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Burası Kutup bölgesi değil, Şırnak

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 08:40 | Son Güncelleme

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki yüksek rakımlı dağlarda biriken kar kütleleri son 2 gündür çığ oluşmasına neden olmuştu. Kartpostallık görüntüleri beraberinde getiren bu doğa olayı, drone ile ölümsüzleştirildi.

Habur Çayı'nın bir bölümünün karlar altında kaldığı bölgede beyaz örtüyle kaplanan yollar görenleri bambaşka bir atmosferle buluşturdu.

Her biri drone ile çekildi

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde meydana gelen çığ olayları, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.
Kış aylarının sert geçtiği Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesindeki yüksek rakımlı dağlarında biriken kar kütleleri, son iki gündür çığın oluşmasına neden oldu.
Art arda çığın düştüğü bölgede ortaya çıkan manzara, kartpostallık görüntülerin oluşmasını sağladı.
Drone yardımıyla havadan görüntülenen bölgede bulunan Habur Çayı'nın bir bölümü de karlar altında kaldı. (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
şırnak Beytüşşebap

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