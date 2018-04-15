Burcu Esmersoy: 12 yıl boyunca anneme 'teyze' dedim

Hürriyet yazarı Ayşe Arman'la söyleşen Burcu Esmersoy, ailesiyle ilgili bilinmeyenlerini anlattı. Annesine yıllarca "teyze" dediklerini söyleyen Esmersoy, annesinin daha sonra görüşmek istediğini belirterek, "17’den sonra tabii ki annelik yapmak istedi de biz kabul etmedik" diye konuştu.

Esmersoy'un Hürriyet'te yer alan söyleşisinin ilgili bölümü şöyle:

Evet ya, çocukluğunda çok ağır şeyler yaşadın.

Bayağı roman olacak bir hikâye... Annemle babam, ben beş yaşındayken ayrılıyor. Babamın gölge ailesi var, o hayatına gidiyor. Annem de bir başkasıyla evleniyor. Ama eşinin ailesi çok muhafazakâr. Daha önce evlenip boşandığını söylemiyor. Sanki iki kızı yokmuş gibi tanıtıyor kendini. Ve biz 12 sene boyunca annemize “Teyze” diyerek büyüyoruz.

İnanılmaz bir travma! Siz babaanne ve dedeyle mi büyüyorsunuz?

Evet. Annemizi ara ara görüyoruz, insan yeğenlerini ne kadar sık görebilirse! Annemin annem olduğunu biliyorum ama “Anne” demem yasak. Şimdi sen böyle bir travmadan böyle bir Burcu Esmersoy çıktığını düşün...

Valla tebrik ediyorum, kayıp iki genç kadın olabilirdiniz. Ablan ne oldu?

O da gayet başarılı. Garanti Bankası’nda çalışıyor, kendi hayatını kurdu. İkimiz de güçlü kadınlar olduk.

Anneyi nasıl affettin?

Affetmedim ki!

Anne nerede?

İstanbul’da. Baba da İstanbul’da. Görüşmüyorum.

Annen görüşmek istemedi mi sonra?

17’den sonra tabii ki annelik yapmak istedi de biz kabul etmedik.

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