Burası ‘Afrika’nın Savanası’ değil Ordu

Ordu Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile OSKİ Genel Müdürlüğü iş birliğinde “Manda Yetiştiriciliği Altyapısının Geliştirilmesi” çalışmaları kapsamında iki ilçede manda göletleri oluşturuldu. Aybastı Beşdam ve Kızkayası Yaylaları ile Mesudiye Meydandüzü ve Cüle Yaylalarında açılan göletlere giren mandalar, belgesellik görüntüler oluşturdu. Yerli bufalo ve su sığırı olarak adlandırılan ‘Anadolu Mandası’ sulak alanlarda doğal döngüye olduğu kadar kırsal ekonomiye de önemli katkı sağlıyor.

GÖLETLER DOĞAL YAPIYA UYGUN OLUŞTURULDU

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, TÜİK verilerine göre il genelinde 1316 adet mandanın olduğunu açıkladı. Mandaların 242 tanesinin Aybastı’da, 500 tanesinin de Mesudiye ilçesinde olduğunu belirten Başkan Güler, “Mandaların yoğun olarak bulunduğu bu ilçelerimiz sınırları içerisindeki yaylalara yapılan göletler doğal yapıyı ve estetiği bozmayacak şekilde ve herhangi bir betonarme kullanılmaksızın sadece su yapılarına genişlik ve derinlik kazandırılarak yapılmıştır. Manda çukurları mevcuttaki mera alanına kazandırılmış doğal göl görüntüsü oluştururken, diğer taraftan manda yetiştiriciliğinde verimliliğin artmasında önemli bir rol oynayacaktır” dedi.