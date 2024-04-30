HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 80 yaşındaki saldırgan pompalı tüfekle dehşet saçtı! Berber dükkanındaki 2 kişiyi öldürdü

80 yaşındaki saldırgan pompalı tüfekle dehşet saçtı! Berber dükkanındaki 2 kişiyi öldürdü

30.04.2024 20:12
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya'da bir berber dükkanında pompalı tüfekli katliam yaşandı. Dükkana giren 80 yaşındaki saldırgan rastgele ateş açtı. Saldırıda berber ile bir müşteri hayatını kaybetti. Olayın ardından tüfeğiyle evine giden saldırgan ise polis tarafından yakalandı.

80 yaşındaki saldırgan pompalı tüfekle dehşet saçtı! Berber dükkanındaki 2 kişiyi öldürdü

Edinilen bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi Saba Sokak’taki faaliyet gösteren berber dükkanına giden 80 yaşındaki R. K., belirlenemeyen sebepten dolayı iş yerine rastgele ateş ederek, olay yerinden ayrıldı.

AA-20240430-34424983-34424979-KUTAHYADA_KUAFOR_SALONUNDA_2_KISI_TUFEKLE_VURULARAK_OLDURULDU

2 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Silah seslerini duyan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, 51 yaşındaki kuaför Necmi A. ile berberde müşteri olarak bulunan 60 yaşındaki Hüseyin E.'nin olay yerinde hayatlarını kaybettikleri belirledi.

AW194065_03

80 YAŞINDAKİ SALDIRGAN EVİNDE YAKALANDI

Zanlı R. K., olaydan kısa bir süre sonra polis ekiplerince gözaltına alındı.

AW194065_04

Cenazeler, olay yeri incelemesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar! "Taksim meydanı mitinge uygun değil"Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar! "Taksim meydanı mitinge uygun değil"
Festivalde gösteri yapan yamaç paraşütçüsünün zor anları! Ters rüzgara kapılıp düştü, işte o anlar...Festivalde gösteri yapan yamaç paraşütçüsünün zor anları! Ters rüzgara kapılıp düştü, işte o anlar...
Şırnak'tan acı haber! Askeri araç devrildiŞırnak'tan acı haber! Askeri araç devrildi
Anahtar Kelimeler:
Berber Kütahya katliam
En Çok Okunan Haberler
MYNET ÖZEL | AK Parti kongreye gidiyor, kabine değişiyor!

MYNET ÖZEL | AK Parti kongreye gidiyor, kabine değişiyor!

BDDK yazı gönderdi, 1500 lira olacak

BDDK yazı gönderdi, 1500 lira olacak

İmamoğlu'ndan 'Edanur' çıkışı! 'Sıfatı büyük devlet adamlarının...'

İmamoğlu'ndan 'Edanur' çıkışı! 'Sıfatı büyük devlet adamlarının...'

ABB'nin amblem değişikliği ile ilgili çok konuşulacak sözler!

ABB'nin amblem değişikliği ile ilgili çok konuşulacak sözler!

Sokakta insana ait yağ ve deri parçaları bulundu... Gerçek ortaya çıktı

Sokakta insana ait yağ ve deri parçaları bulundu... Gerçek ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel arasındaki görüşmenin detayları belli oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel arasındaki görüşmenin detayları belli oldu!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Anneler Günü'ne özel indirimler başladı! Flaş fırsatlar ve dahası burada

Anneler Günü'ne özel indirimler başladı! Flaş fırsatlar ve dahası burada

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda %25 indirim

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda %25 indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.