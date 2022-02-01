HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Burası Alaska değil! Eskimo evinde sıra gecesi yapıyorlar

Burası Alaska değil! Eskimo evinde sıra gecesi yapıyorlar

01.02.2022 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da son bir haftadır etkisini sürdüren soğuk hava ve kar yağışı İznik ilçesinin kırsal Derbent Mahallesi'nde de etkisini sürdürüyor. Emekli öğretmen Mümin Ergül torunları ve eşi ile birlikte tam 4 gün boyunca örneği sadece Alaska’da bulunan eskimo evi yaptı. Kardan evin içerisine halı, kilim ve minder döşeyen Ergül, elektrik hattı da çekerek kardan yaptığı eskimo evinde misafirlerini ağırlıyor.

Burası Alaska değil! Eskimo evinde sıra gecesi yapıyorlar

Bursa'nın İznik ilçesinde oturduğu mahalleye eskimo evi yapan emekli öğretmenin kapısından misafiri eksik olmuyor. Torunlarıyla birlikte 4 günde tamamladığı eskimo evine ailece taşınan Mümin Ergül; kardan evde sıra gecesi bile yapıyor. Mümin Ergül kardan yaptığı evin elektriğini ise dışarıdan çektiği kablo ile kullanıyor.
Aydınlanınca gece lambasını andıran eskimo evinde ailesiyle bir araya gelen Ergül; kardan evde cep telefonundan dinlediği türküler eşliğinde sıra gecesi yapıp ailesiyle ziyafet çekiyor. Mahalle halkının yoğun ilgisini çektiğini için kapısından misafirinin eksik olmadığını belirten emekli öğretmen kardan evin eriyene kadar keyfini sürmek istediklerini söyledi.

Screenshot_6

''DÖRT GÜNDE ESKİMO EVİ YAPTIK''

Torunları istediği için böyle bir ev yapma kararı aldığını belirten Mümin Ergül, “Bizim buralara bayağı bir kar yağmıştı. Torunlar "eskimo evi yapalım" dediler. Tam 4 gün boyunca torunlar ve hanımla bu evi yaptık. Yaklaşık çapı 2.60; boyu da 8 metreye yakın. Dayanıklı oldu, halen oturuyor keyfini sürüyoruz" dedi.
Ergül bir çok insanın da evin yanına gelerek fotoğraf çektirdiğini belirtti.

Screenshot_8

Screenshot_9

Screenshot_14

Screenshot_15

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nasıl kaçacağını şaşırdı! "Şaka yaptığını sandım"Nasıl kaçacağını şaşırdı! "Şaka yaptığını sandım"
Trabzon'daki küçük çocukla ilgili CHP'den yeni açıklamaTrabzon'daki küçük çocukla ilgili CHP'den yeni açıklama
Bakan Soylu'dan dikkat çeken 'Lütfü Türkkan' paylaşımıBakan Soylu'dan dikkat çeken 'Lütfü Türkkan' paylaşımı
Anahtar Kelimeler:
Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fatih Öztürk'ün yakalandığı hastalık futbol hayatını bile bitirebilir

Fatih Öztürk'ün yakalandığı hastalık futbol hayatını bile bitirebilir

Eski ehliyetleri yenilemek için elinizi çabuk tutun!

Eski ehliyetleri yenilemek için elinizi çabuk tutun!

Merkez Bankası hakkında son dakika kararı! Faiz yetkisi verildi…

Merkez Bankası hakkında son dakika kararı! Faiz yetkisi verildi…

Kübra Ece'nin sır ölümü sonrası yeni detaylar ortaya çıktı!

Kübra Ece'nin sır ölümü sonrası yeni detaylar ortaya çıktı!

"Şansıma sen kazı" dedi olanlar oldu! 2 milyon TL'lik sevinç kamerada

"Şansıma sen kazı" dedi olanlar oldu! 2 milyon TL'lik sevinç kamerada

Adalet Bakanı Bozdağ’dan ilk talimat!

Adalet Bakanı Bozdağ’dan ilk talimat!

İlginizi Çekebilir

"O kadar ilaç içiyor ki doktoru yasakladı"

"O kadar ilaç içiyor ki doktoru yasakladı"

Öldüğünü iddia etmişlerdi! Açıklamasıyla ti'ye aldı

Öldüğünü iddia etmişlerdi! Açıklamasıyla ti'ye aldı

Canlı yayında itiraf etti! Hırsızların çaldıklarını anlatınca...

Canlı yayında itiraf etti! Hırsızların çaldıklarını anlatınca...

O davayı kaybetti! Haksız yere çıkarıldığı için...

O davayı kaybetti! Haksız yere çıkarıldığı için...

Vücudunu paylaşarak misilleme yaptı! "Benimki..."

Vücudunu paylaşarak misilleme yaptı! "Benimki..."

Sadece 9 yaşında! Afrika’nın multimilyoner çocuğu...

Sadece 9 yaşında! Afrika’nın multimilyoner çocuğu...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.