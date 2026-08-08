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Victoria's Secret meleğinin sırrı ortaya çıktı! Formunu böyle koruyor

Victoria’s Secret podyumlarının tanınan isimlerinden Leomie Anderson, formunu koruma yöntemleriyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İngiliz basınına konuşan, ünlü İngiliz model, katı diyetler ve ağır spor programları yerine dengeli beslenme ve sürdürülebilir alışkanlıklara odaklandığını söyledi.

Victoria's Secret meleğinin sırrı ortaya çıktı! Formunu böyle koruyor
Mynet

Henüz 22 yaşındayken Victoria’s Secret podyumuna çıkan Anderson, kusursuz görünümünün ardında sanıldığı gibi sıkı yasaklar olmadığını belirtti. Yemek konusunda kendisini kısıtlamadığını ifade eden ünlü model, her şeyin dengeyi korumaktan geçtiğini vurguladı.

"HİÇBİR ŞEYİ KENDİMDEN ESİRGEMİYORUM"

"Yemek istediğim hiçbir şeyi kendimden esirgemiyorum. Kariyerimden keyif alabilmek için kendimi kısıtlamamam gerekiyor" diyen Anderson, moda dünyasında yaygın olan katı diyet anlayışına mesafeli yaklaştığını söyledi.

Victoria s Secret meleğinin sırrı ortaya çıktı! Formunu böyle koruyor 1

ENDOMETRİOZİS SONRASI RUTİNİNİ DEĞİŞTİRDİ

Yakın zamanda endometriozis teşhisi aldığını açıklayan Anderson, semptomlarını hafifletmek amacıyla beslenme ve yaşam tarzında bazı değişikliklere gittiğini anlattı. Ağrıları azaltmak ve kendisini daha iyi hissetmek için farklı yöntemler denediğini belirten model, sağlığına daha fazla odaklandığını ifade etti.

ZENCEFİL VE SAUNA VAZGEÇİLMEZLERİ ARASINDA

Beslenmesinde zencefile özel bir yer ayırdığını söyleyen Anderson, özellikle zencefilli meyve sularını tercih ettiğini belirtti. Ünlü model, bu içeceklerin enfeksiyonla mücadelede yardımcı olabileceğini ve ağrılarının hafiflemesine katkı sağladığını düşündüğünü dile getirdi.

Anderson ayrıca vücudundaki ağrı ve iltihabı azaltmak amacıyla son dönemde saunayı da sık kullanmaya başladığını söyledi.

Victoria s Secret meleğinin sırrı ortaya çıktı! Formunu böyle koruyor 2

SPORU ZORUNLULUK OLARAK GÖRMÜYOR

Egzersiz konusunda da kendisine baskı uygulamadığını belirten Anderson, yoğun seyahat programı nedeniyle bazen üç ila dört hafta boyunca spor salonuna gidemediğini ifade etti.

Programı uygun olduğunda reformer Pilates, HIIT (yüksek yoğunluklu interval antrenman) ve kardiyo derslerine katıldığını aktaran model, spor yapmayı bir mecburiyet haline getirmediğini vurguladı.

Victoria s Secret meleğinin sırrı ortaya çıktı! Formunu böyle koruyor 3

SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM TARZI MESAJI

Sağlıklı yaşamın sırrının katı kurallar değil, sürdürülebilir alışkanlıklar olduğunu savunan Anderson’ın açıklamaları sosyal medyada da ilgi gördü. Özellikle "kendime yasak koymuyorum" sözleri, formda kalmak isteyenler arasında dikkat çeken mesajlardan biri oldu.

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Model Victoria's Secret zayıflama
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