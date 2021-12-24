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Burası Sibirya değil, Doğu Anadolu! Kirpikler dondu, evler kara gömüldü: Halimiz duman

24.12.2021 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sibirya soğukları Kars'ta etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklığının gece eksi 20’yi gördüğü Kars’ta ağaçlar kırağı tuttu, sokağa çıkan vatandaşların kaşları ve kirpikleri buz tuttu. Vatandaşlar caddelerde yürürken de zor anlar yaşadı. ''Bu memlekette yaşamak çok zor'' diyen vatandaşlar ''halimiz duman'' diyerek soğuk hava ile yaşadıkları sıkıntıları dile getirdiler. Öte yandan benzer bir durum da Muş'ta yaşandı. Kentte, kardan tüneller oluşturulurken, evler kara gömüldü.

Burası Sibirya değil, Doğu Anadolu! Kirpikler dondu, evler kara gömüldü: Halimiz duman

Kars’ta etkili olan soğuk hava vatandaşlara zor anlar yaşattı. Dışarı çıkan vatandaşın kaşları, kirpikleri dondu. Kars’ta yaşamanın zor olduğuna dikkat çeken Mahmut Bilgir, “Bu memleket her geçen gün biraz daha soğuyor. Bu memlekette yaşamak çok zor. Kış şartlarına göre bayağı sıkıntı yaşıyoruz. Isınmada, yaşamada gördüğünüz gibi her taraf buz tutmuş. Gittikçe de soğuyor” dedi.

''HALİMİZ DUMAN''

Kars’ta havaların tam soğuduğunu ifade eden Turan Sürmeli ise, “Dondurucu bir soğuk, eksi 16 şu anda, bu saatte gerçekten halimiz duman” diye konuştu.
Hava sıcaklığının gece eksi 20 dereceye düştüğü Kars’ta sokak lambaları dondu, ağaçlarda kırağı oluştu. Vatandaşlar ise caddelerde yürümekte zorluk çekti.

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Soğuk havanın hafta sonuna kadar etkili olması bekleniyor. Kars’ta hava sıcaklığı gece eksi 20, sabah saatlerinde ise eksi 16 derece olarak ölçüldü.

MUŞ'TA EVLER KARA GÖMÜLDÜ

Öte yandan Muş’ta kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı Yukarıyongalı köyünde evler tamamen kara gömülürken, sokaklarda küreklerle yol açan köylüler kardan tüneller oluşturdu.

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Yaklaşık 5 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, tek katlı evleri adeta kara gömdü. İş makinelerinin giremediği sokaklarda kapı ve pencereler kardan kapanma noktasına gelirken, küreklerle yol açan köylüler kardan tüneller oluşturdu. Dam ve çatılarda kar temizleme çalışması yapan vatandaşlar, her sabah aynı kar manzarasıyla karşılaşıyor. Evlerin, araçların ve traktörlerin kar altında kaldığı köyde, kapı önlerine asılan çamaşırlar da soğuk havanın etkisiyle donuyor. Geçimlerini besicilikle sağlayan vatandaşlar ise günde iki defa hayvanlarını kar üzerinde güçlükle besliyor.

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''TÜNELLERİN İÇİNDEN BİRBİRİMİZE GİDİP GELİYORUZ''

65 yaşındaki köy sakinlerinden Salih Özçelik ise Aralık ayında çok fazla kar yağdığını ifade ederek, “Sabah kapıları temizliyoruz akşam yine aynı kar yağıyor. Allah devletimizin eksikliğini vermesin. Yolumuz şu anda açık durumda. Yolumuz açılmasa evden çıkamıyoruz. Orta mahallemizde tüneller oluşmuş durumda. Tünellerin içinden gidip geliyoruz” diye konuştu.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kars Muş
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