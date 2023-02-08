Oyuncu Burak Deniz canla başla Kadıköy Belediyesi'nde çalıştı! Deprem yardımları için uğraştı

6 Şubat'ta 04.17'de Kahramanmaraş Pazarcık’ta 7.7 büyüklüğünde deprem sonrası Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya'da büyük yıkımlar gerçekleşti. Her geçen dakika can kaybı artarken geride kalanlar için de yardımlar toplanıyor.

Ünlü oyuncular da yıkımdan geriye kalanlar için ellerinden geleni yapıyor. Burak Deniz geçtiğimiz gün Kadıköy Belediyesi'ne gelen yardımları ayırmak için canla başla çalıştı.

Gelen kolileri ayıran ve yeni koliler yapan oyuncu Burak Deniz'in o anları da sosyal medyaya yansıdı.

Burcu Biricik, Derya Balta gibi isimler de çeşitli belediyelerde yardım çalışmalarına katılıyor.

