bir kağıda ya da gazeteye sarabilirsiniz. Kağıt fazla nemi absorbe ederek ayakkabılarınızı küflerden ve kötü kokudan koruyacaktır.
Ayakkabılarınızı saklamak için plastik torba ya da çantayı kesinlikle kullanmayın. Plastik leke oluşmasına neden olabilir. Hatta deri üzerindeki boyaları kendi bünyesine çekebilir.
Ayakkabıda kullanılan malzemenin kalitesiz olması ya da ayaktaki terleme sonucu üreyen bakteriler kokuya sebep olur. Bakteri çoğalmasını engellemek ve kokuyu ortadan kaldırmak için ayakkabıların içerisindeki nemden kurtulmalısınız. Bunun yanında çeşitli yöntemlerle kötü kokulardan kurtulabilirsiniz.
Sedir ağacından imal edilen ayakkabı kalıpları, ayakkabılarını şekilleri bozulmadan saklamanıza yardımcı olur. Aynı zamanda fazla nemi emer ve sedir ağacının kendine has kokusuyla kötü kokuları engeller ve ferah bir koku sağlar.
Karbonat iyi bir koku emici olduğundan dolayı ayakkabılarınızın içerisine karbonat döküp bir gece beklettikten sonra kutulara kaldırabilirsiniz.