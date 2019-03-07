Burası Kutup bölgesi değil, Şırnak

Habur Çayı'nın bir bölümünün karlar altında kaldığı bölgede beyaz örtüyle kaplanan yollar görenleri bambaşka bir atmosferle buluşturdu.

Kış aylarının sert geçtiği Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesindeki yüksek rakımlı dağlarında biriken kar kütleleri, son iki gündür çığın oluşmasına neden oldu.