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  4. Oyuncu Burak Deniz canla başla Kadıköy Belediyesi'nde çalıştı! Deprem yardımları için uğraştı

Oyuncu Burak Deniz canla başla Kadıköy Belediyesi'nde çalıştı! Deprem yardımları için uğraştı

08.02.2023 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Şahmaran dizisinde rol alan Burak Deniz Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Antep, Malatya, Adana, Diyarbakır'da gerçekleşen büyük yıkımın ardından toplanan yardımları kolilemek için Kadıköy Belediyesi'ne koştu. Canla başla çalışan Deniz vatandaşlarla birlikte saatlerce koli yaptı.

Oyuncu Burak Deniz canla başla Kadıköy Belediyesi'nde çalıştı! Deprem yardımları için uğraştı

6 Şubat'ta 04.17'de Kahramanmaraş Pazarcık’ta 7.7 büyüklüğünde deprem sonrası Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya'da büyük yıkımlar gerçekleşti. Her geçen dakika can kaybı artarken geride kalanlar için de yardımlar toplanıyor.

Ünlü oyuncular da yıkımdan geriye kalanlar için ellerinden geleni yapıyor. Burak Deniz geçtiğimiz gün Kadıköy Belediyesi'ne gelen yardımları ayırmak için canla başla çalıştı.

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Gelen kolileri ayıran ve yeni koliler yapan oyuncu Burak Deniz'in o anları da sosyal medyaya yansıdı.

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Burcu Biricik, Derya Balta gibi isimler de çeşitli belediyelerde yardım çalışmalarına katılıyor.

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