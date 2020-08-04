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Burası ne Ege, ne de Akdeniz sahili! Çıldır Gölü tatilcilerin gözdesi oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 04.08.2020 09:21 | Son Güncelleme

Ardahan'ın Çıldır ilçesi, kış turizminde olduğu kadar yaz turizminde de rol almaya başladı. Kavurucu sıcaklarda Ege ve Akdeniz sahillerini aratmayan Çıldır Gölü, doğal güzelliği ile hem tatilcilerin hem de bölge halkının akınına uğruyor.

Burası ne Ege, ne de Akdeniz sahili! Çıldır Gölü tatilcilerin gözdesi oldu

Türkiye'nin Gürcistan ve Ermenistan'a komşu illeri Ardahan ve Kars arasında bulunan, 124 kilometrekare alanı ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin Van'dan sonra en büyük ikinci gölü olan Çıldır Gölü'nün çehresi, son yıllarda yapılan yatırımlarla büyük değişim gösterdi. Kış mevsiminde yüzeyi 50 santim buzla kaplanan ve bu nedenle Eskimo usulü balık avcılığı ile atlı kızak gezintileri düzenlenen Çıldır Gölü kenarında inşa edilen tesisler, tekne turları ve doğal plajlar, gölün kıştan sonra da yaz turizmine büyük katkı sağladı.

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Bölge halkının yanı sıra tatilcilerin de ilgi gösterdiği Çıldır Gölü, şimdilerde kalabalığıyla Ege ve Akdeniz sahillerini aratmıyor. En derin noktası 42 metre olan, deniz seviyesinden 1959 metre yükseklikteki Çıldır'da serinlemek isteyenler, göl kenarına akın ediyor. Göl kıyısındaki mesire alanında piknik yapanlar da serinlemek için kendilerini suya bırakıyor. Kurban Bayramı tatilini fırsat bilenler ise bölgede yoğunluk oluşturdu. Göl kıyısındakilerin koronavirüs tedbirlerine uymaması dikkat çekti. (DHA)

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