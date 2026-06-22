Burcunuza göre bu yaz hangi klasik filmi izlemelisiniz?

Gerilimden romantizme, komediden müzikale uzanan bu klasik filmler, yalnızca yaz mevsiminin enerjisini yansıtmakla kalmıyor, aynı zamanda doğum aylarına atfedilen karakter özellikleriyle de ilginç bir eşleşme sunuyor. Bu yaz izleme listenize doğum ayınıza karşılık gelen filmi ekleyerek nostaljik bir sinema yolculuğuna çıkabilirsiniz.

OCAK: JURASSİC PARK

Ocak ayında doğanlar; disiplinli, hırslı ve yenilikçi özellikleriyle öne çıkıyor. Doğaya, geçmişe ve geleceğe duydukları ilgi, Steven Spielberg imzalı 1993 yapımı 'Jurassic Park' ile kusursuz şekilde örtüşüyor. Dinozorları yeniden hayata döndüren bilim kurgu macerası, büyük hayaller kuran ve sınırları zorlamaktan çekinmeyen Ocak doğumlular için ideal bir yaz filmi.

ŞUBAT: MYSTİC PİZZA

Şubat ayında doğanlar ilişkilerine önem veren, hayal gücü yüksek ve özgün karakterler olarak tanımlanıyor. Julia Roberts’ın kariyerinin ilk dönemlerindeki dikkat çekici performanslarından birine sahne olan 1988 yapımı 'Mystic Pizza', dostluk, aşk ve kendini keşfetme temalarıyla Şubat doğumluların ruhuna hitap ediyor.

MART: JAWS

Mart ayında doğanlar için yazın vazgeçilmez filmi, Steven Spielberg’in kült gerilim klasiği 'Jaws'. Deniz teması, bilinmeyene duyulan merak ve doğanın gücü karşısındaki mücadele; hem duygusal hem de cesur yönleri güçlü olan Mart doğumlularla güçlü bir bağ kuruyor.

NİSAN: NATİONAL LAMPOON’S VACATİON

Macerayı seven ve aile bağlarına önem veren Nisan doğumlular için 1983 yapımı 'National Lampoon’s Vacation' tam bir yaz klasiği. Eğlence parkına gitmek için çıktıkları yolculukta başlarına gelmeyen kalmayan Griswold ailesinin hikayesi, bol kahkaha ve unutulmaz yaz anıları vaat ediyor.

MAYIS: BEFORE SUNRİSE

Derin sohbetlerden hoşlanan, entelektüel ve romantik Mayıs doğumlular için en doğru tercih 'Before Sunrise'. Ethan Hawke ve Julie Delpy’nin başrollerini paylaştığı 1995 yapımı film, Viyana’da geçen büyülü bir gece boyunca aşkı, zamanı ve insan ilişkilerini sorguluyor.

HAZİRAN: THE PARENT TRAP

Aile bağlarına düşkün, neşeli ve meraklı Haziran doğumlular için 'The Parent Trap' mükemmel bir seçenek. 1961 yapımı Disney klasiğinde Hayley Mills’in canlandırdığı ikiz kardeşlerin ailelerini yeniden bir araya getirme çabası, sıcak ve eğlenceli bir yaz hikayesi sunuyor.

TEMMUZ: THE NOTEBOOK

Duygusal, sadık ve romantik yapılarıyla bilinen Temmuz doğumluların filmi ise 'The Notebook'. Ryan Gosling ve Rachel McAdams’ın unutulmaz performanslarıyla hafızalara kazınan film, bir yaz aşkının yıllara meydan okuyan hikayesini anlatıyor.

AĞUSTOS: DİRTY DANCİNG

Tutkulu ve karizmatik Ağustos doğumlular için 'Dirty Dancing' adeta biçilmiş kaftan. Jennifer Grey ve Patrick Swayze’nin başrollerini paylaştığı 1987 yapımı film; aşk, dans ve özgürlük temalarıyla yaz ruhunu en iyi yansıtan yapımlardan biri olarak öne çıkıyor.

EYLÜL: SAY ANYTHİNG

Zeka ve romantizmi bir arada taşıyan Eylül doğumluların tercihi 'Say Anything'. Lise sonrası başlayan beklenmedik bir aşk hikayesini konu alan film, kalbin mantığa meydan okuyabileceğini hatırlatıyor.

EKİM: NOW AND THEN

Dostluklarına değer veren ve geçmişle güçlü bağlar kuran Ekim doğumlular için 'Now and Then' nostaljik bir yaz yolculuğu sunuyor. Çocukluk arkadaşlarının yıllar sonra geçmişi hatırlamalarını konu alan film, arkadaşlığın zamana meydan okuyan gücünü gözler önüne seriyor.

KASIM: GREASE

Enerjik, tutkulu ve sosyal Kasım doğumlular için 'Grease' vazgeçilmez bir klasik. John Travolta ve Olivia Newton-John’un unutulmaz performanslarıyla öne çıkan müzikal, aşkı, dostluğu ve gençlik heyecanını eğlenceli şarkılar eşliğinde anlatıyor.

ARALIK: RİSKY BUSİNESS

Maceracı ve hedef odaklı Aralık doğumlular için Tom Cruise’un çıkış yaptığı 'Risky Business' doğru seçim. Ailesi şehir dışındayken kendini beklenmedik olayların içinde bulan Joel’in hikayesi, cesaret ve dayanıklılığın önemini eğlenceli bir dille aktarıyor.