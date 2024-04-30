80 yaşındaki saldırgan pompalı tüfekle dehşet saçtı! Berber dükkanındaki 2 kişiyi öldürdü

Edinilen bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi Saba Sokak’taki faaliyet gösteren berber dükkanına giden 80 yaşındaki R. K., belirlenemeyen sebepten dolayı iş yerine rastgele ateş ederek, olay yerinden ayrıldı.

2 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Silah seslerini duyan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, 51 yaşındaki kuaför Necmi A. ile berberde müşteri olarak bulunan 60 yaşındaki Hüseyin E.'nin olay yerinde hayatlarını kaybettikleri belirledi.

80 YAŞINDAKİ SALDIRGAN EVİNDE YAKALANDI

Zanlı R. K., olaydan kısa bir süre sonra polis ekiplerince gözaltına alındı.

Cenazeler, olay yeri incelemesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır





